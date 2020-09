El Runrún: Reportan robos en la presidencia de Jerez

Como por arte de magia, desaparecieron computadoras, sillas, electrodomésticos, herramientas y otros artículos de la presidencia de Jerez. El gobierno de Toño Aceves tiene un desorden en los inventarios y solo pudo acreditar pérdidas por 351 mil pesos, pero debió ser mucho más. Se denunció el robo ante la Fiscalía, pero no se sabe cuándo ocurrió. Para dar fe de los hechos mandaron llamar al alcalde Aceves, la síndico Carolina Salazar y funcionarios del periodo del exalcalde Fernando Uc Jacobo. “Curiosamente”, el contralor Alejandro Girón Enríquez no acudió al citatorio, pese que se lo pidieron de auditoría. Días después envió un escrito en el que alegó no tener datos sobre los procesos de entrega-recepción. Al parecer el contralor se hizo tarugo porque omitió la situación del desfalco hasta muchos meses después de entrada la administración. Su obligación desde un principio era revisar los faltantes. Debido a que hay un desastre en los registros, no pueden saber cuánto ni cuándo les robaron.

No le cobraron a Cuauhtémoc

Al gobierno de Ulises Mejía en la capital ya le notificaron que prescribió un procedimiento para cobrar 104 mil pesos de un crédito fiscal. Ese dinero lo tenían que pagar el exalcalde Cuauhtémoc Calderón, el extesorero Jesús Óscar González, y el extitular de Obras Públicas, Lalo Medina. Luego de varios procedimientos, impugnaciones y pleitos con el expresidente municipal, se validó el cobro del crédito fiscal, pero la administración que dirigió Judit Guerrero no les pudo sacar ni un peso. Ahora, al equipo de Ulises le han recomendado ponerse las pilas para que no prescriban otros créditos fiscales que están pendientes.

Unidad y definición

Mañana en la Ciudad de México, el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, recibirá a la senadora Claudia Anaya, a Fito Bonilla; al secretario de Desarrollo, Roberto Luévano, y al director del IZEA, Carlos Peña. Como aspirantes a la candidatura a la gubernatura, Moreno les pedirá unidad y disciplina. Se espera que en un par de semanas más ya pueda haber una definición respecto al gallo del PRI. Diputados como Luis Esparza y Alberto Zamarripa andan muy activos en el proyecto de Bonilla.

Contarán canicas

Para que terminen los ataques y las grillas entre Ulises Mejía, David Monreal, El Oso Medina y el senador Narro, esperan que pronto puede hacerse una encuesta y se aplaquen los que no sean favorecidos. Es lo más sano para los seguidores de la 4T. A diferencia de la súperalianza, donde la panista Noemí Luna y el líder del PRI, Gustavo Uribe, han tratado de mediar entre los aspirantes, en Morena el presidente estatal Fernando Arteaga está lejos de hacerlo. El diputado Héctor Menchaca le recrimina que no se ha reunido con la bancada morenista.

Hay voluntad

También Miguel Torres, alcalde de Villanueva, tuvo una reunión con Noemí y Gustavo, y el diputado federal Armando Tejeda. Hay voluntad entre perredistas, panistas y priístas de sumar fuerzas y están en proceso de buscar coincidencias. Los panistas y el perredista Torres esperan las definiciones de cada partido para ir acomodando las calabazas.

Espiados

Mientras se van acercando los tiempos de las contiendas electorales hay desconfianza y temores antes supuestos actos de espionaje. Se supo que en 2017 espiaron una llamada entre Ricardo Monreal, en ese entonces jefe de la delegación Cuauhtémoc, con Arturo Ortiz Méndez, que en esos tiempos dirigía al PRD en Zacatecas. Los dos políticos acordaban estrategias de operación. Esas filtraciones las vinculan con el gobierno del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Calentando

Como un jugador que es llamado por su director técnico antes de entrar a la cancha, Enrique Flores ya se está preparando para llegar a la Secretaría del Campo, aunque todavía no se lo han confirmado. Se sabe que entre los acuerdos fue la principal propuesta, pero hay preocupación de que hubiera cambiado la decisión. Enrique tiene experiencia en la secretaría. Quienes se oponen a que llegue otra vez ahí están en Morena, no en el PRI.

Runrunazos

Carlos de Ávila renunció a la Secretaría de Gobierno en Guadalupe porque, dice, no tenía margen de maniobra y no tenía caso quedarse en esas condiciones. Pero pese a diferencias que tuvo con el alcalde Julio Chávez, ambos operarán para David Monreal en las elecciones. * Quieren medirse en sus aspiraciones para contender por la capital el panista Alejandro Enríquez y el priísta Juan Carlos Pérez, tesorero de la Función Pública. Este último ya estaría pensando en cuadros que se le sumen como Memo Ulloa, Carlomagno Lara y gente de los grupos de Judit Guerrero, Claudia Anaya y Carlos Peña.