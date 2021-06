Arrestan a Héctor Parra por presunto abuso sexual contra su hija

CDMX.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) arrestó al actor Héctor Parra, por los delitos de abuso sexual y corrupción agravado, cometido en perjuicio de una persona menor de edad.

El actor enfrenta una acusación por abusar de su hija, que procreó con la actriz Ginny Hoffman.

La Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales localizó a Héctor Parra en la colonia General Anaya de la alcaldía Benito Juárez, en donde lo arrestaron mientras lavaba su automóvil.

Trasladaron al actor al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, para que en las próximas horas determinen su situación jurídica.

Tras darse a conocer la detención de Héctor Parra, Ginny Hoffman emitió un comunicado en donde pide paciencia y afirmó que, por cuestiones legales, no podrá dar detalles del caso.

“Debido a la situación legal en la que nos encontramos no se nos permite dar información de ningún tipo esto a manera de no entorpecer las investigaciones. Mi equipo legal se encuentra trabajando en ese tema… por el momento no puedo hacer ningún tipo de declaración pública”, informó Ginny Hoffman.