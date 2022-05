Amber Heard vs Johnny Depp: Así fue como iniciaron las peleas en el matrimonio

Tras el divorcio entre los conocidos actores Amber Heard y Johnny Depp, en el año 2018, las cosas empezaron a empeorar. Esto sucedió luego de que la actriz hiciera público un artículo en donde confesaba haber sido víctima de abuso doméstico. Por supuesto, como era de esperar, Johnny la demandó por difamación, ya que luego de hacerse público, muchas productoras lo rechazaron.

De acuerdo a las palabras de la actriz, las discusiones entre ella y su ex esposo, Johnny Depp, empezaron a aparecer luego de que ella empezara a tener audiciones para proyectos en la industria del entretenimiento. En sus relatos especifica que todo inició a causa de su forma de vestir.

Amber Heard relató que Johnny Depp le insinuaba que ella se “ofrecía” a los productores en las audiciones a causa de su vestimenta, es por ello que en cada una de sus salidas él le decía ¿vas a ir así vestida?’. La famosa actriz reveló que su ex en más de una ocasión le hacía estas escenas de celos.

Asimismo, recalcó que cada vez eran las palabras más fuertes e hirientes de Johnny Depp hacia su manera de vestir. E incluso, cada vez que a él no le gustaba alguna ropa que ella eligiera, hacía todo un escándalo por el vestuario. Así fueron sus palabras:

Luego de revelar lo terribles momentos que vivió con Johnny Depp y su estilo de ropa, también detalló cómo fue la primera vez que la golpeó. De acuerdo a las palabras recientes de Amber Heard, la violencia física llegó cuando ella le hizo un comentario acerca de uno de los tatuajes del actor.

“Estábamos sentados en el sofá. Estábamos teniendo una conversación normal… no hubo peleas ni discusiones ni nada. Él estaba bebiendo. No me di cuenta en ese momento, pero creo que estaba usando cocaína. Había un frasco de cocaína… un frasco antiguo. Le pregunté por el tatuaje que tiene en el brazo. Para mí, solo se ven como marcas negras. No sabía lo que decía. Pregunté ‘qué dice’”.

“Respondió que dice ‘wino’. No vi eso. Creí que bromeaba. Me reí. Y me abofeteó en la cara. Y me reí. Porque no sabía qué más hacer. Pensé, esto debe ser una broma. No sabía lo que estaba pasando. Solo lo miré fijamente, un poco, riéndome todavía, pensando que él también iba a empezar a reírse. Él dijo: ‘¿Crees que es tan divertido, perra?’”.

“Estaba claro que ya no era una broma. Dejé de reír. Me abofeteó sin razón. Segunda bofetada, sé que no está bromeando. Solo lo miré. No me moví ni me asusté ni me defendí. Lo miré fijamente porque no sabía qué hacer. Y me abofetea una vez más. Difícil. Perdí el equilibrio”.