¿Bad Bunny dando clases en Harvard?

ESTADOS UNIDOS.- El cantante de trap puertorriqueño, Bad Bunny, sorprendió a sus fans ya que acudió a Harvard, una de las mejores universidades a nivel mundial para dar una clase.

Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, acudió el viernes a la prestigiosa universidad a dar una plática. En ésta, ahondó en la manera en que abre el espacio para el activismo y la protesta dentro de su música y sus presentaciones.

También habló sobre su trayectoria en la música, su arte y su visión para crear espacios artísticos y socialmente inclusivos.

Petra Rivera-Rideau, escritora del libro Remixing Reggaeton: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico, que estudia la historia política del reguetón en la isla caribeña, invitó al intérprete de “Callaita” a dar la plática.