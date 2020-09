El Runrún: Pleitos por el monopolio familiar en la Banda del Estado

Más que ir fortaleciéndose, la Banda del Estado está secuestrada por intereses familiares, como si se tratara de una monarquía de la edad media. De los cerca de 200 músicos de la banda, incluyendo las franquicias de coro y orquesta de cámara, al menos 92 son de la familia de los García. Pero el clan ya se dividió: el subdirector de la banda Arturo García Ortega, quien ayer dijo que se ponía en huelga de hambre, trae pleito con su hermano, el director Salvador García Ortega por el control de becarios y manejo de las franquicias musicales, que creen que es patrimonio familiar. Hace unos meses todavía, el maestro de la Sinfónica y otro miembro del clan, Arturo García Cuellar, pidió a Víctor Rentería, secretario de Administración, y a la coordinadora administrativa Elisabeth Núñez, hermana de la petista Magda Núñez, que de plano se exentaran las audiciones para los becarios. El acuerdo fue que así sería de enero a junio de este año, pero los grupos familiares no quieren perder el control de las bandas con sus respectivos privilegios. Por eso se niegan a que las bandas formen parte del Instituto Zacatecano de Cultura, a cargo de Poncho Vázquez, quien planea profesionalizar los grupos y que haya piso parejo para todos los aspirantes.

La gente lo pedía

Los García dicen que el gobierno quiere desaparecer la orquesta y coro de becarios, pero lo que se pretende eliminar es que estén bajo el control de una familia. No se trata de una ocurrencia de Poncho Vázquez: hay quejas por el nepotismo en la Banda y exigencias de que haya igualdad de oportunidades para todos los músicos. El mismo auditor Raúl Brito ha cuestionado la discrecionalidad con la que se entregan recursos a la banda y hay razones jurídicas de sobra para meter orden en estos grupos, aunque Poncho no quisiera. Por ejemplo, el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Gobierno del Estado, establece que no se puede ser beneficiario directo de programas a través de familiares, hasta el cuarto grado de consanguinidad. Y la Ley del Instituto Zacatecano de Cultura le impone la obligación de capacitar a maestros y promotores para el desempeño de actividades culturales.

Priístas trazan estrategias

El secretario del Campo, Fito Bonilla, se metió a fondo a la grilla al criticar a la 4T y el informe del AMLO, que “fue una mañanera más”. Antes de los temas electorales, Marco Vinicio Flores, espera sacar adelante al Issstezac y luego, si hay condiciones, buscar una diputación. El Antorcho Ávila, Gerardo Casanova y Hermann Hernández acordaron hacer (y pagar) una encuesta en Guadalupe para ver quién va de candidato. Mientras tanto, el equipo de Roberto Luévano se replegaría en el distrito federal 4, supuestamente para estar preparado para una revancha. En los acomodos de candidaturas, la directora del Injuzac, Alejandrina Varela, podría estar valorando más de un distrito local.

Otro hueso

Se viene una convocatoria para elegir al próximo titular de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado. La designación será de gran interés para los colectivos, activistas y feministas. Y ya se anticipa una lista de supuestos apuntados para pelear el puesto. Uno es Raymundo Moreno, quien le tira a toda convocatoria que sale (Derechos Humanos, IZAI, etc), pero hasta ahora no le atina a ninguna; otro sería el exalcalde de Vetagrande, Valente Cabrera, quien está como coordinador jurídico de la comisión y sabe bien cómo hacer la chama; a Kent Contreras también lo vislumbran como posible interesado, igual que la activista Mara Muñoz, muy metida en los temas de la Fiscalía.

Anticipados

Cuenta la leyenda que en el Incufidez ya están los gallos Javier Núñez, Eduardo Pérez, Pedro Puentes y Francisco Borda se dicen los próximos sucesores de Adolfo Márquez, y presumen que ya traen la bendición para el siguiente sexenio. Ya andan ofertando puestos y cargos, que por cierto el exjefe de instalaciones en el instituto será el bueno, o al menos eso dice en las giras que han tenido. Dicen que nadie sabe para quien trabaja y los que verdaderamente trabajan por el deporte lo demuestran con hechos. Pronto se sabrá si solo se trata de patrañas.

Runrunazos

Los diputados locales de oposición e insistieron para que el gobernador Tello rinda su informe en el Congreso local, no en Palacio de Convenciones, este 8 de septiembre. * Con pandemia y todo, de alguna manera el equipo de Saúl Monreal se las ingenió para que el aniversario de 466 años de Fresnillo no pasara desapercibido, con actividades virtuales. * Todavía, con esfuerzo y “pepenando” se pueden hacer algunas obras en el 2×1 como un lienzo charro en Boquilla del Carmen, Villanueva, que anda presumiendo el alcalde Miguel Torres.