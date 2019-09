El Runrún: Peligro en Infonavit por mañas usureras

En la etapa de la 4T, el Infonavit está igual o peor. Y la falta de crecimiento económico, que tanto critican los líderes Noemí Luna del PAN y el priista Gustavo Uribe ya está cobrando factura en el tema de la vivienda. Roberto Ornelas, quien fue director del sistema de agua en Fresnillo con Juan García Páez, llegó como jefe de oficina del Infonavit y ha sido testigo de que las prácticas usureras continúan, al grado de que ya hasta se habla de “colonias fantasma” por tanta casa abandonada que hay en fraccionamientos como Puerta Dorada en Guadalupe y otros sectores principalmente de Fresnillo y Jerez.

Puro cuento

El gobierno de AMLO ofreció un programa de Responsabilidad Compartida para alivianar a los deudores “eternos” del Infonavit para tener descuentos de hasta el 50% en el saldo. Pero los requisitos son muy extremadamente difíciles de cumplir: tener al menos 15 años pagando el crédito y no haberse retrasado en los últimos dos años; y que la deuda haya crecido 1.5 veces al monto que se recibió del préstamo, por mencionar algunos. Hasta ahora el programa se puede considerar un fracaso porque Roberto Ornelas vio cómo el índice de cartera vencida en Zacatecas, que presumían era de las más bajas del país con 3.6% a diciembre incrementó a 3.8% para junio y, dicen, seguirá subiendo. Ayer Ornelas habría tenido una junta para evaluar el tema.

Siguen prestando

“La UAZ es un caos, pero no se les niegan los créditos”, dicen en la oficina del Fovissste, donde quedó como encargada María Guadalupe Castañeda, respecto a las peticiones de préstamos para vivienda, que podrían ser atendidas en octubre o noviembre de este año. Lo importante para los académicos sería que en la rectoría de Antonio Guzmán al menos los hayan registrado como beneficiarios ante el fondo, independientemente de las aportaciones, que se pueden negociar posteriormente. Las cuentas pendientes con el instituto son uno de los puntos que más preocupan a Waca Guzmán.

No se pedirá

El secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, se reunió con algunos diputados locales para reiterarles que en la administración estatal no se va a contratar un empréstito. En el gobierno y los ayuntamientos buscan alternativas para hacerse de recursos. Miranda lamentó que todavía hay presupuesto pendiente de entregarse del Fondo Minero desde 2017 y son unos 400 millones de pesos los que no llegan a Zacatecas.

Sin reclamos

En la Legislatura advierten que el panorama para la entidad es muy complicado, pero al menos para el gobernador Alejandro Tello, en su informe para este domingo, no tendrían muchos elementos qué reclamar, ni siquiera de los más grilleros como Juan Mendoza. Diputados del bloque oficial consideran que muchos de los asuntos de más interés para la entidad están en la agenda del Gobierno Federal.

Víctimas de los ajustes

En el DIF estatal, donde Omar Acuña sigue al mando, hay hasta ahora muy pocas “víctimas” del reajuste administrativo que emprendieron en el gobierno. Y una de ellas es Mauricio Orlando Medina, quien fue subsecretario para la Inclusión de Personas con Discapacidad en el sexenio de Miguel Alonso. También le bajaron el salario a Miguel Eduardo Pinedo, quien era director del Adifam y uno de los funcionarios de más confianza de la entonces presidenta del sistema, Lucía Alonso.

Todavía no

Los alcaldes de Jalpa, Carlos Carrillo; Nochistlán, Armando Delgadillo, y Ojocaliente, Daniel López, todavía no le firman su fichaje al equipo de David Monreal. Entre algunos invitados a la pandilla advierten que todavía falta mucho para el 2021 y en un año pueden cambiar mucho las cosas. También se sabe que algunos otros han recibido invitaciones para colaborar con otros cuadros como Fito Bonilla en la Secampo y Carlos Peña en el IZEA.

Sigue la lucha

Mientras Ricardo Monreal anda ocupado en el Senado, a los seguidores del clan se les pidió apoyar a Katalina Monreal para que llegue a la dirigencia estatal de Morena, aunque hasta ahora no hay convocatoria formal ni plazos. A la hija del senador la están ayudando dos antiguos excolaboradores de Carlos Salmón: Miguel Vázquez y Mauro Ruiz. El excontralor de Guadalupe, Salmón ya se la estaría jugando con Los Históricos.

Gestiones limitadas

En los ayuntamientos lamentan que los diputados federales no han hecho valer su peso para el apoyo a los municipios. El priista Carlos Pavón es un cero a la izquierda; la diputada Lyndiana Bugarín ha tenido disposición para ayudarlos, pero ella no define la aprobación de proyectos, mientras que Samuel Herrera se va colgando de lo que salga. A Ma. de Jesús García Guardado y Frida Esparza no se les ha visto mucha voluntad, mientras que el caso de Alfredo Femat es similar al de Lyndiana: las peticiones que puedan hacer son como sugerencias, no órdenes.

Solapadores

El comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción autorizó algunos ajustes para hacerles más fácil las declaraciones patrimoniales a los servidores públicos, al grado de permitirles decidir algunos datos que quieran mantener reservados. Esa disposición les habría gustado en el Tribunal de Justicia Administrativa, presidido por Raquel Velasco.

Runrunazos

Al líder de Morena, Fernando Arteaga, la súperdelegada Verónica Díaz y la síndico de la capital, Ruth Calderón les reprochan que minimicen lo que es o lo que queda del perredismo en Zacatecas. Porque a fin de cuentas, el mismo presidente López Obrador salió de ahí, al igual que el senador Ricardo y muchos otros que hoy ya portan el chaleco guinda. * Al diputado Lupe Correa (o a su asesor Osvaldo Contreras) se le ocurrió que sería buena idea proponer en la sesión de hoy un exhorto a que se respete la ley de tránsito. Al parecer quedaron muy consternados con lo que le pasó a “violento” de Juan Mendoza.