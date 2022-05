El Runrún: Rector de la UPZ cae en influyentismo

Respalda la SAMA a Tlaltenango

500 plazas en juego; Norma Castorena pide la mitad para su sindicato

Afecta Laviada relación del Legislativo con el Ejecutivo

Todo mundo en la UPZ de Fresnillo sabe que una de las prioridades del rector Víctor Casas Sáenz es generar beneficios para su esposa Rubí García Ibarra, que también da clases en la institución.

Hubo envidias de personal docente porque en la última graduación, Casas Sáenz entregó un reconocimiento solo para García Ibarra y la sentó en el presídium sin tener cargo directivo.

Recientemente, un grupo de sindicalizados paró labores para protestar por una convocatoria que mandó el rector y en la que supuestamente quiere beneficiar a su esposa, recategorizándola.

El acuerdo habría sido que simplemente se sacarían más convocatorias, aunque Casas Sáenz tiene la indicación de no aumentar el costo de la nómina.

Y mientras el rector andaría preocupado por favorecer a la familia, la universidad tendría esta semana una audiencia de remate por embargo, por un compromiso financiero no liquidado.

Respalda la SAMA a Tlaltenango

A los comuneros de Cicacalco nunca les gustó el proyecto del basurero de Tlaltenango, pues ¿a quién le gustaría tener un basurero cerca de la casa? La Nueva Gobernanza los respaldó y ya fueron a cancelarle el proyecto al alcalde Salvador Arellano. Según Susana Rodríguez, titular de la SAMA, el Ayuntamiento de Tlaltenango ya tiene opciones para ubicar el nuevo tiradero municipal.

Al alcalde Chava le prometen todo el apoyo del gobierno de David Monreal y la SAMA para conseguir otro terreno, pero que ya no insistan en reabrir el de Cicacalco.

Difícil negociación

El 1 de junio viene a Zacatecas el director general del IMSS, Zoé Robledo, a inaugurar el Hospital de la Mujer en Fresnillo, que pasa a manos de Gobierno Federal. Ese hospital del que Norma Castorena exige que no haya anomalías en su donación ni operación.

Para la líder sindical de la SSZ, es mejor que no se done a la Federación. Evidentemente el motivo de las protestas de Castorena es negociar por lo menos, una parte de las 500 plazas que se generarían en el hospital, ya bajo una nueva administración. Norma quiere la mitad por lo menos. Le caería como anillo al dedo conseguir estas plazas en plena temporada de renovación sindical, en este mes de junio. Pero para su desgracia lo más probable es que la Federación asuma toda la plantilla del personal médico.

No quieren a Laviada

Si el gobernador David Monreal no estuvo en el informe de labores de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Luz Domínguez, sería por culpa del diputado local Enrique Laviada.

Dícese que el legislador de MC es una persona indeseable para la Nueva Gobernanza al grado que el titular del Ejecutivo no quiere tener nada que ver con él. Por lo mismo, según cuentan en los círculos del gabinete, causó regocijo la resolución del TRIJEZ en la que se restituyó a Morena el control del Órgano de Finanzas del Congreso local, causando la furia de Laviada.

Este diputado tiene sus argumentos y sus posturas. Los davidistas tienen las suyas. Y en el Congreso han advertido que mientras tengan a Enrique como presidente de la mesa directiva, la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo será tensa y mala. ¿Valdrá la pena mantenerlo así? Eso lo sabe muy bien el exdiputado Gilberto Zamora, ahora enlace del gobierno con el legislativo.

Otra bomba en educación

Apenas se resolvió el conflicto en el Conalep y ahora hay otro por atender en el Cobaez. El líder sindical de este subsistema, Gerardo García Murillo, emplazó a huelga y la fecha vence este 4 de junio.

Si bien entre las demandas están lo de siempre: peticiones de aumento salarial, prestaciones y demás, el asunto del Issstezac debe ser de los temas importantes, por los eternos adeudos del colegio al sistema de pensiones.

Las lesiones no lo frenan

Mientras se recupera del accidente automovilístico que sufrió, el secretario de Gobierno de Fresnillo, Martín Álvarez Casio, sigue chambeando.

Incluso ha tenido reuniones en la que está postrado en cama, mientras se va recuperando.

Se espera que en los próximos días ya pudiera presentarse en la presidencia de Fresnillo para ayudarle a su jefe Saúl Monreal.

Señalan a gobierno cubano de promover esclavitud

Otra critica ante la contratación de médicos cubanos es el esquema de esclavitud que le atribuyen al régimen de Miguel Díaz- Canel. Y es que desde los tiempos de Fidel Castro, los convenios para enviar brigadas médicas a otros países establecen pagos de los que el gobierno cubano se queda con el 80% o más. Y a sus médicos, que son los que hacen la chamba, les dejan las “puras migajas”. Así, con el acuerdo del presidente AMLO se favorece más al régimen cubano que a los médicos, a quienes están explotando.

Por convicciones ideológicas, o al menos es lo que dicen, hay políticos que se dicen de izquierda que defienden el régimen cubano, como el diputado José Luis Figueroa. Pero seguramente a El Cepillo no le gustaría estar en las condiciones que le imponen a los servidores públicos en la isla. Eso sí, al exalcalde de Loreto le gusta lucir sus playeras con la imagen del Ché Guevara.

No les quieren pagar

Según el diputado federal Miguel Torres, hay compañías de seguro que se han negado a pagar las pólizas a familiares de fallecidos por Covid. Esas compañías están poniendo cualquier pretexto para no pagar, por lo que el perredista considera necesaria la intervención del ISSSTE.

La idea es que este instituto dé un informe sobre el número de trabajadores, pensionados y jubilados que fallecieron durante el periodo de la pandemia de Covid y que además dé a conocer cuáles son las aseguradoras responsables de las pólizas y el estatus de las mismas. Mientras tanto, los familiares afectados hacen filas en las delegaciones y oficinas del instituto solicitando su intervención.

Runrunazos

Cuenta la leyenda que con la reconfiguración política en la zona de los Cañones, no le ha ido tan bien al diputado Lupe Correa en su faceta como constructor. Seguiría en el padrón de proveedores en ayuntamientos como Tepechitlán y Moyahua, pero la asignación de obra ya no es como en los viejos tiempos. *Heliud Palomo, quien mete mano en las áreas de la Secretaría General de Gobierno, metió abogados a la Comisión de Víctimas sin el aval de la comisionada Mónica Martínez. El problema, además, es que algunos de los recomendados no están titulados y menos tienen su cédula profesional.