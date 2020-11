Estos son los políticos que han felicitado a Joe Biden por ganar las elecciones

ESTADOS UNIDOS.- La mañana de este sábado se dio a conocer que el candidato demócrata Joe Biden, fue electo presidente de Estados Unidos.

Por ello, políticos de distintas partes del mundo lo han felicitado, tanto a él como a la vicepresidenta electa Kamala Harris.

El primer ministro de Canadá fue de los primeros en felicitar al nuevo presidente electo, recalcando su apoyo ya que los dos países son “amigos cercanos”.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris . Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.

La líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró la victoria de Joe Biden y de Kamala Harris; Pelosi dijo que la república se mantuvo y declaró que:

We kept the republic! Congratulations to Joe Biden on his victory for the soul of our country. Congratulations to Kamala Harris for making history. It’s a time to heal and a time to grow together. E Pluribus Unum.

La excandidata presidencial también felicitó a los demócratas y celebró que los votantes hayan decidido una nueva página para Estados Unidos.

Clinton manifestó que estos resultaron fueron “un repudio a Trump”.

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.

It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.

Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020