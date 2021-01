El Runrún: Quieren librar al Issstezac de pagarle 2 meses de aguinaldo a pensionados

Si todo sale como lo tienen planeado, un grupo de jubilados (posiblemente con la diputada Alma Dávila) pondrá hoy una manta en las oficinas del Issstezac para exigir el pago total del aguinaldo. Y si para entonces el asunto no se resuelve, el lunes comenzarán las grillas y manifestaciones. Los pensionados no reciben 15 ni 30 ni 45, sino 60 días de aguinaldo. Hasta el momento, el director del instituto Marco Vinicio Flores ha pagado las pensiones mensuales, pero mantiene tiene pendiente poco menos de la mitad de los aguinaldos. Se supone que este pago lo reciben en dos partes: 40 días se pagan en diciembre y los otros 20 en enero. El Marvin ya habría depositado más de 30 días hasta el momento. El resto es lo que le están exigiendo. Alegan en el gobierno de Alejandro Tello que el pago de esta prestación para los jubilados “no es de ley”. Si bien en unos días esperan pagar la totalidad del aguinaldo, en un futuro advierten que el Issstezac ya no dará para más. Una buena parte de la generación de jóvenes millenialls no tendrá una pensión, otros la recibirán con cantidades muy miserables y quizá unos pocos afortunados pudieran acceder a un monto más o menos aceptable, pero jamás será igual a lo que recibirán mientras estén activos. Por eso la condición de los burócratas jubilados se considera privilegiada, más aun en el contexto económico de Zacatecas.

Invitación a futuro

Advierte Tello que Gobierno del Estado no le debe al Fondo de Pensiones del Issstezac. Es el instituto el que ha recibido subsidios extraordinarios del gobierno que el contribuyente ya no puede seguir financiando. Por eso, en el gobierno de Tello anticipan que los legisladores (los actuales o los próximos) deberán entrarle al tema y regular las prestaciones de una vez por todas. Funcionarios de gobierno explican que el aguinaldo no desaparecería, pero cuando menos se reduciría la cantidad de días a pagar, si es que quieren cuidar la viabilidad del instituto.

Para el otro lado

En algunos frentes del bloque PRI-PAN-PRD se anticipan algunos cambios de bando. Un caso supuestamente será el diputado Adolfo Zamarripa, prestado a Nueva Alianza. Este exalcalde de Cuauhtémoc ya no puede reelegirse en la Legislatura, ni le interesa volver a contender por su municipio. Cuenta la leyenda que ha estado negociando con Soralla Bañuelos, mandamás en el SNTE y del Panal en Zacatecas, para que Jorge Zamarripa, hijo del legislador, pudiera contender en el Distrito local 11 con cabecera en Villanueva, con la camiseta Morena-PT-PVEM-Panal. De ser así, Adolfo “echaría toda la carne al asador”.

Sin apuntados

El miércoles que se registraron los precandidatos a presidentes municipales en el PRI, no fue buena señal que no hubiera apuntados para pelear Fresnillo contra Saúl Monreal; tampoco hubo registros en Jiménez del Teul, El Salvador, Mazapil, Melchor Ocampo y Cuauhtémoc. Finalmente los candidatos no faltarán, pero a Enrique Flores, dirigente del PRI, le hubiera gustado más competencia y militantes que alzaran la mano. En Fresnillo Manuel Navarro, coordinador en el IZEA, está pensando en pedir la oportunidad.

Otra encuesta

El promotor del “voto inteligente” y el “Dios bendiga Guadalupe”, Fredy Barajas, espera este mes una encuesta contra El Antorcho Ávila para definir quién es el más competitivo para enfrentar a Julio César Chávez. Fredy se ha valido de las viejas guardias tricolores para inflarse y cree que puede darle la vuelta a la tortilla, luego de que El Antorcho presumiera una encuesta en la que salía como el mejor posicionado entre los priístas.

Un gallo de Los Históricos

El clan de Los Históricos va a respaldar a Gustavo Jasso en sus aspiraciones para el Distrito federal 4. Destacan que Jasso, de entre los demás aspirantes, es quien tiene más convicción y trayectoria en la 4T. De sus competidores el más críticado es Javier Mendoza, quien hasta hace relativamente poco aún estaba en el PRI; Priscila Benítez también tiene, como el mismo AMLO, antecedentes en el Revolucionario Institucional, y Samuel Herrera no ha sido ni será el gran diputado federal que esperan en el distrito.

Runrunazos

Se dice en los pasillos del comité estatal del PRI que Flor González, funcionaria del DIF estatal, se confundió y acabó registrándose como precandidata a la presidencia municipal de Guadalupe, cuando sus intenciones eran apuntarse para el distrito local 4. Por lo visto tuvo problemas para leer las convocatorias. * Osvaldo Cerrillo espera pacientemente una oportunidad para ser contemplado para la Fiscalía estatal. Si en el próximo sexenio se promueve algún cambio en el organismo, Cerrillo será de los primeros en levantar la mano. ** Los priístas de Morelos hubieran querido que su municipio se siglara para ellos en el bando de la súperalianza. Recientemente el coordinador del IZEA, Carlos Peña, estuvo ahí entregando algunos apoyos y respaldando a perfiles del municipio como Nicolás Torres. * El clan Pinedo ya arregló negociaciones en el D21 y se tiene previsto que Gaby Pinedo vaya por la reelección en el Congreso local. Pero esta vez la petista no será plurinominal. Contenderá en el Distrito local 2 y ahí se verá si los Pinedo realmente tienen la fuerza que dicen tener.