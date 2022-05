Ángela Aguilar recuerda el terrible accidente que sufrió en pleno concierto

Como bien sabemos, Ángela Aguilar a su corta edad ha sabido sorprendernos a todos gracias a su increíble talento. Esta joven de 18 años de edad, desde su niñez ha estado trabajando realmente duro para poder encaminarse hacia el éxito con su carrera como cantante.

Hoy en día, Ángela Aguilar es considerada una de las voces femeninas más aclamadas del regional mexicano. Asimismo, la hija menor de Pepe Aguilar, también destaca gracias al control y presencia que tiene sobre el escenario. En sus famosos shows, Ángela nunca decepciona a nadie, y esta vez no fue la excepción, a pesar de haber sufrido un accidente.

Los llamativos outfits de Ángela Aguilar

En sus diferentes presentaciones Ángela Aguilar acostumbra a siempre lucir impecable con sus pomposos atuendos. En una de sus presentaciones más virales no fue la excepción, sin embargo, mientras se adentraba al centro del espectáculo, sufrió un accidente cuando su armada falda cayó al suelo.

Sin embargo, por suerte Ángela Aguilar estaba preparada con un pantalón de cuerina y botas debajo de su vaporosa ropa. Gracias a su profesionalismo, la hija de Pepe Aguilar decidió continuar con el show sin restarle tanta importancia a dicha situación. Disimuladamente volteó y le hizo señales a una de sus encargadas para que le volviese a colocar una vez más su falda.

Mientras esta persona encargada le colocaba la falda con gran velocidad, Ángela Aguilar continuó con el show. No obstante, como el hecho quedó registrado en video, antes durante y después del penoso suceso, los fanáticos de la intérprete de “Ahí donde me ven” le hicieron comentarios como si ella realmente no hubiese traído nada abajo. Así fueron sus palabras:

“Todo el mundo me hace sentir que no traía nada abajo, traía unos pantalones, era el siguiente cambio”.

¿Por qué Ángela Aguilar se cambia el vestuario en cada show?

De acuerdo a las palabras de Ángela Aguilar, para ella los vestuarios son una manera de caracterizarla, y además, este es uno de los procesos que más ama, sentenció.

“Traigo muchas cosas nuevas para este show, que me tiene muy emocionada, porque esta es una forma nueva que nunca antes había visto”.

La nueva técnica de Ángela para evitar accidentes en vivo