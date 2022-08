Los tirones

Jorge Miranda. Foto: Cortesía.

El presidente municipal Jorge Miranda Castro, oficializó seis cambios en su administración, estrena jefe del despacho, director de ingresos, encargado de la secretaría técnica, agenda digital, jefe del deporte y jefa de recursos humanos.

Todos en algún momento fueron subalternos de Miranda Castro en finanzas.

Fueron o iban a ser

Hace poco menos de un año, cuando Jorge Miranda estaba por ingresar, y cuando ingresó a la presidencia municipal de Zacatecas, estaba arropado por un grupo de jóvenes políticos que acompañaron en responsabilidades anteriores, durante la campaña y que se vislumbraban como los próximos influyentes y cercanos al presidente.

En el equipo inmediato figuraban Gabriela Rodríguez, como secretaria de Gobierno; Pablo Torres Corpus como secretario de finanzas; Francisco Rivera como secretario técnico, Rafael Aparicio Romero como jefe del despacho y secretario particular. De ese equipo de cercanos solo sobrevive Manuel Espartaco Gómez, secretario de planeación, aunque ya se especula su salida del gabinete municipal, el motivo la constante subcontratación de servicios y las idea de cambia el sistema de contabilidad gubernamental.

¿A dónde?

Después de los rumores de que Benjamín Medrano, habría sido detenido en la frontera entre San Diego y Tijuana, el exfuncionario desapareció del mapa, no responde mensajes, las llamadas se desvían y lo único que se sabe es que estuvo en una oficina de migración por un poco más de dos horas atendiendo un interrogatorio. Viajaba solo, y solo atendió la contingencia.

Sin pies ni cabeza

Luego de la sigilosa destitución de Néstor Santacruz en la Secretaría de desarrollo urbano y territorial entre (seduvot), se han realizado varios cambios al interior, lo grave, es que el día de hoy hay cientos de peticiones, trámites, y demandas que están en vilo, porque no hay quien atienda; la titular, Laura Bermúdez, solamente delega, el problema es que no hay a quien delegar y cuando hay, no resuelven.

Se les avisó

Dependencias como la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, el Supremo Tribunal de Justicia, el Instituto Zacatecano de Cultura, la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Fresnillo, ya habían mandado señales de alerta y se confirma que de septiembre no pasan presupuestalmente; el recurso es insuficiente y todas las dependencias han decidido no detener actividad hasta que se exprima el último centavo del presupuesto vigente. Se les dijo.

Si quiere, no le ayudan

El gobernador del estado, David Monreal Ávila, dedicó tres días de su valiosa agenda para reunirse con grandes empresarios en la Ciudad de México, el plan fue platicar y enterarlos de las ventajas de invertir en la entidad, hubo buena recepción por parte de las industrias relacionadas con la tecnología; pero recelo por parte de las mineras y fabricantes de insumos menores. Aún así el mandatario estatal, ofreció todas las oportunidades y facilidades para qué inviertan en Zacatecas, puso en especial énfasis en aquellas manufactureras relacionadas con equipo automotriz y aeronáutico. ¿Será que ya viene el movimiento económico?

También en el PRD

Igual que en el PRI, en el PRD, ya hay suspirantes a las candidaturas federales de 2024, el primer apuntado es el diputado federal, Miguel Torres quiere ocupar un escaño en el Senado; Raymundo Carrillo, líder estatal suena para contender por una diputación federal en la cabecera de Jerez, incluso remotamente se ha mencionado que, Rafael Flores Mendoza pudiera ser la cabeza de fórmula para el Senado.