El Runrún: Pagan pensionados por ineptitudes del Issstezac

Por descuidos, omisiones e ineficiencias del director general del Issstezac, Paquito Martínez, y el director de finanzas del instituto, Alejandro Argüelles, los pensionados no podrán cobrar hoy sus pagos pendientes. El instituto necesita entre 100 millones y 120 millones de pesos, pero Martínez y su equipo no hicieron nada con los terrenos que urgentemente tenían que vender para tener liquidez. Se atuvieron irresponsablemente, sin intentar ajustes ni gestiones, y esperaron a ver que el gobierno les resolviera la bronca. Y hoy que el desastre ya comienza a cobrar factura, Paquito y Argüelles ya no tienen justificación para mantenerse en sus puestos. ¿Para qué? Si no resuelven los problemas que enfrenta el instituto, se les debe reemplazar con perfiles más capaces y responsables que en verdad le sirvan a Zacatecas, antes de que metan en una bronca todavía mayor al Issstezac. En 2021, anticipan que el organismo tendrá un déficit de unos 700 millones de pesos y los pensionados no se quieren ni imaginar que Paquito todavía continúe al frente.

Gana Roberto Pascual y la 4T

Ayer terminó la contienda electoral del gremio de constructores de la CMIC. Roberto Pascual González dio el golpe al ganar la presidencia de la cámara con 221 votos. Su rival Raúl García se quedó con 195. Ese triunfo fue orquestado desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la que está al mando en Zacatecas Jorge Raúl Aguilar, y con indicaciones del coordinador de Ganadería, David Monreal. La instrucción fue simple: “apoyemos a los constructores que están en la 4T”.

Mientras tanto, según el informe de Jorge Eduardo Hiriartt, presidente saliente de la cámara, se dejan finanzas sanas, sin deudas de consideración. Y el nuevo comité dispondrá inmediatamente de 1.5 millones de pesos para operar; el manejo del presupuesto será de unos 5 millones de pesos.

Otro llamado

Parece que hay más reacciones por el festejo de Adolfo Bonilla del sábado pasado en el Hotel Don Miguel. El diputado local Omar Carrera, que incluso fue uno de los asistentes, ahora pide que se respeten los tiempos electorales. El morenista no se había manifestado en el tema en anteriores reuniones a favor de David Monreal, en las que incluso han pegado calcomanías en vehículos con evidente interés electoral. Por eso mismo, de un tiempo para acá, se han cuidado más en el equipo de David con indicaciones para ser discretos, aunque muchos no las han acatado.

Presupuesto castigado

De casi nada le sirvió a Zacatecas tener tanto diputado federal. Ni Alfredo Femat, Carlos Pavón, Carlos Puente, Chabelo Trejo y los demás lograron evitar que el paquete económico de Zacatecas fuera uno de los menos favorecidos en comparación con el resto del país. Morenistas como el legislador Samuel Herrera presumen que el presupuesto del 2020 para Zacatecas no bajó. Pero hay que asomarse en las otras entidades para ver que el panorama está para llorar. El más castigado de todo el país es el polémico gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que pretendía ampliar su periodo de gestión. Le redujeron de 54.9 mil millones del presupuesto del año pasado a 53.9 millones, es decir, un -1.9 por ciento. Luego está Nacho Peralta de Colima, quien de 18 mil millones bajó a 17 mil millones, un -1.7 por ciento. Esos dos fueron los únicos que tuvieron recortes, y de ahí en adelante el aumento más miserable lo tuvo el gobierno de Alejandro Tello. De 29.8 mil millones apenas y aumentó a 29.9 mil millones, un incremento del 0.2 por ciento. Todos los demás gobiernos estatales crecieron más sus presupuestos. Hasta Javier Corral, de Chihuahua, que tanto pleito le echó al presidente AMLO tuvo un aumento del 12.5%; y ni se diga del otro panista de Querétaro, Francisco Domínguez que tiene 20.8% más presupuesto.

Desobedecieron

Algunos académicos intrigosos de la UAZ sostienen que la conspiración de Rafa Rodríguez Espino en alianza con Tere Villegas y Pedro Martínez, contra el secretario Rubén Ibarra, podría ser una especie de venganza debido a que el equipo del rector Antonio Guzmán “desacató” la orden del cacique del STUAZ para que destituyeran al veracruzano Juan Gómez, quien presuntamente se metió en una bronca con familiares del propio Rodríguez Espino.

Runrunazos

Hoy visita el estado la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien estará en una gira en Río Grande con el gobernador Tello. Para el jueves el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, visita la entidad. Este fin de semana el gobernador viajaría a Fortworth, Texas, para reunirse con los paisanos y participar en una cabalgata. * El presidente de Río Grande, Julio Ramírez El Campesino, quiere cumplir su sueño de construir una central camionera para el municipio. Pero el proyecto dependerá si los diputados locales le permiten endeudarse. Deben tener cuidado porque El Campe no es muy responsable con las finanzas. * El tamaulipeco José Narro, senador, todavía tiene piezas clave y operadores en la presidencia de Guadalupe, con Julio Chávez. Una de sus colaboradoras más valiosas, dicen, es Ana Bonilla, del área de Logística .