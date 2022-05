El Runrún: Sin herramientas, un diputado cuesta más de $150 mil al mes

Quieren defraudar a los alcaldes, alerta el secretario de Seguridad

Corrupción en Jalpa; denuncian a funcionarios mañosos

Se vienen renovaciones sindicales

Fue muy criticada la hipocresía y el cinismo de los diputados locales que pretendían revivir sus bolsas de 200 mil pesos mensuales por cabeza, pero que el gobernador David Monreal se los impidió al vetar la reforma al Artículo 65. Legisladores de la bancada oficialista, liderada por Maribel Galván, como no les quedaba de otra, salieron con el cuento de que siempre habían apoyado al gobernador en rechazar esas “herramientas legislativas”. Fue un cinismo puro. Lo es todavía más porque aun manteniendo sepultadas esas bolsas presupuestales, cada uno de los 30 legisladores resulta bastante costoso para el contribuyente. A los 103 mil pesos mensuales brutos que reportan (les quedan casi 82 mil libres) se le sumarían por lo menos 30 mil en viáticos y gastos de representación, que sumado a lo que el Congreso les destina a su fondo de ahorro, fácilmente rebasan los 150 mil pesos. Eso ya es demasiado para la mayoría de los zacatecanos, pero no para los diputados.

El gran descubrimiento

No faltan diputados gandallas que ya ni se esfuerzan en poner cualquier pretexto simplón para cobrar viáticos. Alega Jehú Salas, por ejemplo, que al visitar su distrito “nos hemos percatado que la gente está preocupada por diferentes situaciones que preocupan a todo mundo”. No precisa más detalles, tampoco de reuniones reciente en la Ciudad de México que supuestamente tuvo en febrero y nadie sabe qué beneficio le deja al estado. En las revisiones con los ayuntamientos pequeños, la gente del auditor Raúl Brito suele ser meticulosa, pero cuando se trata de los legisladores no pasa nada, y si pasa, es hasta que dejan el cargo.

Por cierto, durante un evento en la colonia Filósofos, el gobernador David Monreal se refirió al regidor de Zacatecas, Samuel Reveles, como un luchador social y un amigo de luchas. David no se olvida que cuando Reveles fue diputado promovió la desaparición de las herramientas legislativas, que los actuales quisieron resucitar. El veterano petista, hasta el momento, es visto como aliado indiscutible de la Nueva Gobernanza.

Zafarrancho entre productores

Este fin de semana hubo una asamblea entre productores pecuarios en la que se iban a dar algunos nombramientos en la organización. Pero las cosas se pusieron muy intensas entre los productores en el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria, al grado que hasta agredieron a personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ni al propio delegado de la dependencia federal, José Llamas, le habrían dado oportunidad de mediar la situación. Cuenta la leyenda que entre los desacuerdos y protestas entre los productores metió la mano el presidente de la Ganadera, Cuauhtémoc Rayas, y la subsecretaria Lyndiana Bugarín.

Alerta de fraude

Hace un par de meses, el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, envió oficios a todas las presidencias municipales alertando de intentos de fraude. El engaño consistía en que los delincuentes enviaban correos electrónicos haciéndose pasar por funcionarios de Gobierno del Estado. En esos correos anexaban un teléfono de donde se les pedía un apoyo o préstamo a nombre de funcionarios estatales. Marín alertaba que “para hacer más creíble la procedencia del correo agregan algunos datos, logotipos y direcciones que efectivamente corresponden a alguna dependencia”. El secretario de Seguridad intentó prevenir estos fraude, pero ¿cuántos funcionarios municipales y ciudadanos habrán caído en la trampa?



Vicios en el gobierno de Jalpa

Poco a poco, según dicen, irán saliendo más indicios de que el equipo de Noé Esparza quiere hacer negocio en el Ayuntamiento de Jalpa. El director de Cultura, Salvador Ibarra, está en la lista de proveedores y por eso el contralor Gustavo Ríos Huerta ya inició un procedimiento. Vendrá una observación segura del auditor Brito.

Otra maña de corrupción se le observó al director de Comunicación Social de Jalpa, Miguel Agustín López, por hacer mal uso de un vehículo oficial. La fiesta de primera comunión a la que asistió no era un evento oficial y fue una muesta que los funcionarios sienten como suyos los vehículos ajenos. El director de Obras Públicas, Abraham Medina, andaba con Agustín y por lo visto no le dijo nada. No son los únicos funcionarios señalados por una serie de abusos con recursos públicos. Y el alcalde Noé Esparza no les pone límites.

Renovaciones sindicales

Se supone que este mes vendría la renovación de la Sección 34 del SNTE, que está en manos de Soralla Bañuelos. Para junio, se haría el cambio en el sindicato de la SSZ y todavía es incierto si Norma Castorena buscará la reelección, aunque se rumora que la exdiputada buscaría darse un descanso. Para noviembre se tendría que ir de la dirigencia del sindicato del IMSS, aunque debió hacerlo desde el año pasado, Uswaldo Pinedo, también titular de la SSZ. Hay muchos reproches contra este funcionario, incluyendo una queja de unas doctoras del IMSS que lo acusan de hostigamiento, principalmente por la duplicidad de funciones. Dicen que si para esas fechas se mantiene, Zacatecas por fin tendría secretario de Salud de tiempo completo.

Al principio, Castorena como dirigente sindical en la SSZ quiso tener un trato coordial con Pinedo. Al final resultó imposible. Durante la marcha del 1 de mayo, Norma recriminó la falta de atención al personal y el desabasto de medicamentos. No disimuló sus críticas contra Pinedo y la incompetencia administrativa en el sector salud.

La deuda histórica

Al cierre de abril, la deuda de la UAZ por concepto de seguridad social era de 2 mil 249 millones 481 mil 687 pesos. Ese monto, representa el mayor monto de los 2mil 468 millones de pesos de deudas por pagar “a corto plazo”. Desde la gestión del Waca Guzmán se han emprendido algunas políticas de austeridad en la universidad, que resultan insuficientes. En Gobierno Federal le echan el ojo al contrato colectivo. A como van las cosas un estudiante puede hacer su licenciatura, maestría y quizá hasta doctorado, y la deuda va continuar ahí.

Runrunazos

Lamentablemente falleció el exsecretario de Obras Públicas, Héctor Castanedo, que se estaba desempeñando como delegado del INAH en Aguascalientes. Se enviaron condolencias tanto en el estado hidrocálido como en Zacatecas. * El presidente de Guadalupe, Julio César Chávez, fue quien le pidió a David Monreal obras para el tramo de carretera que conduce a Sauceda de la Borda y que en los últimos años es de las zonas urbanas con más crecimiento. Según la presidencia de Guadalupe, en esa área viven 63 mil 284 habitantes en 261 colonias. Ese sector tiene mayor población que al menos 50 municipios del estado. ** Surgieron quejas en la misma Nueva Gobernanza por descuidos de Yaseth Hernández, titular del centro de ferias, que le han faltado resultados para coordinar acciones de mantenimiento, además de un supuesto mal trato a personal de otras dependencias. Mientras tanto, se dice que la Nueva Gobernanza designaría en unos días al titular del patronato de la feria.