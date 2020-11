Justin Trudeau felicita a Joe Biden por el triunfo

ESTADOS UNIDOS.- Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, felicitó a Joe Biden por haber ganado la presidencia de Estados Unidos.

Aseguró que “los dos países son amigos cercanos, socios y aliados”.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020