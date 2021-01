El Runrún: Nómina de Mineros de baloncesto llegó hasta los $2 millones mensuales

La temporada de baloncesto finalizó en noviembre. Según datos del director del Incufidez, Adolfo Márquez El Patas, hubo algunas reducciones salariales respecto a la temporada anterior, y a partir de noviembre vino una reducción en los pagos a los jugadores de Mineros. Los que más ganan son Orlando Homer Méndez y Zachary Darnell Graham. Habían estado cobrando cada uno 262 mil 200 pesos mensuales, pero en noviembre ya solo recibieron 78 mil 840 pesos. Michael Joseph Wesley andaba en los 240 mil mensuales y al término de temporada le tocaron 70 mil; Eric Lamont Dawson y Stephen Gilbert Soriano cobraron 218 mil al mes cada uno y luego 65 mil. A Checo Escobar Gamboa le bajaron mucho el salario. Ganaba 60 mil por mes, luego 20 mil y al final de la temporada solo 6 mil. En total, la nómina llegó aproximadamente a 2 millones de pesos mensuales para 18 personas del equipo, antes de que hicieran las reducciones desde hace un par de meses. Según cifras, pero del 2019, el financiamiento para el equipo fue de 11 millones de pesos. Ese año los patrocinadores pusieron 462 mil pesos y de la venta de boletos sacaron casi 4.8 millones de pesos. El año pasado por la pandemia del Covid los ingresos por el boletaje se desplomaron.

Todos contra todos

Se despertaron rivalidades entre los seguidores de la 4T por el registro para candidaturas. Se dice que Benelly Hernández es la bendecida en Morena para ir por el Distrito federal 1, pero Mirna Maldonado también lo hizo para defender su posición y Omar Carrera, que espera que la cuestión de género lo pueda favorecer. Para el Distrito federal 3 el legislador petista Femat esperaba su pase en automático para la relección, pero se apuntaron para hacerle competencia Mónica Borrego y Óscar Novella, el diputado federal que llegó vía pluri, pero ya generó adicción al cargo y mientras se iba acostumbrando al glamour de San Lázaro se fue distanciando del clan de los Históricos y de las enseñanzas de su sensei Fernando Arteaga.

División

Supuestamente, mientras en el PRI acordaban que la candidata a la gubernatura fuera la senadora Claudia Anaya, en las fuerzas de Morena decidieron que en el Distrito federal 4 no se juntaran con los petistas. El alcalde de Loreto, José Luis Figueroa, está furioso. Atribuye el “bloqueo” al equipo del D21. Por eso El Cepillo ya está conspirando para sumarse al bloque del senador José Narro, Luis Medina y el alcalde de Zacatecas Ulises Mejía. Advierten en Loreto que la división entre petistas y morenistas en el Distrito 4 puede ser una ventaja para sus opositores, en los que visualizan al alcalde perredista de Villanueva Miguel Torres, aunque también hay intenciones para mandar al secretario del Campo, Gustavo Uribe, a pelear ese distrito.

Los que van

Como se anticipaba, Priscila Benítez y Javier Mendoza se apuntaron para ser diputados federales en el Distrito 4 por Morena. Catalina Monreal no se registró. “Estoy consciente de que mi participación alimentaría las infamias, las guerras sucias y las calumnias que por tanto tiempo han dañado la democracia en Zacatecas”. Pero no se descarta que Caty contienda por una posición legislativa en la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc.

Contratos “blindados”

Todo funcionario de gobierno, con experiencia en manejo de proveedurías y contratos de adquisiciones y servicios, sabe que las compras para asuntos de la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía y áreas de impartición de justicia son más flexibles en cuanto a temas de rendición de cuentas y auditorías. Por tratarse de asuntos urgentes y de seguridad, habría algunas excepciones a procesos de licitación reportados en la Función Pública desde que estaba Paula Rey Ortiz, pero en esas áreas es donde también debieran tener cuidado. El secretario de Administración, Víctor Rentería, ha intentado cazar al proveedor de un software defectuoso requerido por la Procuraduría en el sexenio anterior. Ese pleito legal continúa para exigir el reembolso de unos 11 millones de pesos.

Runrunazos

Quienes dicen militar en el D21 alegan que es necesaria una sacudida de liderazgos, no para que dejen de ayudar y se salgan del proyecto, sino para que tengan claras sus responsabilidades y limitaciones. Por eso, quieren que perfiles Cuauhtémoc Calderón o Enrique Laviada agachen la cabeza y no busquen protagonismo que se podría revertir negativamente para el proyecto. * Para quienes creían que las cosas andaban mal entre la senadora Anaya y el clan Bonilla, esta presumía de una reunión en la que compartió la rosca de Reyes con Pepe Bonilla y su grupo de priístas fresnillenses. Los que buscan evitar que Morena llegue al poder han estado advirtiendo de la necesidad de unificar fuerzas del priísmo y elegir como candidatos a los que verdaderamente tienen estructura y liderazgo en sus regiones. Se dice que de los aspirantes que vienen del DIF estatal son falsas promesas que no tienen el respaldo de la gente para ser competitivos.