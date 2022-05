Luego de los mensajes polémicos e indirectas de la madre de Belinda recientemente, Christian Nodal da nuevas revelaciones sobre su ruptura con Belinda. El joven cantante de “Adiós amor”, aparentemente se cansó de su situación vivida y fue a causa de ello que decidió terminar su compromiso con la intérprete de “Luz sin gravedad”.

Luego de muchas polémicas y mensajes contra Christian Nodal, el joven mexicano no dudó en dar su punto de vista, para aclarar la situación y finalmente revelar qué lo llevó a finalizar su compromiso. Por supuesto, estas revelaciones polémicas no tardaron en volverse tendencia.

Christian Nodal revela con pruebas por qué terminó con Belinda

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”.

Adjunto a este mensaje tan crítico, por parte del cantautor mexicano, publicó el capture de una conversación que aparentemente tuvo con su ex prometida. Todo parece indicar que aunque en redes sociales ambos jóvenes se veían súper felices, lo cierto es que Christian Nodal no estaba muy a gusto con la situación vivida.

Nodal es acusado de contradecirse

Todos estos mensajes en su contra, causaron que finalmente el artista explotara y vaya que logró mantener un gran impacto en las redes, especialmente luego de aclarar que la historia de amor entre ambos terminó cuando él se cansó de dar.

Hace unas semanas atrás, Christian Nodal se volvió tendencia luego de hablar acerca de su ruptura en una entrevista reciente. Lo curioso es, que en dichas revelaciones aclaró que la relación no había llegado al final por problemas de dinero, sin embargo, en estas pruebas confirma todo lo contrario.

Christian Nodal da nuevas revelaciones sobre su ruptura con Belinda

En este caso, Christian Nodal da nuevas revelaciones a fanáticos, tanto de él como de Belinda, donde aclaraba en detalle el por qué sobre su molestia con la familia de Belinda:

Si el problema es que segun tu no te dejan sanar por que no hablarlo con @belindapop no dijiste que aun se hablaban, pero por que ventilar que le dabas dinero, el cual no creo que ella o sus papás te hayan obligado, pienso que ambos estan disfrutando los frutos de sus esfuerzos. — Denisse Ruiz (@DenisseRuiz0329) May 18, 2022

Es belinda hija la de la conversación.

No se trata de si es de hombres o no.

Se trata que no me dejan en paz, se trata que NO ME DEJAN SANAR porque desde que desafortunadamente se filtró información se lavan las manos y me llevan entre las patas. — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Lastimosamente así fue. Por gente que me rodeaba y no supe ver maldad. Di mi confianza y expuse mi situación y sentimientos. Yo nunca pedí nada a nadie.

No hago esto para que se vayan de tras de nadie.

Quiero PAZ, limpiar mi nombre.

Para eso tengo que pasar turbulencia. — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Mi respuestas no son contra una mujer. Mis respuestas son para las acciones que hechas por un hombre o mujer están mal. Estoy cansado de callar. Justificar callar cosas que pasaron por momentos felices no tiene sentido. Yo quise pasar pagina, pero así no me dejan. — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Odio que el mundo sea tan cruel pero yo no decido el corazón de la humanidad solo expongo MI verdad.

El hecho de que ella no salga a hablar públicamente no significa que no use

su poder para lastimar.

Los años de carrera no son adorno.

Hay talento para hacer cosas malas. — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Jamás! Ella es bella y talentosisima.

Me refería qué dentro de todos esos años hay experiencia para todo tanto para bueno como malo. — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

