El Runrún: Por cuidar unidad, pospone PRI definición

La senadora Claudia Anaya no estuvo presente. Por eso, en la reunión de los aspirantes Fito Bonilla, Roberto Luévano y Carlos Peña con el dirigente nacional del PRI Alito Moreno, y el presidente estatal Gustavo Uribe, se acordó posponer la designación del precandidato a gobernador. Antes que nada, los priístas quieren cuidar la unidad. Los cuatro aspirantes deben de estar conformes con la decisión y no se podía tomar un acuerdo sin que estuviera presente la senadora, quien estuvo ausente debido a la exhaustiva sesión que tuvieron en la Cámara Alta. Por eso, será hasta la próxima semana cuando tentativamente salga humo blanco en el partido, lo que implicaría que ya habrían llegado a un consenso. Mucho va a influir el gobernador Alejandro Tello en la designación que se tome finalmente. Ayer por la noche en redes se manejó información falsa de que Bonilla supuestamente ya era el elegido, que fue calificado por los otros aspirantes como “una filtración desafortunada”.

Cena para 50

Con todo y las aportaciones del gobernador Tello, las senadoras Claudia Anaya y Geovanna Bañuelos; Jorge Miranda, Myndi Díaz, Roberto Luévano, Nano Maldonado y otros funcionarios, la burocracia solo ha reunido 1 millón 273 mil pesos de aportaciones voluntarias para enfrentar el Covid-19. Pero con esa cantidad ni siquiera se hubieran cubierto los gastos para los festejos patrios del 15 de septiembre. Los fuegos pirotécnicos costaron 1 millón 953 mil pesos; la renta de sonido, pantalla, planta de luz y otras monerías salió en 87 mil 928 pesos. La administración estatal también gastó 14 mil 500 pesos en iluminación, 9 mil 106 pesos en un toldo y, aunque la constante en tiempos de pandemia es no hacer pachangas, destinaron más de 26 mil pesos en una cena para 50 personas en Palacio de Gobierno.

No cambia la sentencia

La Sala Superior del Tribunal Superior Electoral del Poder Judicial no admitió los alegatos del equipo del presidente de la capital, Ulises Mejía, de modo que se confirma la sentencia del Trijez en el sentido de que se incurrió en violencia política contra la síndico Ruth Calderón, quien denunció que le habían quitado facultades administrativas. Pero lo fuerte del pleito apenas estaría por venir. No habría manera, en un primer momento, de que impidan a Ulises registrarse para buscar un cargo de elección popular. Así pues, la jugada de los monrealistas tendría que ser, mediante otro procedimiento, la impugnación para tumbar una candidatura de Ulises, no evitar que se registre.

A poner orden

Uno de los siguientes movimientos de David Monreal, necesario para avanzar en su proyecto, es poner orden en las diferentes divisiones del D-21. Julia Olguín, quien hace una semana anduvo en Luis Moya y Ojocaliente, anda fuera de control y quiere sentirse la dueña de todos los operadores; también andan inquietos los grupos de Cuauhtémoc Calderón y Enrique Laviada, de Martina Rodríguez y Katy Monreal, el colectivo del campo de Tito Méndez y otros que no andan coordinados. El grupo más disciplinado es el de la superdelegada Verónica Díaz, que aglutina al alcalde de Guadalupe Julio César Chávez y Julieta del Río, comisionada del IZAI.

Civilidad

Durante las comparecencias en las comisiones de la Legislatura de Carlos Bárcena, secretario de Economía; Gaby Rodríguez de la Función Pública, y Víctor Rentería de Administración, hubo una relativa civilidad de los diputados de oposición. Rentería aseguró que no hay aviadores en gobierno y rechazó que haya intenciones de desaparecer la orquesta de cámara y el coro.

Las últimas

Va saliendo el último bonche de obras que comenzará a repartir el titular de la Secop, Jorge Luis Pedroza. Agremiados a la CMIC, dirigida por Pascual González, le piden dos cosas al funcionario estatal: que los contratos realmente se asignen a empresas zacatecanas, no a “sus recomendaciones” de otras entidades; y que no se concedan a contratistas “improvisados”, si no quieren que las última obras del quinquenio queden sin terminar.