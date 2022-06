El Runrún: Vendrían ajustes del Issstezac a retenciones del magisterio

Ignacio Sánchez, director de Issstezac y Susana Rodríguez de SAMA.

Diputados de oposición quieren presionar al Ejecutivo

Nancy Trejo ocuparía provisionalmente la CDHEZ

Promueve José Juan Estrada más diputaciones migrantes

Mueve otra de sus piezas Ignacio Sánchez. Para tratar de sostener un poco la viabilidad financiera del sistema de pensiones, el director del Issstezac pidió revisar el esquema de aportaciones que hacen desde la Secretaría de Educación. No es un secreto que muchas de las pensiones más generosas son para un sector del magisterio. Por eso Sánchez pidió que se revisara si todos la relación entre conceptos, percepciones y aportaciones está en orden. También se le solicitó apoyo al auditor Raúl Brito para que entregara un dictamen final sobre la situación financiera del sistema de pensiones.

Aunque la principal intención que tiene Sánchez para salvar al Issstezac es promover una reforma, la revisión a las aportaciones que le descuentan al magisterio podría generar algunos ajustes y tapar algunas fugas de recursos para el instituto. Otro plan con carácter de urgente en el instituto es comenzar a monetizar su reserva técnica. La propiedad de terrenos y otros bienes de nada le sirve en lo inmediato al Issstezac para tener solvencia y pagar pensiones, devolución de cuotas y hasta demandas.

Vacaciones en puerta

A los diputados locales solo les queda esta semana para sacar los pendientes del nombramiento de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y el Órgano Interno de Control del propio Congreso local. Es una posibilidad real que con tanto desacuerdo entre los diputados no salga ninguno de los dos nombramientos. Y si es que sale, tendría que ser mediante un periodo extraordinario. De lo contrario, se van de vacaciones y ya. Los afines a la 4T señalan que hay intención de algunos diputados de oposición como Enrique Laviada, de mantener esta improductividad y presionar al Poder Ejecutivo para sentarse a negociar. Por lo pronto, ante el pleito entre Priscila Benítez y Armando Delgadillo, la tirada entre los morenistas es, mientras llega la resolución para definir quien presidirá el Órgano de Finanzas, esperar a que llegue septiembre y renovar esta presidencia, proponiendo posiblemente a Maribel Galván.

Que quede el mejor perfil

Con o sin nueva designación, Luz Domínguez Campos termina su encomienda en Derechos Humanos. Se va deseando que quede el mejor y más capaz de los 24 aspirantes a presidir la comisión. Pero si los diputados no se ponen de acuerdo y dejan estancada esta elección, la ley indica que la titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión queda al frente, al menos de forma provisional. Así pues, a como van las cosas es posible que Nancy Trejo Muñoz tenga la suerte de ser por unos meses la comisionada de Derechos Humanos de Zacatecas. Hasta que los legisladores se pongan de acuerdo.

Instrucción “increíble”

Cuando a Pablo Mercado le dieron el Instituto de la Defensoría, se dijo que era una especie de pago y consideración para el gremio de abogados, por parte de la Nueva Gobernanza. Pablo sigue teniendo intereses como abogado particular y ya de plano, dio instrucciones en su equipo para que defensores públicos y licenciados privados… ¡trabajen juntos! La intención, de ser posible, es que los usuarios de la defensoría requieran ambos servicios. Pablo está muy cerca de que lo comiencen a señalar por presuntos conflictos de interés.

Se la deben

Al morenista local, Renato Rodríguez, le hubiera encantado estar en los niveles a los que llegó el senador Ricardo Monreal. Por eso, el exdirector del CECYTEZ frecuentemente critica las aspiraciones presidenciales del exgobernador. Y resulta que esas aspiraciones sí están siendo motivo de fractura en Morena. Ya el fresnillense advirtió que si lo siguen excluyendo no tiene nada que hacer en Morena. Hasta el dirigente de MC, Dante Delgado, reconoce que Ricardo es una de las figuras más importantes de la 4T y ningunearlo les puede traer un costo. Finalmente, Monreal en el Senado fue pieza clave para impulsar reformas de AMLO como la revocación de mandato con consulta popular y el proyecto de la Guardia Nacional.

Morena no entró

Desde que Yanet Morales gobierna en Apulco ha recibido amenazas de grupos delictivos. Como ha podido, la presidenta municipal ha seguido trabajando. Este viernes la atacaron y afortunadamente la libró. Le dispararon desde un camión tipo Torton que simulaba cargar arena. Hubo destrozos, vehículos incendiados y una persona herida en el enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad. En la elección de su municipio, a la priísta Yanet Morena no le hizo competencia. Por lo visto, nadie de los guindas se animó a apuntarse como candidato.

No se vayan juntos

En realidad, no resulta tan extraño que durante sus viajes en carretera al obispo Sigifredo Noriega le tocara pasar por un retén clandestino, donde pasó la revisión de un comando. Este tipo de experiencias las han tenido funcionarios estatales de pasadas y de la actual administración. Recientemente, uno de los secretarios del gabinete pasó por uno de estos retenes por la zona norte del estado.

— ¿De dónde vienen? ¿A dónde van?

— Somos del gobierno. Vamos a una gira de trabajo…

— T’a bien. Nomás no se vayan tan juntos (para evitar ser confundidos con un convoy). Que pase una camioneta, se esperan 10 minutos y luego pasa la otra (eran tres unidades)….

— Sí patrón.

Guardaespaldas de Calera

Ante el clima de inseguridad, se han lanzado acusaciones al gobierno de Calera de que está facilitando un paquete de “protección especial” a ciertos empresarios, con vigilancia las 24 horas y elementos a disposición, como si se tratara de guardaespaldas. Rafa González, el jefe de policía, lo niega, pero no es a él a quien culpan, sino al alcalde Ángel Gerardo Hernández, quien todavía le rendiría cuentas al exdiputado local Pedro Martínez. Las peticiones o instrucciones del exlegislador panista se hacen por medio de la síndico Araceli Carlos Argüelles.

Runrunazos

Anda muy metido el diputado José Juan Estrada en promover más la participación de los migrantes en la política, no solo en Zacatecas, sino a nivel nacional. El extitular de la Sezami está respaldando y asesorando una iniciativa en Tamaulipas para que también allá tengan por lo menos una diputación migrante. Por cierto, el alcalde de Cuauhtémoc Francisco Ruiz Arcos Pancho Donas ofreció una comida a la comunidad de paisanos del municipio para que no se olviden ni dejen de ir a la feria de San Pedro. ** Para la feria de Fresnillo estará Banda El Recodo, adelantó Saúl Monreal, quien todavía está recibiendo propuestas de la gente para ir preparando el programa de las celebraciones, que vienen para agosto.