Checa las series y películas que puedes disfrutar en el Día de la Mujer

CIUDAD DE MÉXICO.- En la plataforma de Streaming Netflix, se han podido encontrar películas ideales para conmemorar este Día de la Mujer en Netflix.

Estas series fueron escritas, dirigidas y protagonizadas por mujeres, que muestran historias que sirven de ejemplo para recordar que éste día no es una celebración ni un festejo.

Sino que es una manera de recordar a la sociedad que aún hay que mejorar en cuánto a la equidad de género, independientemente de los tipos de feminismo que algunas mujeres se sienten más identificadas.

Orange is the new black

Jenji Leslie Kohan, es la creadora detrás de Orange is the new black. Con los años se ha convertido en un drama cómico con grandes personajes femeninos sin necesidad de recurrir a los estereotipos o las historias de mujeres irreales.

La historia esta basada en un libro autobiográfico llamado Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres.

Escrito por Piper Kerman relata sus años en prisión dando una mirada real y verdadera de lo que se vive en una cárcel en Estados Unidos.

What Happened, Miss Simone?

Este documental es dirigido por Liz Garbus, que recopila numerosas declaraciones, actuaciones, presentaciones y entrevistas, de la vida y obra de Nina Simone. El ícono de jazz y blues afroamericano destacó por alzar la voz a favor de los derechos civiles de los negros y las mujeres.

El documental títulado What Happened, Miss Simone? da fe de cómo es la vida de una mujer que aprende a lidiar con la frustración de no poder convertirse en una verdadera pianista clásica. Sin embargo, tal frustración y tristeza encontraron una salida en la potente voz de Simone.

Frida

Esta película es interpretada por la actriz Salma Hayek, en la que retrata la trágica vida amorosa y artística de Frida Kahlo. A través de un viaje colorido de escenas y la riqueza cultural mexicana que muestran, esta película se convirtió en ganadora de dos premios Óscar, en las categorías de maquillaje y banda sonora original.

Esta cinta habla un poco sobre el inmenso amor por México, el arte prehispánico y Diego Rivera.

Hannah Gadsby: Nanette

La comediante australiana Hannah Gadsby, cuenta con uno de los shows de stand-up Nanette, en el que no dejará indiferente a nadie debido a las temáticas que maneja.

Concientiza de una manera innovadora al tradicional formato de espectáculos, irónica y sarcástica habla sobre los hombres blancos heterosexuales.

Además aborda las vivencias de una mujer que sufre en un mundo que no la acepta, aunque no raya la “re victimización” logra concientizar de una manera muy agradable.