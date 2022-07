Andrés García y el ‘gran amor’ que le tuvo a Carmen Campuzano

MÉXICO.- Es bien sabido que el gran amor de Andrés García, el galán retirado del cine y la televisión, fue la exmodelo Carmen Campuzano.

Por su parte Campuzano ha reaccionado de forma contraria, asegurando tajantemente que tiene una relación y su compañero de vida merece respeto. La exmodelo indicó además que no da ningún tipo de explicación de otras personas.

“Les agradezco que no me pregunten por otras terceras personas que no tienen nada qué hacer ya”, dijo para un programa de televisión.