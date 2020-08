El Runrún: Viene la verdadera austeridad para el 2021

Mirna Maldonado, Óscar Novella, Ma. de Jesús García Guardado y los otros diputados federales de Morena tuvieron una reunión plenaria, en la que participó virtualmente el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. El funcionario federal les sentenció que el próximo año viene un escenario catastrófico para las finanzas públicas. Si este 2020 ha sido malo, el siguiente será peor porque ya se habrán agotado los guardaditos que tiene gobierno, las coberturas del precio del petróleo y otros ingresos que ayudaron supuestamente a mitigar un poco las afectaciones por el Covid-19. Habrá recortes en los presupuestos y Zacatecas será de los perjudicados, incluyendo al gobernador Tello y quien le vaya a suceder. La bancada morenista de Zacatecas alega, sin embargo, que el escenario no es tan pesimista, pues al menos la pandemia habrá servido para tener un sistema de salud más sólido y se estarán programando recursos para la compra de vacunas anti-Covid-19, como se los prometió Herrera. Hay quienes dicen que las cosas en la 4T andan tan mal que era impensable en otros tiempos que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez, dejara el cargo, aunque fuera para dirigir a su partido.

Recursos justificados

Valuaciones Actuariales del Norte SC ayudó a negociar y diseñar la reforma al sistema de pensiones del Issstezac del 2015, con lo que se ayudó a reducir los adeudos del instituto en miles de millones de pesos. Francisco Miguel Aguirre Farías, presidente ejecutivo de la empresa, aclara que hubo una partida de viáticos que no estaban respaldados contractualmente, pero que correspondieron a viajes que eran absolutamente necesarios. La ASE observó que contemplar estos gastos aparte, de alrededor de 500 mil pesos, fue una falta administrativa del Issstezac, no de la empresa y en todo caso se trata de recursos justificados. Así pues, aclaramos que los pagos por este concepto no son ningún saqueo al fondo de pensiones, sino todo lo contrario.

La pareja metiche

En la elección del SPAUAZ, los del equipo de Regina Compeán ven que será muy fácil de destrozar el ya muy debilitado Pedro López Jacquéz, que ya ni les preocupa, Samuel Rodríguez es competitivo en tanto José Juan Martínez no metió buenos elementos en su planilla. Pero hay un problema en el equipo de Compeán: su pareja Daniel Rodríguez Tenorio. El también académico de la UAZ habría querido meterse a fondo en la estrategia para ganar el sindicato y su intervención ya generó algunos choques en la planilla de su esposa, al grado de tener fuertes discusiones con algunos candidatos a las carteras.

No bajan la guardia

Ponga o no la Federación a Zacatecas en semáforo naranja, en la burocracia de Gobierno del Estado no bajan la guardia y esta semana seguirán en rojo, la alerta de máximo riesgo ante la pandemia del Coronavirus. El secretario de Administración, Víctor Rentería, pidió que por lo menos hasta el viernes solo trabajen los burócratas con actividades esenciales. En el equipo del secretario de Salud, Gilberto Breña, reportaron ayer 1,888 casos activos, 556 fallecimientos y 5 mil 256 casos positivos. Aunque hay versiones optimistas de que van a la baja los contagios a nivel nacional, hay incertidumbre por un “subdiagnóstico” derivado de la falta de pruebas para detectar el Covid-19. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dice que no son necesarias tantas pruebas, pero lo cierto es que además de la pobreza que enfrenta el país, la 4T no quiere admitir que también le impone la tijera de austeridad a los temas de salud.

Desconfianza

Aunque estén videograbadas, sigue la desconfianza de un sector de la construcción en las juntas para licitaciones de obras, especialmente en la SAMA, magoneada por Nano Maldonado y Obras Públicas, de Jorge Pedroza. A los procesos de asignación en la Seduvot, a cargo de Lupita López Marchan, les tienen más fe, pues no hay quejas de que metan mano negra como en las otras dependencias.

Runrunazos

Cuentan en el priísmo de Guadalupe que hubo intenciones de “Los RL” de tronarse al dirigente del comité municipal, Hermann Hernández. Pero el empresario transportista se engarruñó al nombramiento. Y ahora presume ser uno de los que amarrarán los enjuagues para las candidaturas en el municipio. * La defensa de Calera por parte del PAN para la elección del 2021 sería el diputado local Pedro Martínez. No le alcanza para pelear otra cosa y es la cancha en la que más le puede ayudar a su partido. * La designación de Jesús Zambrano como dirigente nacional del PRD es lo que esperaba el alcalde de Villanueva, Miguel Torres, y que le favorecería en cierta forma para sus aspiraciones. * En Zacatecas, atribuyen al trabajo de Ulises Mejía el reconocimiento del municipio a nivel nacional, como la capital colonial más bonita.