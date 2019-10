Chefs zacatecanos de primer mundo

ZACATECAS.- Enaltecer los productos zacatecanos con su cocina es uno de los propósitos de los chefs locales, Aldo Ruiz y Hugo Soto.

En el marco del Día del Chef, el zacatecano Aldo Humberto Ruiz Zamora, propietario del restaurante de comida italiana Menta y Rosmarino abrió las puertas de su cocina a Imagen para conocer de primera mano este proyecto.

Aldo Ruiz, tiene 13 años de su vida dedicándose a la gastronomía de manera profesional, pues luego de terminar su licenciatura en administración en Zacatecas, decidió estudiar en la Academia Italiana de Cultura en Florencia para adentrarse en la técnica de este lugar.

Menta y Romarino se especializa en la cocina italiana, con un toque especial que es el aprovechamiento de los productos zacatecanos, además de hacer honor a la comida de su madre, que es de donde viene el amor a esta profesión.

Por otra parte, Ruiz aseguró que gracias a su mamá concibe la cocina y sus sabores con una estructura.

“En mi casa siempre tuve la fortuna de que mi mamá nos daba desde una entrada hasta un postre, entonces yo no entiendo la cocina sin eso, sin que lleve una estructura y sus sabores estén estructurados, de que te lleve el paladar a cosas diferentes”, destacó.

Asimismo, en Zacatecas está también el chef Hugo Soto, quien junto a su esposa Jesica abrieron Cosecha Taller de Cocina hace cuatro años bajó una línea de “cocina, servicio y la sustentabilidad”.

Hugo, quien estudió en el Instituto de Gastronomía en Buenos Aires, Argentina hace ya 10 años y regresó a Zacatecas para iniciar este proyecto a lado de su esposa Jesica Enríquez, comenzando con un negocio a las afueras de la ciudad, el cual abarca una huerta donde se siembran sus propios ingredientes.

Hace cuatro años, decidieron mudar este comercio a Zacatecas y establecerlo de manera formal, intentando en todo momento ofrecer algo diferente a la gastronomía local, pues continúan usando sus propios ingredientes sembrados en su huerta.

“Cuando llegué a Zacatecas sentí que la parte de los restaurantes y servicios iban sobre una misma línea y nosotros quisimos hacer un huequito ahí y proponer algo más, entonces la comida si bien no era rara, mas no era lo que se hacía en Zacatecas, eso fue nuestra diferenciación, y lo otro importante para nosotros es el servicio”, mencionó Soto.

El chef asegura que, pese a que suene a cliché, su familia es quien le heredó este amor por la cocina, pues se sentaban a la mesa para degustar sus platillo en todo momento.

“Vengo de una familia que cocinaba para todo, toda ocasión era escusa para sentarse a la mesa a comer y la verdad es que yo intenté otras carreras, pero siento que siempre me gustó la parte manual y fue como de repente me di cuenta de que encajé en un lugar y la gastronomía fue ese descubrimiento, aunque ya me gustaba cocinar”, dijo.