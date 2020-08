El Runrún: Pleitos no dejan crecer superalianza

Quieren tumbar contratos para luminarias

Preparan ley complementaria del impuesto ecológico

Alcalde pide apoyo a cantantes gruperos

Ayer fracasaron nuevamente los perredistas para ponerse de acuerdo sobre el tema de la dirigencia estatal. No se pudo definir si Raymundo Carrillo o Mario Romero sería el bueno para relevar al ingeniero Ortiz Méndez en el comité estatal. Afuera del partido, entre sus potenciales aliados lo ven como una mala señal. Ya desde antes de la sesión de consejeros se advertía que si no llegaban a consensos rápidos y ordenados, se complicarán las decisiones futuras sobre el destino del partido. Entre los amarillos no faltaron los señalamientos contra el diputado Juan Mendoza porque supuestamente estaría destinando sus excesivos viáticos y gastos de representación del Congreso a las grillas partidistas.

Otra división

En el PRI, PRD y PAN hay divisiones evidentes. En este último partido se está levantando una rebelión en contra de la dirigente Noemí Luna, a quien acusan de promover el verdadero PRIAN en las negociaciones para la súperalianza. Quienes se oponen a que gane Morena aprueban la estrategia de la alianza, pero a Noemí le reprochan que ya entregó anticipadamente el partido al proyecto del secretario del Campo, Fito Bonilla, y que varios de los acuerdos que ha hecho el comité han sido para negociar posiciones en la burocracia como el del panista Guillermo Flores en la Fiscalía. Cuenta la leyenda que el presidente de Calera, Reynaldo Delgadillo, estaría muy tentado a abandonar el grupo del comité para sumarse a los panistas rebeldes.

Alineados

Con instrucciones de la Secretaría General de Gobierno, los priístas se han tenido que alinear al proyecto de Bonilla, con excepción de algunos luevanistas que mantienen la resistencia, junto con el dirigente del partido, Gustavo Uribe. Dicen que la senadora Claudia Anaya y el director del IZEA, Carlos Peña, habrían acatado la línea, pero el secretario de Desarrollo Social recurriría a algunos intentos desesperados de revertir la decisión oficial. Lo que preocupa a los priístas es mantener la unidad y al llegar el momento de la súperalianza mantener la hegemonía en las negociaciones. Después de todo, dicen, aún mantienen Gobierno del Estado. Pero los desacuerdos y grillas internas en cada instituto político pueden amenazar el nacimiento del bloque. El registro de algún convenio de coalición entre partidos, propuesto para le elección del 2021, deberá presentarse al presidente del IEEZ, Virgilio Rivera, a más tardar el 23 de diciembre.

Andan sueltos

Hay minipartidos muy intrascendentes, como Movimiento Dignidad de Édgar Rivera, y otros no tan pequeños como Nueva Alianza, en los que aseguran que tienen lo suficiente para ir solos y no necesitar de nadie. El Antorcho Ávila buscó a la dirigente magisterial y líder en Nueva Alianza, Soralla Bañuelos, y se reunieron el viernes. La hermana de la senadora Geovanna Bañuelos reveló que aún están valorando qué camino tomar para el 2021, pero la primera opción que tienen es contender solos. En esa situación también estaría MC, quien por acuerdos nacionales mantendría su distancia con el PAN y PRD, aunque Felipe Álvarez, delegado de la franquicia no descarta que al menos en Zacatecas puedan integrarse a un bloque. El PVEM sí estará suelto en las presidencias. Eso le deja expectativas muy pobres sin poder ganar ningún municipio con más de 30 mil habitantes.

Otra rebelión

Un grupo de contralores anda muy activo con el afán de echar p’a atrás acuerdos en la contratación de luminarias. Los ayuntamientos de Tepetongo, Monte Escobedo, Jerez y Miguel Auza habrían contemplado endeudamientos millonarios para adquirir luminarias con la empresa Vekmak. El principal problema es que se pretende seguir el procedimiento sin licitación. Los contralores no se tragan el cuento de que la compañía es la única que puede cumplir con las especificaciones en ahorro de energía y hay sospechas de que habría precios inflados. Piden seguir el ejemplo de municipios como Fresnillo, donde el alcalde Saúl Monreal ha renovado sistemas de iluminación sin recurrir al endeudamiento.

Mientras tanto, cuenta la leyenda que hay algunos diputados locales, entre ellos Pedro Martínez, muy interesados en que se concreten las adquisiciones con Vekmak. En los municipios involucrados, habría funcionarios que para evitar broncas no quieren formar parte del procedimiento de compras.

Legislación ecologista

El gobierno de Tello prepara una iniciativa de ley para remediación ambiental que sería complementaria del impuesto ecológico. Las empresas que pagan y pagarán este impuesto ya están de algún modo reguladas, pero advierten que falta un esquema jurídico para cuantificar daños y sanciones por daños al medio ambiente en actividades que no son reportadas. La ley iría dirigida a empresas que dejan instalaciones sin remediar las afectaciones que dejan al ecosistema. El procurador ambiente, Salvador Constantino Ruiz, estaría trabajando la propuesta. Sería de las últimas para cerrar el quinquenio en la que meta las manos la SAMA, porque el proyecto de verificación vehicular quedará enterrado, por lo menos hasta el fin de la administración.

En dos equipos

Ya se echó encima a varios clanes priístas el presidente del comité local de Guadalupe, Hermann Hernández. Al accionista de transportes le recriminan que no se define entre apoyar al secretario del Campo, Adolfo Bonilla, o al de Sedesol, Roberto Luévano. A los dos les promete lealtad, trabajo de operación política, disposición y demás. Los más ofendidos con el “doble juego” de Hermann son los luevanistas, pero dicen que al menos no ha chuapulineado con los guindas.

Cambios de plan

Supuestamente, como una de las estrategias del tellismo, al diputado Luisito Esparza lo promoverían no para la reelección, sino para el Distrito federal 2, en caso de que se complicara el tema de las alianzas. Luisito no ambiciona una curul federal, quiere permanece en Jerez porque sería menos complicado electoralmente, pero a final de cuentas la decisión no será del excoordinador jurídico de la Secampo.

Influencias musicales

Desesperado por promover a Sain Alto, el alcalde José Luis Salas El Bicha está buscando figuras de la farándula. No requirió del secretario de Turismo, Eduardo Yarto, ni del cantante Marco Flores. El Bicha ya ha logrado que Fidel Rueda, Chuy Lizárraga y otros cantantes gruperos comiencen a hablar de Sain Alto. El Bicha trabajaba en el medio grupero vendiendo ropa, accesorios y programando eventos con músicos gruperos. Y quiere aprovechar esas relaciones y contactos para que poco a poco su pueblo pueda ir atrayendo visitantes y se concreten proyectos turísticos.

Golpe de vuelta

Le regresaron el golpe a AMLO y la 4T. Los videos en los que aparece recibiendo dinero Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel, vuelven a abrir debates sobre el financiamiento a los partidos. El presidente dijo que se deberá de investigar el caso y el origen de los recursos. Los Históricos de Morena dicen tener “el sueño” de que los partidos pudieran subsistir sin dinero público, solo con las aportaciones de militantes. Pero quienes se oponían a los recortes alegaban que pudieran venir otras fuentes de financiamiento ilegales, incluso vinculadas al crimen. Mientras son peras o manzanas, Fernando Arteaga ejerce cerca de 15 millones de pesos anuales por el partido; al PRI tiene menos presupuesto pero ni con las aportaciones que pide a su militancia, que la mayoría le sacan la vuelta, tienen “lo suficiente”. A final de cuentas AMLO y la 4T demuestran que no están exentos a la necesidad de “recibir patrocinios”, mientras El Oso Medina alega que es el aspirante sin ningún cargo y con menos dinero de todos.

Runrunazos

El domingo pasado, mientras se hacía el pacto de Torrecillas, en Sain Alto, entre Fito Bonilla y el exgobernador Miguel Alonso, a unos cuantos kilómetros, se celebraba otro convite entre los seguidores del coordinador de Ganadería, David Monreal, con alcaldes que ya han firmado su inscripción al movimiento. ** Como se veía venir, las elecciones del SPAUAZ se pospusieron. La dupla del rector Antonio Guzmán y el líder sindical Pedro Martínez seguirá marcando decisiones en la universidad. Porque El Waca no tardará en volverle a pedir dinero al sindicato y este que no le metan mano al contrato colectivo. ** No hay ningún acuerdo definitivo para el acomodo de candidaturas en Guadalupe. Hasta el momento, los aspirinos dicen que respetarán el acuerdo de que vayan los mejor calificados, aunque se dice que el regidor Gerardo Casanova ya busca apoyo del bonillismo para colarse en un distrito local. * El diputado Javier Calzada quiere a como dé lugar agandallar un espacio en la 4T, pero los morenistas lo ven con desconfianza y hasta desprecio. Calzada se metió en la grilla de los frijoleros para evitar que se venda una planta beneficiadora, cuando la bancada de Chuy Padilla sí estaba a favor de que se vendiera. No es que le importe mucho el tema de los frijoleros a Calzada, lo que le interesa es preparar el terreno para intentar la reelección.