El Runrún: Oswaldo Caldera no pudo con Tránsito del Estado

Oswaldo Caldera pasará a ser un director de Tránsito más del montón. No pudo poner en orden la corporación y cuando había quejas se ponía más del lado de los elementos que de la población. Los diputados Gaby Pinedo, Chuy Padilla y Héctor Menchaca le dieron un empujón leve a Caldera al advertir que los oficiales no tienen radares para medir la velocidad de los automovilistas. Pero se quedaron muy cortos. Ese detalle solo es uno de muchos de los que históricamente se habla en la corporación: mordidas, arreglos con los conductores de grúas, omisiones y una serie de costumbres en los que no se respeta la ley. De por sí el reglamento de Tránsito, dicen, ya es obsoleto y se tiene que actualizar. Durante el paso de Caldera también se han documentado incluso agresiones físicas de los agentes, malos manejos administrativos y demás.

Dedazo si no se ponen de acuerdo

Ayer se calentaron los ánimos durante una reunión en el PRI estatal de aspirantes en Guadalupe del bloque Va por Zacatecas. No fue como la trifulca de morenistas en Loreto, pero sí “hubo chingazos con guante blanco”. Sucede que a los aspirantes a diputaciones locales Jairo Mendoza, Isadora Santivañez, Perla Martínez que quiere la reelección, y otros priístas no les gustó la repentina inclusión de Érika del Cojo como opción para el distrito local 3 o 4. También reprocharon que Flor González se apuntó a un distrito y a la presidencia de Guadalupe a la vez. Los priístas que pagaron cuotas y siguieron el proceso de registro están inconformes de que se valoren opciones a última hora. El presidente del PRI, Enrique Flores, se lavó las manos y sentenció que deben ponerse de acuerdo a más tardar el 31 de enero, de lo contrario las dirigencias harán los acuerdos, es decir, habrá dedazos.

Los mejores perfiles

Al perredista Miguel Torres lo invitaron como carta al distrito federal 4, y como parte del equipo pedía que se le diera más importancia a la competitividad de los aspirantes que a los siglados de los distritos (el 4 local va para el PRI y el 3 para el PRD). El Antorcho Ávila fue en calidad de juez y precandidato para la presidencia de Guadalupe, y se sintió desesperado porque lo que quiere ya es arrancar campaña. La panista Marytere López también fue a la reunión y se pronunció porque los del tricolor no agandallen todo. Supuestamente se acordó, sin mucha claridad, que habría una medición entre los aspirantes. Lo mismo ocurre en la capital, aunque se espera que esta misma semana salga la medición entre las propuestas del PAN, PRD y PRI al ayuntamiento.

Lección al SEDIF

La pandemia debió generar muchas reflexiones en la estructura del DIF estatal. Y es que aunque el titular Omar Acuña es enfermero de profesión, a quienes también tienen esta carrera en el sistema no se les ha valorado ni en prestaciones ni en salario, a diferencia de asistentes y auxiliares con más respaldo de la dirección. La parte positiva es que al menos al SEDIF le han salido bien acciones y obras de las unidades básicas de rehabilitación en los municipios.

Quieren soluciones

La UAZ tendría dos elecciones en febrero. Los académicos elegirían el 5 al nuevo rector; y si para entonces no hay un acuerdo con el SPAUAZ, el 16 votarían para definir si estallan o no a la huelga el día 17. Lo más importante para el líder del sindicato de profesores, José Juan Martínez, es que los candidatos Tere Villegas y Rubén Ibarra garanticen la estabilidad laboral del personal. Lo de los castigos a quienes formaron parte de la estafa maestra ya es secundario. Lo primero es asegurar la chamba. Hasta el momento, el rector Antonio Guzmán tiene pendientes arreglar asuntos de cargas de trabajo en unidades académicas, adeudos con el ISSSTE y peticiones de aumento salarial.

Pendientes

Mañana rinde su informe la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Luz Domínguez. Aunque presumirá avances y recomendaciones, a las que se le puede atribuir en parte la caída del exsecretario de Seguridad Ismael Camberos, todavía hay una serie de pendientes en la comisión, respecto a los casos en los que la autoridad no puede acatar la recomendación. Una de ellas es de que los ayuntamientos otorguen seguridad social a los que se inscriben como voluntarios en las unidades de Protección Civil. Por más que lo diga Luz Domínguez, esa instrucción no la han querido atender.

Runrunazos

Todavía tiene broncas el alcalde de Tlaltenango, Miguel Varela, con los ejidatarios que no le dejan usar el relleno sanitario. Ayer el subsecretario General de Gobierno, Érik Muñoz, fue a echarle la mano al ayuntamiento para llegar a algún acuerdo. Se sigue alegando en el equipo de Varela que hay intereses políticos para golpearle sus aspiraciones a una diputación federal. * El Covid-19 le puede pegar a cualquiera y eso ya lo anticiparon en el IMSS. Si la delegada Sandra Durán se ve obligada a ausentarse, el jurídico Víctor Hugo Martínez tomará el control de las oficinas de Zacatecas. Por lo pronto, un sector de la iniciativa privada ha estado descansando de los insistentes cobradores y notificadores del instituto.