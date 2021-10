El Runrún: Zacatecas requiere rescate al estilo Michoacán

Diputados, sin definir comisiones

Nicolás Castañeda vende oficinas del PES

Gobierno del Estado no dispone de muchos recursos propios para hacerle frente a sus problemas. El fondo minero ya dejó de representar una ventaja, la recaudación fiscal es de las más bajas del país y hay una gran dependencia de las participaciones federales. Por eso, para el gobernador David Monreal el apoyo que reciba del presidente Andrés Manuel López Obrador será decisivo. El tabasqueño ya anunció que la Federación absorberá la nómina educativa en Michoacán y se espera que haga lo mismo en Zacatecas. Por si fuera poco, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, presumió a los michoacanos que gracias a la intervención de militares, los grupos criminales se han ido replegando hacia el norte. En Zacatecas se exigen acciones similares y ese apoyo se deberá reflejar cuanto antes. Para el tema de inseguridad, que el panorama se ha puesto crítico, y para el asunto de la nómina magisterial.

Diputados ociosos

A los tantos pendientes que hay en la actual Legislatura local, más allá de la maldición de no tener un Órgano Interno de Control, está la designación de un montón de comisiones, que parece a los diputados no les importan: Turismo, Vigilancia, Sistema Anticorrupción, Deporte y otras tantas que permanecen acéfalas. Desde la pasada legislatura, se ha criticado poca productividad hasta el grado que se habrían presentado iniciativas del exlegislador Javier Calzada en el actual periodo. Mientras tanto, sobran los debates y exhortos al Poder Ejecutivo y ataques entre los mismos diputados. Quien quede en la comisión de Vigilancia pudiera tener en la mira a compañeros que fueron alcaldes como Herminio Briones, de Pinos y Armando Delgadillo de Nochistlán.

Solo unos cuantos

De más de un millón de paisanos zacatecanos que residen en Estados Unidos, a la gran mayoría no le interesa las grillas ni temas partidistas en el estado. Se dedican a trabajar. En realidad, el tema de la política migrante es de interés solo para unos cuantos como Felipe Cabral; los actuales diputados José Juan Estrada y Sergio Ortega; Efraín Jiménez, entre otros. Es cierto que hay activismo por pelear diputaciones federales migrantes, regidurías y demás. Pero los ambiciosos que esperan conseguir un hueso por esa vía seguirán siendo minoría entre los paisanos. Una prueba de ese desinterés es la precaria participación de zacatecanos migrantes en los procesos electorales.

PES, sin rumbo

En lo dicho, el PES estatal sigue operando sus oficinas por la colonia Lomas de Soledad, pero en la práctica ya no hay nada ahí. Nicolás Castañeda, que se supone es aún el líder de este partido, está vendiendo varias propiedades, entre ellas las oficinas del partido que estaba prestando. El PES lograría sobrevivir a nivel estatal, pero les pegó duro el fracaso en lo nacional de Hugo Erick Flores, que prometía un gran crecimiento de los morados en el país. Por eso ya no hubo condiciones de que Iván de Santiago o Ulises Mejía se mantuvieran en esa plataforma. Lo poco que queda de eso en Zacatecas lo acapara Castañeda. Lo que ha seguido insistiendo Ulises es pelear la coordinación de Programas del Bienestar en Zacatecas. Nada le impide tener esa aspiración, independientemente de que no sean muchas las posibilidades.

Consultorios en Guadalupe

Si no hay modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, no habrá grandes obras para Zacatecas. El gobierno de AMLO no le destinará ni un peso al proyecto de la presa Milpillas ni para arreglar la carretera Fresnillo-Jerez. Entre los pocos proyectos que sí van encaminados está la construcción de una clínica familiar del IMSS en Guadalupe, con seis consultores. Al alcalde Julio César Chávez le atribuyen la gestión de esa obra, con 30.8 millones de pesos etiquetados.

Runrunazos

Leonel Cordero quiere continuar en el CECYTEZ. Ante la crisis financiera que atraviesa el colegio, Cordero reconoce que su nombramiento terminó. Por eso se ofreció a “gestionar” si le dan cuando menos una designación provisional. ** Cuenta la leyenda que hubo un altercado en Morelos entre el hijo de la alcaldesa Margarita Robles y el excandidato del PVEM, Samuel Fajardo. El pleito fue por la designación del contralor. Ya está notificado de la trifulca el auditor Brito.