Se alinean priístas más a fuerzas que con ganas

Alejandro Alito Moreno. Foto: Cortesía.

No todos los priístas se animan a despotricar en contra del dirigente nacional Alejandro Alito Moreno. Tienen miedo de que la dirigencia estatal de Enrique Flores los pongan en la lista negra por “herejes” y les corten las alas para participar en futuros procesos. Quienes están en contra aclaran que, más que los escándalos que ha enfrentado su líder nacional, los resultados electorales no están como para avalarle su permanencia: el PRI perdió ocho gubernaturas el año pasado y Oaxaca e Hidalgo este 2022. A los tricolores solo les quedarían Coahuila y el estado de México, este último con alto riesgo de perderse para las elecciones del próximo año. Hasta el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se sienta cómodo con la permanencia de Alito como máximo líder del PRI y hasta lo defienda, es una señal de las cosas andan mal en el tricolor. Obviamente eso lo disfrutan y lo aprovechan los morenistas. En Zacatecas se espera el proceso de renovación del comité estatal del Revolucionario Institucional en octubre. Si no hay una alternancia de grupos en el edificio de la Reyes Heroles, se las van a cobrar a los que lanzaron afrentas contra Alito. Por eso mejor se alinean.

Van contra gobernadora morenista

Las diputadas federales Carolina Dávila y Fuensanta Guerrero ya habían participado en una denuncia ante la FGR contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por afirmar que tenía fotos íntimas que legisladoras priístas le habrían enviado a Alito Moreno. El caso también ya se llevó a la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas. Promovieron la queja Araceli Guerrero, Laura Herrera, la diputada Gaby Basurto y otros liderazgos del partido. La diputada Cuquita Ávalos no quiso ir. Prefirió ir a la graduación de uno de sus hijos, aunque se sabe que es de las rebeldes que no quieren al de Campeche. Aunque Nancy Trejo, presidenta provisional o quien llegue a la CDHEZ, proceda con una recomendación es muy probable que la gobernadora no la acate.

Violencia y acoso

Las declaraciones de la gobernadora Sansores se consideraron una ofensa, calumnia y violencia contra las mujeres priístas, aunque la morenista no dijo nombres. Cuenta la leyenda que donde hubo acoso y violencia, mucho más graves, fue en la Sección 34 del SNTE cuando mandaba Pedro Padilla. Con el sindicato a merced de ese señor, no tardaron en surgir relatos y testimonios de ofertas y condicionamiento de plazas a cambio de favores muy personales.

No hay cobro

El auditor Raúl Brito llegó a enviar al gobierno de Calera un pliego de responsabilidades resarcitorias por 5.4 millones de pesos para que exfuncionarios de la administración 2010-2013 y 2013-2016 devolvieran el dinero. Lo último que se supo es que los del trienio de Rodrigo Saucedo (2010-2013) impugnaron los créditos fiscales y se salvaron de regresar los recursos. En las mismas andaría el exalcalde Ivanhoe Escobar Vázquez del Mercado, a quien le podrían ir a cobrar a la SAMA.

Runrunazos

En la lucha por los puestos de consejeros nacionales del PAN, que se disputarán por ahí de a mediados de agosto, Leonel Cordero busca tener el cargo de manera vitalicia. Muchísimos panistas cuestionan sus méritos, pero el exdirector del CECYTEZ sigue ahí peleando posiciones en el partido. En este periodo vacacional, el equipo de Humbelina López en la Función Pública endurecerá los castigos contra los burócratas y funcionarios gandallas que usen los vehículos oficiales como si fueran propios. * Vuelven a intensificarse la amenaza de contagios de Coronavirus en Ciudad Administrativa. Los trabajadores lo atribuyen a que se han relajado medidas de prevención como el uso de cubrebocas.