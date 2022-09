¿Y el plan o agenda?

Marco Flores. | Foto: Cortesía.

Aún no arrancan los tiempos de los informes de gobierno de las fiestas patrias o entregas de apoyos y demás, y muchos presidentes y, principalmente funcionarios de primer nivel de gobierno del estado, ya están pensando y agendando cuando se van de vacaciones a disfrutar sus beneficios económicos y laborales.

La mayoría habrá de exigir su espacio en los respectivos gritos de independencia, con todo y “la cruz”, su lugar en el desfile del 16 de septiembre, pero, a partir del diecisiete: “como dijo Nicanor”.

Encargaditis

Tanto el gobierno federal, estatal y municipal, han resuelto sus “problemas, yerros y malos recomendados, nombrando a diestra y siniestra, encargados de todo y para todo.

El caso del centro Unesco es un ejemplo en nuestra tal, y en la municipal hay más encargados qué policías preventivos.

El verdadero responsable

Se convirtió en foto viral, la cara de resignación de don Rogelio Veina, mejor conocido como “el mostrenco”, cuando al presentarse en el domo de la feria de Fresnillo no contaba con una audiencia que superara las 30 personas.

Cientos, tal vez miles de personas mostraron solidaridad y el alcalde, Saúl Monreal pidió que se le repusiera la fecha y que “el mostrenco” fuese quien abriera el concierto del grupero de moda, Gerardo Ortíz.

Sin embargo, la culpa y el origen de este desaguisado social, no fue responsabilidad de don Rogelio, de don Saul, ni del público que no supo de su presentación; desde los camerinos de la feria, nos dicen que todo esté “mal trago” lo generó un empresario de Ojocaliente que irresponsablemente anunció que la Trakalosa estaría ese día, y que don Rogelio, sería el encargado de abrir; Pero, como nunca hubo contrato y solamente un par de cotizaciones y muchos mensajes de WhatsApp, la Trakalosa decidió no presentarse, la noticia fue difundida, y lamentablemente don Rogelio quedó a su suerte, sin ser informado que la banda estelar no acudiría.

Sigue la incertidumbre y polémica

Luego de los profusos anuncios de que cancelaba el serial taurino de la Feria Nacional de Zacatecas, allegados a la empresa y taurinos de hueso colorado, salieron a informar por cuenta propia y en redes sociales personales, que, las corridas de toros se llevarán a cabo, que la empresa cuenta ya con equipo expertos legales, encabezados por uno de los despachos más importantes del país, para celebrar la fiesta y cumplir el contrato que fue celebrado con el gobierno del Estado.

Diputado fantasma

Marco Flores, cantante de la banda “Jerez” obtuvo una diputación plurinominal por Morena, pero, a un año de su toma de protesta, se ha mantenido como legislador florero o fantasma: no ha arropado ninguna de las giras del AMLO en Zacatecas; no ha cubierto ninguno de los eventos del gobierno estatal, y mucho menos de los municipales. Ni siquiera ha visitado su natal Jerez, prefiere ir al “Tenampa”. Sus intereses en la entidad son los negocios relacionados con su banda, terrenos y sus presentaciones. “Ahí nomás”.

De noche

De noche y madrugada pasó el mensaje político del presidente de la República por su cuarto informe de gobierno, diferente a otras administraciones y a muchos años, en Zacatecas no hubo convocatoria para ver el mensaje del ejecutivo federal así como antes que hasta se ponían pantallas en el centro histórico y se convocaba a todo el estado, nuestro estado no fue mencionado en ningún tema o proyecto de importancia, se podría decir que todas las dependencias de gobierno tuvieron agenda desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde no como antes que hasta les daban el día para que lo dedicaran a escuchar el informe del ejecutivo federal.