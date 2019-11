Al Tiempo 21 de noviembre de 2019

Imagen desea un feliz cumpleaños a :

Rafael Flores

Fabiola Ahumada Mata

Andrea Miranda Salazar

Alberto Ruiz Flores Delgadillo

Arturo Ricardo Cortés

Mara Muñoz

Alejandra Ceja

Ani Ríos

Willian Arteaga León

Miriam Alvarez Martínez

Jorge Tovar

Paola Nicole Aguilar

LAS EFEMÉRIDES

Año 1937: en Estados Unidos, Walt Disney Pictures preestrena su primer clásico de animación titulado Snow White and the Seven Dwarfs (Blancanieves y los siete enanitos)

En México, el volcán Popocatépetl registra una explosión que esparció cenizas y gas a más de 25 km de distancia en 1994.

2007: en Argentina, Soda Stereo da su último show de la gira Me Verás Volver 2007, que en su totalidad convocó a un millón de personas.

En el año 2009: Lionel Messi gana el trofeo al Jugador Mundial de la FIFA, superando en las votaciones a Cristiano Ronaldo y Xavi Hernández.

En 2012 México el Congreso de la Unión aprueba la reforma educativa.

En 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos destapa el Caso Odebrecht.