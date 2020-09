Anel Noreña interpone demanda contra Alejandra Ávalos

CIUDAD DE MÉXICO.- Anel Noreña demanda a la cantante Alejandra Ávalos, luego de que asegurara que existe un hijo no reconocido de José José.

En una entrevista en el programa “Venga la alegría”, Ávalos fue cuestionada sobre la demanda en su contra.

Comentó que no sabía nada sobre el tema, pero recordó su amistad con José José.

“Yo no sé nada, no sé qué ha declarado (Anel Noreña), me mantengo al margen. Yo fui amiga de José, una amiga sincera, una amistad sólida a través de los años y un lindo recuerdo”, dijo la cantante.

Sin embargo, Alejandra Ávalos mencionó que ella siempre ha dicho la verdad, pero no quiso hablar más sobre el tema.

Por último mandó mensaje a Anel Noreña y a sus hijos José Joel y Marysol Sosa.

“Pido respeto para mí y para la memoria de mi querido José por parte de la familia Sosa Noreña. A mí no me consideren, no tenemos, esas personas tienen algo, pero yo me declaró en paz con esas personas y con mis sentimientos y José José”, finalizó.