El Runrún: Preparan estructura en Zacatecas para Ricardo

Ricardo Monreal Foto: Cortesía

Mientras en Coahuila recibían al senador Ricardo Monreal con las porras: “¡presidente! ¡presidente!”, en Zacatecas ya se andan acomodando la estructuras para apoyar al exgobernador en sus aspiraciones presidenciales para el 2024. Y en esa organización no faltó la grilla ni señalamientos de que se saltan las trancas. Sucede que ya se está haciendo el llamado de integrar a los alcaldes y por lo menos a un coordinador en cada municipio para promover al doctor. La diputada federal Bennelly Hernández es una de las que está haciendo estos llamados. Pero según dicen, la legisladora ya se asume como coordinadora del senador en el estado, lo que generó dudas y algunas quejas de presidentes municipales como Beto Salazar, de Jerez; El Bicha Salas, Sain Alto, y Armando Perales, de Miguel Auza. Del círculo ricardista anticipan que los operadores más cercanos y de más confianza del exgobernador, serían su hija Catalina Monreal y su hermano Saúl Monreal, obviamente antes que la propia Bennelly.

Piso parejo

Ahora el zacatecano sí fue incluido como una más de las “corcholatas” en la asamblea de Morena de este domingo en Coahuila. Ricardo pidió dos cosas: unidad y piso parejo entre los candidatos presidenciables. El único ausente de la corcholatas fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, supuestamente por un tema de salud. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, siguieron promoviéndose. Mario Delgado, líder nacional de Morena, pudo presumir unidad entre los guindas y de que el partido estaría reteniendo al exgobernador de Zacatecas.

La tristeza de Omar Téllez

Antes de arruinarle la fiesta, al joven priísta Omar Téllez le hicieron ver que destinar 5 millones de pesos a una feria era un insulto a la población de Pinos, por las múltiples necesidades que enfrenta el municipio. Hay situaciones muy deplorables en las que faltan obras de drenaje, de pavimentación y agua potable, así que la solicitud de posponer o cancelar la feria de este año, que iba a ser por ahí de febrero, sonó más a reclamo para el alcalde Omar, que petición. Con tristeza, el edil lo habría comprendido. Pinos necesita más obras y desarrollo que las dádivas y bolos que acostumbraba repartir el exalcalde y actual diputado Herminio Briones.

Tema pendiente

Cuenta la leyenda que la síndico de Zacatecas, Ruth Calderón, aún tendría el pendiente de proceder por un terreno presuntamente invadido por el empresario Roberto Rosales Pitones. El emprendedor tiene un salón de fiestas y solo unos cuantos metros estarían en situación irregular. En su momento el auditor Raúl Brito cuantificó el daño en alrededor de 40 mil pesos. La auditoría también recomendó que interviniera en el caso la Secretaría de Obras Públicas.

Runrunazos

Anda muy alejada de Loreto la diputada federal Carolina Dávila. Y eso que alguna vez se pensó en lanzarla como candidata a esta presidenta municipal. La legisladora también critica la situación de inseguridad en el país, pero al parecer no se dio cuenta el joven que fue linchado afuera de un bar de Loreto. * Desde que llegó a la dirigencia del PRD, Raymundo Carrillo no ha sabido cómo conducir el partido. Está desconectado totalmente de la militancia. Ni cuenta se dio cuando Lalo Rodríguez dejó el partido. El Sol Azteca se mantiene vivo por algunas figuras como el diputado federal Miguel Torres, el alcalde de Valparaíso Eleuterio Ramos y Juan Mendoza, diputado local. Por el lado del comité estatal no hay nada. Raymundo está años luz de promover una jornada de afiliación que valiera la pena.