El Runrún: Se destrozan en el PES

Temen que Castañeda se vaya del país; “son traidores”, les responde

Llegaron por dedazo y se van por dedazo

Exfuncionario estaría metido en casos de “taxis pirata”

A Nicolás Castañeda lo quieren tumbar de la presidencia del PES. Sus opositores aprovechan los asuntos legales, vinculados a las investigaciones por la Estafa Maestra, que debe resolver Castañeda. Se supone que el también académico de la UAZ tiene la presunción de inocencia “hasta que se demuestre lo contrario”, pero ya le están exigiendo retirarse de la dirigencia del PES, por lo menos hasta que se defina su situación legal.

El excandidato del PES en Guadalupe, Alberto Campos, tiene intenciones de dirigir al partido. Y teme que Nicolás Castañeda les aplique la del senador Napoleón Gómez Urrutia cuando estuvo exiliado en Canadá, pero seguía siendo líder sindical minero. A los opositores del líder del PES les parece muy sospechoso que esté vendiendo propiedades inmuebles particulares con aparente urgencia. Es como si quisiera seguir los pasos de Pedro de León, también implicado en las investigaciones de la Estafa Maestra, y quien supuestamente está en Texas.

Castañeda siempre ha negado ser culpable en aquel entramado de corrupción para triangular recursos y clavarse millones de pesos, pero lo cierto es que lo tienen muy en la mira y por eso sospechan que tendría intenciones de escapar al extranjero. Nicolás les recuerda que su proceso legal no ha terminado. Aún no ha sido juzgado y alega que ese tipo de especulaciones están muy fuera de lugar, solo con el afán de perjudicarlo. Mientras no haya una resolución no le pueden coartar sus derechos ni sus libertades. Y se refiere a todos ellos como “unos traidores”.

Más pleitos

Quienes piden la salida de Castañeda advierten que este tendría que lanzar una convocatoria en lo que resta del año para la renovación de la dirigencia. Si Nicolás no lo hace, la secretaria del partido, Paulina Acevedo, estaría facultada para emitir la convocatoria. Si el académico de la UAZ no se lo permite, advierten, podría incurrir en violencia política. Según Campos, desconfían de Nicolás porque siempre les negó que hubiera aportaciones de la dirigencia nacional (hoy extinta) para las campañas, cuando en realidad se destinaron 694 mil 596 pesos, que tuvieron que llegar a un representante de finanzas en Zacatecas, que fue José Leonardo Ramos Valdez.

Aunque en campaña Campos declinó por El Antorcho Ávila, la estrategia de los rebeldes del PES es colgarse como aliados y no opositores del gobierno de David Monreal. Por eso la diputada Zulema Santacruz está más cargada del lado de los morenistas.

Nicolás insiste en que los que acusan son unos traidores. De Campos asegura que ya había perdido sus derechos como militante y lamentó que Néstor Santacruz, otro de los rebeldes, en una ocasión hubiera tratado de irrumpir en su casa, presuntamente. De las prerrogativas, el de la UAZ solo dice que se les dio más de lo que les tocaba. Nico es de la idea que el PES se ha sostenido gracias a su operación y ahí se le ha dado oportunidad a gente como Javier Calzada, exdiputado local, y al mismo Alberto para que fueran candidatos, pero ahora tienen otros intereses.

Otro ajuste en la Fiscalía

Como lo habíamos anticipado, el fiscal Francisco Murillo hizo otro ajuste en el organismo de procuración de justicia. Destituyó a Jesús Manuel Valerio como vicefiscal del Apoyo Procesal. En los pasillos de la Fiscalía estatal se dice que desde hace tiempo Murillo quería hace dicho ajuste. Pero en el pasado quinquenio, aunque la Fiscalía es “autónoma” hay decisiones que tienen que ser consensuadas con el Poder Ejecutivo. Y el consenso del relevo apenas se logró con el gobierno de David Monreal.

Más del Bienestar

A todas luces es evidente que los nombramientos de Maribel Villalpando como secretaria de Educación y Gizel Liliana Llamas como subsecretaria de Educación Media y Superior son designaciones para el equipo de la delegación del Bienestar. No es el caso de Teté Inguanzo, la subsecretaria de Turismo, que es más afín al grupo ricardista y de Caty Monreal. Chuy Padilla de la Secampo, aunque es cercano al gobernador David, no es parte de los del Bienestar y lo ubican más como otro ricardista. Elisa Ramos, la directora del SEDIF, ha dedicado años de trabajo y lealtad al monrealismo, pero no por el lado del Bienestar, sino de la delegada de Segob Martina Rodríguez. Hay mucha expectativa entre los equipos por ver la definición de los puestos vacantes, aunque se les ha pedido paciencia. Sería por ahí de enero cuando ya estén completos los nombramientos pendientes, y no se descarta que para entonces hubiera ya algún relevo.

El exrector de la UAZ, Antonio Guzmán, sigue esperando para continuar su carrera política. Pudiera estar considerado como propuesta para dirigir al CECYTEZ, agobiado por las eternas broncas financieras.

Continuó con poder

En la recta final del pasado quinquenio, luego de las exigencias a la entonces secretaria de la Función Pública, Gaby Rodríguez, se anunció la salida del subsecretario del Transporte, Gabriel Morales, o al menos así se lo informaron en agosto al equipo del gobernador electo Monreal. Como subsecretario de Transporte, Morales enfrentaba denuncias por la presunta entrega irregular de concesiones. Se hizo un escándalo entre el gremio de transportistas. Pero por lo visto eso no evitó que siguiera firmando trámites del Transporte Público. Así lo estuvo haciendo en septiembre. Y ya se le está relacionando con la operación de taxis “pirata” en algunos municipios de estado, entre ellos Sombrerete. Roberto Rodríguez, delegado de Tránsito en este Pueblo Mágico, justificó ante el gremio a estas unidades “pirata” al asegurar que tenían permisos experimentales. Los mismos taxistas son los que ubican y denuncian la aparición de más unidades que de la noche a la mañana aparecen rotulados y dando servicio. Supuestamente detrás de estos permisos hay dos líderes sindicales del mismo gremio. El tema de Morales está generando intrigas y dudas de si realmente fue destituido o usuró funciones, o lo suspendieron y regresó unos días.

Que sigan negociando

Sigue muy atorado el pleito por la Comisión de Presupuesto. El jueves los diputados locales acordaron sesionar solo porque se acordó bajar del orden del día un proyecto con el reparto de comisiones. Luego, por la tarde la secretaria General de Gobierno, Gaby Pinedo, los diputados Imelda Mauricio y Susana Barragán, del bloque oficialista; el perredista Juan Mendoza y el panista Lupe Correa fueron al despacho del gobernador David Monreal a buscar algún acuerdo de conciliación. No lo hubo. Y la única recomendación del Ejecutivo sería “sigan negociando”.

No es desempleo, es rotación de beneficiarios

Cuando Alejandro Tello todavía era gobernador se los advertía: los cargos públicos no son para siempre. Pero luego el diputado Jehú Salas recriminó “terrorismo laboral” y recriminó la estrategia del gobierno morenista de presionar trabajadores para liberar espacios. Más allá del PRI el tema no genera mucha empatía. Ha faltado legitimar socialmente la manera en la que llegaron a los cargos los burócratas que hoy se quejan de ser despedidos. No entraron a convocatorias abiertas ni concursaron por sus puestos. Llegaron como recomendados y los quieren sustituir por otros recomendados. Así, en tema de estadísticas no se trata estrictamente de despidos, sino de una rotación de beneficiarios. Los morenistas recriminan en cambio que Jehú sí incurrió en una especie de terrorismo, pero al contribuyente al solapar plazas no productivas en la Secretaría General de Gobierno y promover a recomendados familiares en el Tribunal de Justicia Electoral.

Cultura de la paz

No anda equivocada la diputada Soralla Bañuelos al advertir la influencia negativa que pueden tener los juguetes bélicos. Soralla expone que incluso hay asaltantes que usan pistolas de juguete para delinquir. El tema de las armas es el principal problema de inseguridad y en el que se debieran priorizar los decomisos. Las Unirse se ha tenido poco éxito en asegurar armas que, en las manos equivocadas van a generar desgracia tras desgracia.

Runrunazos

De lo que quedó de la alianza PRI-PAN-PRD hay mucho trabajo de reconstrucción. El diputado federal Miguel Torres se reunió con Manuel Navarro y Artemio Ultreras, de la Federación de Organizaciones Zacatecanas, para seguir construyendo oposición. Muy distintos son los diferentes equipos morenistas de Fresnillo, con muy marcada distancia. Al diputado del distrito 5, Ernesto González, nunca lo juntaron en el equipo del alcalde Saúl Monreal para hacer campañas. Y en los planes que trae este para llegar al Senado por supuesto que no cabe la reelección de este legislador. El Cachorro de los Monreal traerá sus propios perfiles para promover en la elección del 24 y es seguro que van a chocar con las otras propuestas del partido guinda. Al dirigente del SPAUAZ, José Juan Martínez, ya le habrán advertido de algunas situaciones de “vulnerabilidad” que se tienen que resolver en el sindicato, enfocadas a cuestiones de seguridad. Hay episodios de pasadas administraciones en que los académicos han encendido alertas por llamadas sospechosas, y que no se descarta que tuvieran su origen en el mismo sindicato.