El Runrún: Pleitazo entre diputados de la bancada de Morena

Por pasarse “de hablador”, el diputado de Morena, Héctor Menchaca, se enjaretó en un pleito con su compañero de bancada, Armando Perales. Y lo más grave es que los desacuerdos pudieran poner en riesgo la unión del grupo. Resulta que Menchaca hizo berrinche por la aprobación de la Ley de Ingresos para el 2020. “No podemos estar a favor de esta ley de ingresos porque avalarla sería traicionar a los zacatecanos”, alegaba el diputado al referir que había impuestos y condonaciones injustas. El diputado se emocionó tanto que creyó, o al menos eso le entendieron, a todos sus compañeros de bancada, lo que provocó la irritación de Armando Perales. “No andes hablando a nombre de todos”, le habría reclamando el exalcalde de Miguel Auza a Menchaca. Los dos tuvieron una discusión muy fuerte e intensa, que dejó en claro que no a todos los de la bancada les gusta esa estrategia del golpeteo al estilo de la senadora Chole Luévano. Perales consideró que se debe reconocer cuando algo no está tan mal.

Les harán el feo a burócratas

Comienza a correr el reloj de arena para que Juanita Ibarra, presidenta de la Junta de Conciliación, y Griselda Flores, magistrada del Tribunal de Conciliación, terminen la etapa de pertenencia al Gobierno del Estado. Todo ese aparato burocrático pasará (supuestamente para octubre del 2020) al Poder Judicial, que estará operando los nuevos Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, los tribunales laborales y el Centro de Conciliación Laboral del Estado. Se contempla que los burócratas (todavía estatales) conserven sus privilegios, pero el magistrado presidente del TSJEZ Armando Ávalos y sus compañeros no piensa lo mismo. Advierten que los empleados transferidos no tienen su plaza asegurada; deberán tener el perfil y en realidad ponerse a trabajar. Incluso, planean abrir una convocatoria para hacerse de gente más capacitada. Es razonable la postura de los magistrados, tomando en cuenta que hay perfiles como el grillero vividor de Alejandro Rivera Nieto, una persona indeseable para cualquier dependencia.

De armas tomar

La diputada local petista, Gaby Pinedo, es de armas tomar y decidida, mucho más de lo que la gente piensa, según dicen. Hace unos años, su padre Filomeno Pinedo, que en aquellos tiempos era diputado, y su familia fueron emboscados por un grupo de borrachines en la colonia Tres Cruces, con el que habían tenido una discusión. De las ofensas y maldiciones pasaron rápido a los trancazos entre estos vecinos, que estaban tomando, y el clan Pinedo. Cuenta la leyenda que para defender a su familia y controlar la situación, Gaby salió de su casa con un rifle para amenazar a los agresores. Afortunadamente, el asunto no pasó a mayores y días después el pleito terminó con una disculpa a la familia Pinedo.

Para nadie

Ante las broncas por el manejo de la basura de otros municipios, el alcalde de Trancoso César Ortiz advierte que su municipio no tiene condiciones para recibir desechos ni de Guadalupe ni nadie más. Pero Julio César Chávez, presidente de Guadalupe, se saltó la aprobación del antorchista e hizo trato directo Materiales Herrera para depositar la basura en un terreno particular. Por ello, el gobierno de Trancoso advierte que será Constantino Ruiz, procurador ambiental, quien deberá determinar si es procedente que sigan echando la basura de Guadalupe en su municipio. La administración de Ulises Mejía en Zacatecas también planeaba echar su basura en Trancoso, pues el secretario General de Gobierno, Jehú Salas, les estaba ayudando en las gestiones con el alcalde Ortiz, pero ya no continuaron las negociaciones.

Runrunazos

Ayer se habría firmado el convenio con la empresa Trash Recolección Integral de Residuos Sólidos y el Ayuntamiento de Guadalupe. La idea de la firma del acuerdo, supuestamente habría salido del asesor Gil Zapata, de quien advierten deben tener muy vigilados sus movimientos. * Pobladores de Salaverna, Mazapil, piden la intervención de autoridades por el conflicto que tienen la minera Ocampo mining. Se habla de una falla geológica con la que presuntamente los quieren convencer para desalojar sus viviendas. * Quienes están a favor de la creación de un consejo para prevenir la discriminación, entre ellos Raymundo Moreno, argumentan que por ahora Luz Domínguez, titular de la CDHEZ, no tiene facultades para intervenir en asuntos entre particulares, y el nuevo organismo sí podría hacerlo. Además, aseguran que el impacto presupuestal, por el aumento de burocracia, sería mínimo. * El regidor de Guadalupe, Román Tarango, se suma a los marianos trinitarios en la entrega de apoyos, como el diputado Alfredo Femat, toda vez que la 4T no ha dejado margen para otras asociaciones.