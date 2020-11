Últimas noticias sobre las elecciones de Estados Unidos: gana Joe Biden

ESTADOS UNIDOS.- Estas son las últimas noticias en el quinto día de cobertura de las elecciones de Estados Unidos, en el que Joe Biden se coronó como el nuevo presidente.

(2:30 pm en Zacatecas)

El ex presidente Vicente Fox se pronunció ante la victoria de Biden, pero sobre todo, de la vicepresidenta electa, Kamala Harris. A través de un tuit, el ex mandatario felicitó a la demócrata.

(1:13 pm en Zacatecas)

El canciller Marcelo Ebrard aseguró en su cuenta de Twitter que el presidente Andrés Manuel López Obrador dará su postura sobre las elecciones de Estados Unidos cuando arribe a Villahermosa, Tabasco, debido a la inundaciones en la zona.

Me consultan si el Presidente López Obrador fijará la posición de México respecto a las elecciones en EU en cuanto arribe a Villahermosa, ciudad a la que está volando para encabezar la respuesta a la emergencia por las inundaciones . Es correcto, así será en las próximas horas. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 7, 2020

(12:55 pm en Zacatecas)

Bill Clinton felicitó al futuro presidente y vicepresidenta, Joe Biden y Kamala Harris, asegurando que ellos “servirán a todos y nos unirá a todos”.

America has spoken and democracy has won. Now we have a President-Elect and Vice President-Elect who will serve all of us and bring us all together. Congratulations to Joe Biden and Kamala Harris on your momentous victory! — Bill Clinton (@BillClinton) November 7, 2020

(12:51 pm en Zacatecas)

La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, felicitó tanto a Joe Biden como a Kamala Harris por su victoria en las elecciones de Estados Unidos.

Aseguró que “tenemos que prometernos mutuamente que nuestro enfoque en esta elección no será una anomalía, sino la regla. Así es como no solo podemos sentirnos así en este momento, sino en los meses y años venideros. Es la única forma en que construiremos una nación digna de nuestros hijos”.

(12:12 pm en Zacatecas)

Barack Obama felicitó a quien fue su vicepresidente y a Kamala Harris por el resultado de las elecciones.

Asegurando que “Nunca se sintió tan orgulloso de felicitar al futuro presidente y la próxima primera dama Jill Biden.”.

(12:05 pm en Zacatecas)

El primer ministro de Reino Unido felicitó a Joe Biden por su victoria en las elecciones de Estados Unidos. Asegurando que “Estados Unidos es el aliado más importante” y que espera trabajar en estrecha colaboración en prioridades compartidas”.

(12:00 pm en Zacatecas)

Joe Biden ganó el estado de Nevada, con lo que consolida aún más su victoria con 290 delegados, frente a 214 del presidente Donald Trump.

(11:40 am en Zacatecas)

El demócrata, quien ganó las elecciones de Estados Unidos dará su primer mensaje de victoria alrededor de las 20:00 horas locales, en Wilmington, Delaware.

(11:35 am en Zacatecas)

Cientos de estadounidenses ya celebran el triunfo de Joe Biden.

(11:30 am en Zacatecas)

El partido del ahora presidente electo de Estados Unidos celebró la victoria del ex vicepresidente frente al Donald Trump.

Congratulations @JoeBiden. It is time to begin the work of uniting our country to heal our nation’s wounds, restoring our economy, and building back better to an America that works for everyone. pic.twitter.com/sCYrseyQ8G — The Democrats (@TheDemocrats) November 7, 2020

(11:20 am en Zacatecas)

La futura vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, celebró la vitoria de su compañero de fórmula, asegurando que “tenemos mucho trabajo por delante”.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

(11:18 am en Zacatecas)

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, felicitó a Joe Biden por haber ganado la presidencia de Estados Unidos.

(10:30 am en Zacatecas)

El candidato demócrata Joe Biden gana la presidencia de Estados Unidos, al imponerse en Pensilvania.

(10:00 am en Zacatecas)

Joe Biden continúa ampliando su ventaja, pues ya está a un paso de ganar estados clavecomo Pensilvania, Georgia, Arizona y Nevada.

(8:00 am en Zacatecas)

Donald Trump anuncia conferencia de emergencia este sábado en Filadelfia.