El Runrún: Pierde AMLO con pleitos y corrupción en Morena

Joel Guerrero hará un “casting” a los candidateables del PRI

Alcaldes panistas incitan a la rebelión

Perdonaron multas a diputado local “cuando no tenía dinero”

Los agarrones en el proceso para la renovación de dirigencias en Morena ya destapó presuntos actos de corrupción en la burocracia federal, que en un principio afectan al mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En el mismo PRI ya saben que ellos son los más beneficiados mientras en Morena saquen los ojos los unos a los otros. Pero en los dos bandos que se pelean están seguros que la popularidad del partido guinda está muy arriba, y por más desgaste que les achaquen, a los que finalmente se queden con el partido les dará para gobernar Zacatecas.

El pleito entre los Históricos y Catalina Monreal se agudizó cuando una operadora de Diana Saucedo, exdirectora del DIF de la capital, fue a la casa del enemigo sin saberlo: la de Luis El Oso Medina. Y cuando la joven confesó que le habían prometido un apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro por promover a Catalina, El Oso le advirtió que estaban cometiendo un delito.

Cuenta la leyenda que las estructuras de servidores de la nación también hacen malos manejos en Villa García, donde un tal Lalo Hurtado, renunció y dejó a su sobrino para hacer enjuagues para el clan Monreal.

Mientras tanto, Catalina Monreal recrimina que el peor enemigo de un zacatecano es otro zacatecano. Y asegura que ser hija del senador y exgobernador Ricardo Monreal le genera más simpatías que rechazo, aunque los Históricos digan lo contrario.

En el equipo de la familia resaltan, y bien lo saben en el gobierno tellista, que en una encuesta que mandaron hacer con Demoscopia para la Democracia, en la que compararon a los gobiernos de Amalia García, Miguel Alonso y Ricardo Monreal, este último fue el mejor posicionado, seguido del de en medio, aunque las mediciones variarán mucho de un sector a otro.

La tensión por el pleito por la dirigencia también generó grillas por el respaldo que diputados como Navidad Rayas y Armando Perales dieron a Catalina, cuando estos no están afiliados a Morena y el presidente López Obrador pidió que no intervinieran servidores públicos en el proceso. La exdiputada Julia Olguín, apenas se le acabó su hueso en la legislatura, no tardó en abandonar a los verdes y sumarse a la familia fresnillense. Ya los anda promoviendo en Jerez.

Igual que en el PRI, funcionarios del gobierno de Tello que no militan en el tricolor, esperan el desgaste del monrealismo que ven como una seria amenaza.

Muchos indecisos

Gente del equipo del alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía, dice tener una medición de agosto en la que Katy Monreal encabezaba las preferencias, pero solo con 11 puntos porcentuales, con cinco más arriba del segundo lugar, pero en esa encuesta un 74% de militantes no decidía aún por quién votar. Y mientras tanto crece la lista de aspirantes para relevar a Fernando Arteaga: el exalcalde de Guadalupe, Clemente Velázquez; Javier Enríquez Félix La Chicharra, el regidor de Villanueva Roberto Sandoval y Gustavo Jasso.

Para poner orden

En el PRI anticipan que para irle dando forma al bueno e ir poniendo en su lugar a cada quién, el delegado Joel Guerrero entrevistará a los candidateables, y a quienes aspiren a otros cargos, para ir midiendo la fuerza, potencial y gente que trae cada quien.

Antes de que eso suceda, la senadora Claudia Anaya, el secretario del Campo, Fito Bonilla; Roberto Luévano de la Sedesol y Carlos Peña, director del IZEA, se mantendrán quietos. Conocen la disciplina del partido y saben que saltarse las trancas, como hacen en el otro partido, puede salirles muy caro. Marcos Ibarra fue quizá el último que cometió esa barbaridad cuando quiso ser candidato en la capital.

Entre Tello y ediles

La comisión de alcaldes panistas, perredistas y de MC, que la diputada federal Jackie Martínez llevó con el gobernador Alejandro Tello, logró acuerdos para amarrar proyectos en sus municipios, independientemente de las gestiones que se tengan en la Federación.

Miguel Torres, de Villanueva; Rafa Jiménez, de Juchipila y los otros presidentes acordaron que esta semana habrá mesas de trabajo con los secretarios del gobierno estatal para ir dándole forma a los proyectos.

Otro acuerdo al que se llegó es que se liberarán los recursos pendientes de ejercerse mediante convenios con la Secampo, Obras Públicas y del programa 2×1.

Los alcaldes, incitados por la dirigente panista Noemí Luna, invitaron a sumarse a las grillas en la Ciudad de México contra el gobierno de López Obrador, que serían tentativamente el 21 de octubre. Pero la ministración de Tello Cristerna prefiere mantenerse más serena antes de emprender acciones radicales.

Que no vuelva a pasar

Con las grillas que se han vivido en la minera Peñasquito en Mazapil, al gobernador Alejandro Tello y al secretario de Economía, Carlos Bárcena, también les debería de preocupar que no se afecten otros proyectos importantes que hay en ese municipio. Los parques solares Tuli y Helio, para generar enegía, son dos proyectos que también representan muchísimo dinero para Mazapil. Aún no se han concretado en su totalidad, pero el alcalde Goyo Macías espera que las grillas no lleguen a estos proyectos de parques solares.

Antimorena

El PRD o lo que queda de él, mantiene en Zacatecas una postura de alianza con el gobierno estatal y en contra de la 4T. Arturo Ortiz, líder del partido amarillo, no perdona que como político de izquierda lo hayan marginado los seguidores de AMLO y la súperdelegada Verónica Díaz lo haya menospreciado, no solo a él, sino a muchos otros. Y sigue insistiendo en que los morenos no quieren recordar que su auténtico origen está en las filas del PRD, como el mismo presidente de la República, que también llegó a estar en el PRI.

Lo ayudaron en el pasado

Ahora que salió la lista de personajes que de una manera u otra recibieron condonaciones de impuestos y créditos, resultó que a uno de los actuales diputados le perdonaron multas en la Secretaría de Finanzas, por “insolvencia”. Se trata del priísta Luisito Esparza, antes de que fuera diputado y cuando al parecer se las veía muy duras en el tema económico. Y es que al jerezano, según, cuentan apenas en esta Legislatura fue cuando se le hizo justicia por sus años de lealtad en el partido.

La revancha

El diputado Chema González ya dio luz verde en la CRICP para que Benjamín Medrano vaya a comparecer con los diputados. El nochistlense está preparando una especie de venganza contra Omar Carrera y Juan Mendoza, a quien les restregará la detención del empresario José Tajonar por incumplimientos en el acuerdo para que Ricky Martin estuviera en la Fenaza, y cuya cancelación fue un tremendo trancazo para Benjamín.

El mismo Omar tendría que valorar bajarle unas tres rayitas al protagonismo que hasta el momento no le ha funcionado para presidir la Comisión de Vigilancia, ni para buscar la dirigencia de Morena que supuestamente quería. Y lo preocupante es que para la promoción y posicionamiento en Fresnillo, el diputado Raúl Ulloa ya comienza a comerle el mandado.

Transas, facturas alteradas y otras corruptelas

Mientras siguen peleados entre “la liga anticorrupción”, luego de la denuncia de Bulmaro Alvarado, como presidente del comité de participación social en el Sistema Anticorrupción, se mantienen exalcaldes y exfuncionarios muy a gusto porque todavía disfrutan de impunidad, aunque saben que ya están denunciados por el auditor Raúl Brito.

En el equipo del exalcalde de Pánuco, Benjamín Núñez, se atrevieron a alterar una factura electrónica, en una descarada violación a la ley. Pero lo más indignante es que como “el robo” no excede los 76 mil pesos, la denuncia no procedió porque el monto se considera incosteable.

Pero el que sí está en problemas es el expresidente de Genardo Codina, Armando Hernández. De 19 millones de pesos que el ayuntamiento recibió el año antepasado, no presentó recibos ni ninguna otra documentación. También reportaron pagos de 4 millones de pesos en cheques, pero no pudieron comprobar que en realidad se pagaron esas cuentas, solo su palabra. Al desastre en Genardo Codina se suman 200 mil pesos en obras que pagaron, pero no se hicieron.

Así pues, tanto el auditor Brito, como Paula Rey Ortiz de la Función Pública, y el fiscal Francisco Murillo tienen mucho trabajo por hacer contra la impunidad. Y parece que la renuncia de Bulmaro no es de mucha ayuda en el combate a la corrupción.

No les llegó el retroactivo

Los profes grilleros del CECYTEZ mantienen presión constante sobre el director general, Antonio Argüelles. Para este año se otorgó un aumento del 3.5%, pero no se ha hecho efectivo en el retroactivo. El plazo para recibirlo era septiembre, pero los sindicalizados que dirige Lucio Mendoza se quedaron con las ganas de gastárselo en la feria. Mientras tanto, Argüelles no suda ni se acongoja. Se toma las broncas financieras con demasiada calma y serenidad. Si hay dinero para pagar bien, y si no ni modo.

Ocupan burócratas

En el programa de Movilidad de Plazas, en el que mucho burócrata busca comodidad y chambear menos, se ofrecen espacios disponibles en la Secretaría de Finanzas, con Jorge Miranda, pero como son plazas en las que sí se les exige trabajar, no se ha tenido buena suerte con los voluntarios. Con Roberto Luévano, en la Sedesol, tampoco hay muchos interesados porque a veces el exalcalde de Guadalupe se queda en la oficina hasta muy tarde y también es exigente con su personal.

Alcalde gandalla

El presidente de Luis Moya, Luis Enrique Sánchez, ha mostrado poco a poco sus dotes de gandalla. Le recriminan que en la organización de la feria en su municipio a varios grupos, antes de que se presentaran para el pueblo, los llevaba a una finca particular para que le armaran una pachanga en privado. El alcalde también procura llevarse alguna ganancia en los enjuagues que hace la presidencia. El municipio compró lotes a un particular en 600 pesos porque se agotaron los espacios en el panteón, pero esos lugares los venderán más caros p’a sacarle algo.

Fracaso

Con la crisis económica que advierten se pone más intensa, el que se perfila a resultar un verdadero fracaso es Roberto Ornelas como jefe del Infonavit. No ha hecho nada para promover efectivamente la adquisición de créditos en las alcaldías y las cifras de solicitudes se le van a desplomar estrepitosamente.