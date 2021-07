El Runrún: Viene denuncia penal por funcionario que hizo negocio

“Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”, es un consejo que ya anda corriendo entre las administraciones municipales, con algunas dedicatorias para El Campe Ramírez, alcalde de Río Grande. Sucede que el auditor Raúl Brito detectó “elementos que pudieran configurar la existencia de un probable delito conforme a lo dispuesto en el Código Penal del Estado de Zacatecas”, en la revisión de la cuenta pública 2019 de Sombrerete. El ayuntamiento pagó 1 millón 37 mil 73 pesos de compras en Abarrotes, Dulces y Licores El Trébol, del que es socio mayoritario y administrador único Jaime Arturo Viedma Ceceñas, directorio de Desarrollo Social del municipio. No hay daño patrimonial al municipio, pero sí un conflicto de interés que amerita una denuncia ante la Fiscalía estatal. También se observaron casos de nepotismo porque los regidores Sergio García Narváez y Arturo Arnulfo Fraire, sintiéndose muy influyentes, metieron a sus sobrinas en la nómina.

Los desterrados de Morena

Luego de las grillas de la elección, el ala monrealista de Morena promueve procesos de expulsión contra aquellos que jugaron en contra, abanderado a otros partidos o apoyándolos. Uno de los desterrados sería el senador José Narro, a quien le integraron un expediente en la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena por haberse pronunciado a favor de Flavio Campos del PAZ. Otros en la lista negra para desterrar los a nivel local son Clemente Velázquez, Renato Rodríguez y Ricardo Arteaga, entre otros.

Choque de priístas

La semana pasada hubo una reunión en el Hotel Parador entre la senadora Claudia Anaya, diputados actuales del PRI y los futuros. La junta fue una especie de entrega-recepción de los asuntos legislativos en el tricolor, en el que ya se anticipa un choque. Herminio Briones, que ganó el distrito de Pinos, estuvo ausente porque lo tuvieron que operar. Es una propuesta fuerte, respaldada por Roberto Luévano, para que sea el coordinador de la bancada del PRI. El otro es Jehú Salas, a quien se le criticó que apareciera en dos boletas, como pluri y de mayoría, pero que al final obtuvo el triunfo. Se dice que la decisión para elegir al coordinador quedaría entre los mismos legisladores y el presidente del PRI, Enrique Flores, y que a su vez representará un choque con los luevanistas.

Mes decisivo

David Monreal comprende que en el tema del Issstezac ya no se debe seguir pateando el bote. Por eso celebra la iniciativa del gobernador Alejandro Tello para reformar el sistema de pensiones. Si bien en otros sexenios el Issstezac fue la caja chica de Gobierno del Estado, a Tello le tocó ponerle y ya van unos 500 millones de pesos que se le inyectaron, pero que no se puede seguir repitiendo como medida de rescate de gobierno. David Monreal sabe que las aportaciones no cubren lo que se paga de pensiones, y que el aguinaldo de 60 días no tiene sustento financiero. Por eso, se requerirá sensibilidad de los sindicatos para comprender que son necesarios los ajustes, una quimioterapia que mantenga vivo al Issstezac y no un paracetamol como el que propone Alma Dávila. Este mes será decisivo para definir si se vota o no la reforma al sistema en este quinquenio.

Runrunazos

Hoy es el informe de la doctora Cristina Rodríguez, presidenta del DIF estatal, en el Palacio de Convenciones, alrededor del medio día. ***El Colegio de Ingenieros tendrá elecciones este 26 de julio. A los candidatos se les pidió que no adeuden cuotas y la carta de no antecedentes penales. A la presidenta del colegio, Judit Trejo, se le está incluyendo en el consejo electoral. **Otra vez siguen los episodios de terror en el estado. Cerca del tecnológico regional, en un puente aparecieron dos hombres colgados. Hay presiones y exigencias de resultados tanto para gobierno estatal como la Federación, principalmente. Y de autoridades de Jalisco que exigen justicia por los dos paramédicos asesinados de Huejuquilla El Alto, en territorio zacatecano. Se han hecho llamados al gobierno de *Andrés Manuel López Obrador para que refuerce el tema de la inseguridad con la Guardia Nacional, aunque otras corporaciones, como la Marina, parecen dar mejores resultados. Mientras tanto sigue la crisis de violencia. La Fiscalía tiene el registro de 282 homicidios dolosos en enero, marzo y abril de este año. Aún no se conocen las cifras recientes, pero es claro que la violencia deja más muertes que el Coronavirus.