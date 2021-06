El Runrún: Por exigencia de bono, se rebelan auditores contra Brito

Municipios, muy vulnerables ante el crimen

El jueves, reunión de alcaldes morenistas; Saúl va para coordinador

Pensiones del Issstezac, por encima del salario promedio

No importa si llueve, truena o hay pandemia, un grupo de auditores le exige a su jefe Raúl Brito que les entregue 18 mil pesos por cabeza, como parte de un bono trianual que también reciben en la Legislatura. La Auditoría Superior del Estado tiene alrededor de 270 empleados. Solo 70 están sindicalizados y son los que tienen derecho a recibir un bono de 18 mil pesos. De los otros 200 trabajadores, hay 120 que están exigiendo el bono por la misma cantidad, aunque no se haya presupuestado. Presionaron al auditor Brito, y este casi como oferta final ofreció entregarles uno por 10 mil pesos, pero no fue suficiente. Cuenta la leyenda que Flor de María García y gente cercana al exauditor especial Ramón Elizondo están planeando una manifestación para este lunes. En la ASE insisten en que solo se etiquetó lo suficiente para pagarle a los sindicalizados y no hay dinero para depositar lo que está pidiendo el resto del personal.

Además, reprochan los mandos del organismo, a los auditores exigentes se les dieron facilidades de no trabajar o hacerlo desde casa durante en los meses más críticos de la pandemia. Y ahora que se les pide un poco de solidaridad y comprensión, sacan el cobre. Ha sido un asunto de otros sectores de la burocracia que claman primero por sus beneficios, antes de cuestionarse lo que están ofreciendo como servidores públicos.

Querían entrar a la nómina

La situación de inseguridad en el estado es crítica, pero desde antes había antecedentes sobre el peligro que representa la delincuencia, principalmente en los municipios, que son especialmente vulnerables. Se dice que Ramiro Sánchez, alcalde de Monte Escobedo, sigue gobernando su municipio, pero no de manera presencial. Y es que el priísta se enfrentó a una situación de peligro que lo obligó a abandonar su pueblo desde hace unos meses. Cuenta la leyenda que un grupo se presentó ante el alcalde para hacerle sus peticiones.

— Necesitamos que estas personas entren a la nómina, como policías municipales.

— Eso no se puede. No puedo, para eso se necesitan exámenes de confianza. — respondía el alcalde.

— ¿Ah, entonces no se puede? Mételos pues ahí en Protección Civil.

— Déjeme lo reviso.

Casi inmediatamente el alcalde convocó a sesión a su cabildo y les explicó cómo estaban las cosas. El Ejército llegó y tomó el control de la presidencia municipal. Luego los estatales se hicieron cargo y aún permanece un destacamento de la corporación, con instrucciones del secretario de Seguridad Omar López Bazán.

Vigilancia insuficiente

A pesar de los 18 muertos en Valparaíso de este fin de semana, luego de un enfrentamiento entre presuntos grupos criminales, las autoridades locales reconocen que sí hay presencia y apoyo de las Fuerzas Federales. Hay destacamentos de la Guardia Nacional y el Ejército. El problema es que no son suficientes. Valparaíso es un municipio grande con más de 5 mil 600 kilómetros cuadrados y es casi imposible tener bien vigilado y protegido todo el territorio. La masacre de los 18 muertos sucedió en la comunidad San Juan Capistrano.

“Confío plenamente en que la condición mejore en los próximos días con la colaboración cercana de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de las corporaciones del municipio, del estado y el país”, ha dicho el alcalde Eleuterio Ramos, quien pidió a los pobladores no relacionarse con los grupos delincuenciales.

El equipo guinda

Para este jueves, se citó a los presidentes municipales electos por Morena para que vayan a una reunión con el gobernador electo David Monreal. Ahí, uno de los asuntos que tratarían sería la designación de un coordinador de alcaldes, que sería Saúl Monreal de Fresnillo, aunque algunos no descartan a Julio César Chávez de Guadalupe. Otro tema es que, siguiendo las políticas de austeridad que claman en la 4T, van a pedirle a los ediles que saquen las tijeras, principalmente con sus cabildos. Si los futuros diputados guindas ya juraron que no tendrán herramientas legislativas, lo menos que deben hacer los regidores electos de Morena es renunciar a sus bonos de gestión y a tanques de gasolina. Durante los últimos años, los regidores en general han cobrado mucho y han hecho poco, al grado de ser considerados como los clásicos parásitos de las administraciones municipales, con escasas excepciones. Los peores no solo se conforman con su investidura, sino que aprovechan sus influencias para crecer las nóminas de los ayuntamientos.

Se mantiene bloque

La alianza PRI-PAN-PRD mantendrá su fraternidad para cuestiones políticas y como bloque opositor. Por eso, en el trienio que viene habrá una organización de alcaldes tricolores, amarillos y azules que tendrán que elegir a un líder que los coordine. Ese podría ser Alan Murillo de Sombrerete, que ya tiene experiencia como coordinador de presidentes municipales priístas; Ángel Gerardo Hernández se veía como un perfil fuerte en el PAN, pero apenas pudo conseguir el triunfo en la elección de Calera y además está impugnado.

“Primero los pobres”

“Primero los pobres” es una de las célebres frases del presidente Andrés Manuel López Obrador que no siempre siguen sus seguidores morenistas, entre ellos la diputada local Alma Dávila. La Secretaría del Trabajo indica que el salario promedio en Zacatecas, en los empleos formales, es de 11 mil 627 pesos mensuales, una cantidad inferior al promedio nacional, que es de 13 mil 167 pesos. Si se hiciera un promedio de las pensiones que se dan en el Issstezac andaría por los 16 mil pesos al mes, sin contar las que además reciben del IMSS.

Para defender los intereses de los sindicalizados ya brincó Israel Chávez del SUTSEMOP, aunque las principales erogaciones del sistema de pensiones no corresponden a este gremio, sino al de Telesecundarias y el SNTE.

El refugio

Luego de la batalla, las tropas luevanistas se van a replegar en los bastiones que conquistaron o retuvieron. Ahora, el secretario de Desarrollo Social, Roberto Luévano, se jacta de los triunfos de Mario Córdova en Río Grande, Alan Murillo en Sombrerete y Omar Téllez en Pinos, municipios que serán su refugio. Presumen en su equipo que al menos tendrán influencia ahí cuando hubo políticos que lo perdieron todo, como Osvaldo Ávila, quien fue vencido en la elección de Guadalupe y además perdieron su bastión de Trancoso. El antorchismo está en crisis. Le pusieron toda la lumbre a la elección de Guadalupe y descuidaron Trancoso, creyendo que César Ortiz tenía todo controlado y acabaron como derrotados. Al menos, coinciden en el PRI, el profe Osvaldo tendría derecho a la Contraloría de Guadalupe.

Charros divididos

Con el triunfo del D21 y la programación de charreadas, se agudizaron las diferencias en el gremio. Roberto Quiroz, Jonathan Zorrilla y otros que presumen habérsela jugado con David ya visualizan como los representantes más fuertes de la charrería, por encima de Victoriano Maldonado, a quien ya estaban viendo como rival por diferencias políticas. A Maldonado también le atribuyen cercanía con el secretario de Obras Públicas de Gobierno del Estado, Jorge Luis Pedroza, y más de un agremiado en la CMIC ya habría advertido que “las cosas van a cambiar”.

Más mezcal

Ayer el exdiputado federal Alfredo Basurto ofreció una comida entre mezcaleros zacatecanos y de otros estados. Dice el colaborador de Rocío Nahle que esta bebida tiene mucho potencial incluso en el mercado internacional, ya que en algunos países la genta la está prefiriendo por encima del whiskey e incluso el tequila. Rodolfo Monreal se presentó en esa reunión como enlace con el futuro gobernador electo para discutir proyectos de comercialización del mezcal.

Runrunazos

Si no fuera por Sain Alto y Fresnillo, Benelly Jocabeth Hernández hubiera fracasado en el Distrito federal 1. La exfuncionaria de la delegación Cuauhtémoc lo sabe. Agradeció a los equipos saulista y de El Bicha Salas, pero tendrá 3 años para demostrar que no se equivocaron en elegirla, o al menos no tanto. * Entre la lista de deseos de los ambiciosos por llegar a ocupar un espacio en el próximo sexenio hay falta de interés en ocupar algunas áreas de perfil muy técnico, e incluso algunos desconocen su existencia o sus funciones. Una de esas áreas sería el Instituto de la Defensoría Pública, al mando de Lety Pacheco, que también podría ser una papa caliente para el próximo titular. Y es que ese instituto ya no solo tiene la responsabilidad de defender a presuntos delincuentes, involucrados en temas delicados de inseguridad, sino que también deberá intervenir para representar a funcionarios corruptos o acusados de alguna anomalía en la administración pública. Mientras tanto, José Manuel Jaime El Bola habría pedido ya ser el responsable de las Telesecundarias estatales.