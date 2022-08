¿Es Claudia?, ¿Será Ulises? En varios municipios de Zacatecas han aparecido bardas y lonas con la leyenda: “Es Claudia”. No se conoce a ciencia cierta quién está atrás de la propaganda, pero le cargan “la cargada” a Ulises Mejía”, simple lógica: las bardas, los barrios, colonias, promotores y promoción en redes. Lo que sí se … Leer más

Adolfo Marín; Seguridad Pública. | Foto: Imagen de Zacatecas.

¿Es Claudia?, ¿Será Ulises?

En varios municipios de Zacatecas han aparecido bardas y lonas con la leyenda: “Es Claudia”.

No se conoce a ciencia cierta quién está atrás de la propaganda, pero le cargan “la cargada” a Ulises Mejía”, simple lógica: las bardas, los barrios, colonias, promotores y promoción en redes.

Lo que sí se sabe es que, Claudia aún no es y sí es, tal vez no será.

Feria ¿campaña?

Cómo se los comentamos hace unos días, el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal fue frío y calculador a la hora de presentar el programa de su feria y el viernes, también demostró músculo político, acudió su hermano y gobernador, David Monreal, con la intención de demostrarle a su pueblo que no por vivir en la capital del estado como manda más ya se olvidó de su gente, fue una visita “oficial”, no de diversión pues a medio concierto se retiró despistadamente, también estuvieron presidentes municipales, regidores y “cacha-flechas” de la región, no podían desperdiciar la oportunidad de ver a Julión gratis porque la siguiente presentación en Zacatecas será de a cuatro mil “bolas” por persona sí quiere silla en ruedo.

Lo que brote es miel

En el bailazo del Julión hubo muchos personajes políticos, ávidos de notoriedad, pero paradójicamente, uno de los que menos quería sobresalir, fue uno de los que más llamaron la atención, se trata del secretario de Seguridad Publica, Adolfo Marín, que no dio discurso, no coronó a la reina, ni bailó pero figuró por el amplio equipo de seguridad que lo acompañaba, tres guaruras tras de él y por el frente cuatro; más el grupo de élite que lo esperaba en el acceso, eso sin contar los elementos vestidos de civiles, si iba bien protegido al Mineral por aquello de: “no te entumas”.

Soy tu fan

Muy saludador y afable se le vio al senador José Narro Céspedes, que acudió al concierto con la mejor actitud, pero no tuvo la recepción que esperaba, los que lo conocen y reconocen el mapa electoral, aseguran que fue porque es fan de Julión; fuera de eso no hay otra explicación, allá no iba a quedar bien con ninguna figura que pueda ayudar para quedar en la mesa directiva del senado.

Por si acaso

La diputada, Priscila Benítez acompañada de su compañera de curul Martha Elena Rodríguez también acudieron a la coronación de la reina de Fresnillo, estuvieron activas, llevaban fotógrafo y staff por sí se topaba con algún personaje importante de la política que les conviniera y, en la menos con Julión.

Somos o no somos

Mientras el secretario de salud en Zacatecas y líder sindical, Oswaldo Pinedo ha relajado todas las medidas de prevención contra la covid y variantes; el director de seguridad vial, Oswaldo Caldera hace intentos infructuosos porque los asistentes a masivos estén vacunados y usen cubrebocas. Si revisan las fotos de los últimos eventos a gran escala, gana la idea del secretario de salud sobre la propuesta del director de transito, quien también asistió a verificar que todo estuviera bajo control en el concierto de Julión.

El secretario de obras públicas, Guillermo Carrillo, se solidarizó con su compañeros de gabinete y los acompaño a las supervisión del concierto.

Piñatota que se viene

Discretas, pero, bien dirigidas han empezado a circular las invitaciones para celebrar el cumpleaños de la comisionada nacional del Instituto de Acceso a la Información, Norma Julieta Del Río, pocos han sido los convocados y muchos los que esperan ser invitados, saben que en el convivio estarán las fuerzas vivas del poder político, presupuestal y administrativo en Zacatecas.

El parte-plaza será el 17 de septiembre, la ubicación se desconoce, pero se espera algo similar a la celebración del año pasado.

Por cierto, Flaco favor le hicieron a la comisionada zacatecana el equipo de redes sociales de la senadora, Olga Sánchez Cordero, ya que en la serie de fotografías que subieron a redes sociales y al Informe muestran gente atenta puesta y dispuesta y, la única foto que aparece con alguien atendiendo el celular es el de la paisana y comadre.

Runrunazos

Después de varias reuniones, consejos y asesorías se ha marcado la ruta para el primer informe de gobierno estatal, se ubicó a quién y por qué quieren llegar. Previo al informe, representantes de primer nivel en el gobierno se reunirán con los empresarios más importantes de Zacatecas, para oír sus comentarios, sugerencias, pero también para invitarlos a hacer sinergia o al menos tregua.

Conato de bronca generó la solicitud del empresario, Cesar Deras que exige asientos VIP en todos los eventos sociales que incluyan conciertos gratis de artistas famosos, como que aún no le queda claro que esos de invitar a empresarios a los eventos eran costumbres de los neoliberales, ahora solo invitan a los directamente involucrados en los eventos.

A diferencia de otros años, las celebraciones por la fundación de Río Grande, pasaron de noche, es decir, inadvertidas, hay de tres: el alcalde, Mario Córdoba Longoria, no le importa, desconoce la importancia de la fiesta o bien o está haciendo alcancía para su informe de gobierno.