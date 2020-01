El Runrún: Se infiltra el monrealismo en la UAZ

Raymundo Cárdenas hizo su berrinche porque el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, entró a dar clases en la UAZ, en la facultad de Derecho en Fresnillo. Ahora, el veterano de la izquierda tiene un motivo más para hacer coraje: el pequeño del clan fresnillense no es el único que llegó a la universidad. Después de ser rector de la Politécnica de Aguascalientes y haber sido aspirante a la presidencia municipal de esa ciudad, Eulogio Monreal llegó a la Unidad Académica de Derecho en Zacatecas. Y lo hizo como profesor de tiempo completo. La “infiltración” de otro de los Monreal a la UAZ generó grillas e intrigas entre académicos, porque se sabe además de la gran amistad que tiene el alcalde Saúl con el secretario General de la institución, Rubén Ibarra Reyes. Por eso advierten de los planes políticos y de una infiltración de poder monrealista en la universidad. Sin embargo, en la familia defienden que Eulogio llega con una maestría en Investigaciones Jurídicas y no como otros profes sin perfil que acomodó el exrector Francisco Domínguez. También dicen que no se puede hablar de un cacicazgo de plazas como en el que han incurrido Pepe Román, los Luna Pacheco y otros académicos bajo la tutela del diputado federal Alfredo Femat. Pero ya hay grillas porque supuestamente se saltaron procedimientos en el SPAUAZ con la contratación de Eulogio.

Preparan cambios

En Gobierno del Estado anticipan cambios de funcionarios. Esos relevos iniciarán en la Secretaría de Educación, donde el subsecretario administrativo, Antonio Vázquez Rodríguez, ya dejó el cargo por una oferta laboral en la iniciativa privada. Se dice que estarán valorando la permanencia de directores de organismos descentralizados como el CECYTEZ, de Antonio Argüelles, los tecnológicos superiores y universidades politécnicas. Unos saldrán porque tienen ofertas laborales en Gobierno Federal; otros serían relevados porque hay una fuerte presión de los que siguen en la fila esperando oportunidades. Miguel Díaz Acuña, del tecnológico en Tlaltenango, es el que lleva más antigüedad en su cargo y se perfila como uno de los cuadros para lanzarse en el proceso electoral.

Docilidad en Morena

El presidente de Villanueva, Miguel Torres, aclara que el abandono presupuestal a los ayuntamientos por parte de Gobierno Federal es un tema generalizado, no solo en su municipio. Y los reclamos a la administración de AMLO en la asociación de alcaldes se han hecho hasta por los mismos morenistas, aunque eso no ocurre con las que están en territorio zacatecano. Hay un grupo de presidentes que está muy inconforme con los legisladores federales, como Alfonso Ramírez Cuéllar, que acatan las indicaciones del Ejecutivo federal, sin interceder por sus municipios, incluyendo a la senadora Chole Luévano que votó a favor de quitarles el dinero del impuesto ecológico. Los que están en contra de la 4T esperan cobrarse esas “afrentas” en la próxima elección.

Grillas en Fresnillo

Cuando el diputado Omar Carrera propuso una iniciativa para que los funcionarios municipales tuvieran al menos un título de educación superior, no tendría en mente el caso de Irene Magallanes, directora de Desarrollo Social en Fresnillo, a quien los envidiosos ya comienzan a grillar porque supuestamente no ha presentado título de estudios en la presidencia. El contralor Edmundo Guerrero todavía no tiene revisiones al respecto.

Sigue vivo

Según un informe en la oficina del diputado Chema González, aún no concluye un juicio político que se interpuso contra el hoy contralor del IEEZ, Jesús Limones Hernández, y supuestamente ya muy amigo del presidente del instituto Virgilio Rivera. El juicio contra el también exdirector del tecnológico de Jerez se originó por decisiones y manejos que este hizo cuando fue titular de la Auditoría Superior del Estado. Él y todo mundo habrían dado por concluido el caso, pero al parecer todavía está pendiente por ahí con el expediente arrumbado en algún rincón de la Legislatura.

Runrunazos

Al secretario de Asuntos Migratorios del PRI, Roberto Lamas Alvarado, hermano de El Japo, lo pusieron a trabajar en la conformación de una agenda de visitas con el presidente nacional del partido, Alito Moreno, en Estados Unidos. Por lo pronto, se tiene contemplado tomar protesta a Guadalupe Rodríguez Vázquez, como enlace de la Secretaría de Asuntos Migratorios en Los Ángeles. * Según un estudio de Massive Caller, la capital zacatecana aparece en el lugar 18 de los municipios con menor percepción de inseguridad. En el primer lugar aparece Mérida, Yucatán; parece sorprendente es que después de la liberación de Ovidio Guzmán, Culiacán aparezca en el lugar 20. * La Fiscalía de Francisco Murillo estará atendiendo denuncias contra gandallas que intentan engañar a la gente con la venta de plazas. La Secretaría de Educación ya alertó a los aspirantes a maestros a que no caigan en la trampa.