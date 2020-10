Anahí aclara si tiene diferencias con Dulce María y Poncho Herrera

CIUDAD DE MÉXICO.- Dulce María y Poncho Herrera confirmaron que no participarán en el próximo concierto tributo a RBD. Debido a eso, surgieron rumores que señalaron a Anahí como la responsable de su ausencia.

Para dejar atrás las especulaciones, la actriz habló de cómo surgió la idea de un reencuentro y también contó cómo es su relación con sus compañeros.

Durante una entrevista para el programa Hoy, la famosa habló sobre su vida lejos del espectáculo.

Además platicó sobre el concierto próximo de RBD, y de lo feliz que se encuentran pues a diferencia de lo que se pueda creer, asegura que la idea surgió de manera natura.

También comentó cómo es que aceptaron participar, siendo que en otros años se habían mostrado renuentes al reencuentro.

Anahí señaló que la idea del concierto no surgió por ellos, sino de su productor que les invitó a hacer un concierto.

“Nos invitó Guillermo Rosas, quien es nuestro productor y en este momento es quien está creando todo este gran evento, primero habló con… no me acuerdo con quién, creo que yo fui la penúltima o la última en que me invitaran y ‘oigan, mañana nos reunimos en zoom para hablar’… hablamos, todos muy ilusionados”.

La actriz confesó la emoción que sintió desde el primer momento ya que siempre ha tenido este proyecto en su corazón.

Sobre la ausencia de Dulce María y Poncho Herrera, detalló que todos los integrantes les hubiera gustado participar, pero al final no se pudo.

“Maite, Christopher, Christian, no me van a dejar mentir, nos hubiera encantado estar los seis juntos. Poncho decidió no participar, pero después Dulce María nos dijo que prefería no participar”.