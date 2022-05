Belinda reacciona ante las acusaciones de Christian Nodal en Twitter

Desde hace unas horas, el nombre de Christian Nodal y Belinda una vez se han vuelto virales, y en esta oportunidad, una tercera persona dio de qué hablar: la mamá de Belinda. Todo empezó desde que la madre de Belinda aplaudiera un comentario negativo contra el joven Nodal, donde lo catalogaban como “naco”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belinda y Nodal (@nodalybeli)

Por supuesto, dicha acción se volvió muy viral en redes sociales, y los seguidores del intérprete de “Adiós amor” no dudaron ni un solo segundo en hacer este problema tendencia. Desde entonces, muchas personas no dudaron hablar al respecto sobre la relación que la familia de Belinda y Nodal tuvieron cuando estaban comprometidos.

Los polémicos mensajes filtrados de Christian Nodal y Belinda

Como era de esperar, esta polémica causó la furia de Christian Nodal, quien no dudó ni un momento en responder a estas especulaciones en su contra. Además del polémico comentario aplaudido por su ex suegra, la madre de Belinda también compartió una polémica publicación, la cual decía lo siguiente:

“El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Esta publicación compartida en la cuenta personal de Belinda Schull Moreno, la madre de la cantante, más el comentario negativo aplaudido, evidentemente, desataron la furia de Nodal una vez más. Recordemos que a inicios de haber anunciado su ruptura, el mexicano había advertido que si él decidiera hablar, la única perjudicada sería “Beli”.

Belinda es expuesta mientras le pedía dinero a Nodal

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?” “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”.

Las duras palabras de Christian Nodal contra su ex suegra

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Belinda reacciona ante las acusaciones de Christian Nodal

Sin lugar a dudas, toda esta polémica ha estado afectando a la “Princesa del pop latino”, aunque todavía no ha salido a dar revelaciones públicas, lo cierto es que en redes sociales Belinda reacciona ante las acusaciones de Christian Nodal. Fue a través de sus historias de Instagram, donde publicó parte de la canción “Edén”, la cual es de su propia autoría. Parte de la letra que publicó decía: