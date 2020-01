El Runrún: Minimizan aportación de perredistas en una alianza

No es que en el PRI desprecien la ayuda que los perredistas pudieran darles en una alianza, pero a como ven las cosas, en el partido amarillo tendrían muy pocas canicas para exigir espacios. Desde que Amalia García entregó el poder, el PRD ya no es el de antes. Y los pleitos entre Rafa Flores y el dirigente Arturo Ortiz Méndez acabaron por rematar al partido. Además, por cuestiones “ideológicas” (y de intereses), muchos fueron coptados por Morena. Si el PAN no tiene cuadros como para competir una gobernatura, el PRD menos. Por eso,tanto priístas como panistas ven en el perredismo unos cuantos cacicazgos regionales, como Eleuterio Ramos en Valparaíso, Miguel Torres en Villanueva y el del diputado Juan Mendoza.

Panistas en los Cañones

Aunque las cosas en el comité panista, al mando de Noemí Luna, no anden tan bien, lo cierto es que todavía tienen un voto duro nada despreciable en los Cañones. Por eso hubo un cierto respaldo de priístas hacia el diputado panista Lupe Correa. Y mientras se trabajan más acercamientos para construir la alianza, el presidente de Tlaltenango, Miguel Varela, espera recibir más apoyo de Gobierno del Estado, porque como otros ediles que hicieron sus peticiones al cierre del año pasado, se quedó con ganas de recibir más.

Relevo de consejeros

Este 30 de enero se termina el periodo para los consejeros de la Comisión de Derechos Humanos María del Pilar Haro, Félix Vázquez, el padre José Manuel Chacón y Ricardo Bermeo Padilla. Por eso, entre los pendientes para sustituir a los magistrados Sonia de la Fuente y Armando Ávalos, en el Congreso también se verá la designación de quienes acompañarán a Luz Domínguez en la CDHEZ. Antes de eso, el 16 de este mes, la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Raquel Velasco, tendrá que rendir su informe de labores.

Contaminadores

Según algunos reportes de la Profepa, el delegado del IMSS, Manuel Cavazos Melo, y el encargado del ISSSTE de Zacatecas, Alfonso Hernández, debieron hacer algunos ajustes en sus clínicas para atender cuestiones de contaminación. Entre los castigados por la Procuraduría Ambiental también se incluyen alcaldes como David Saúl Avelar de Tabasco, Miguel Torres de Villanueva y Wendy González, del Teúl de González Ortega, por problemas en sus sistemas de agua. A Reynaldo Delgadillo, de Calera, también lo multaron por observaciones en la planta tratadora del municipio. En el área de Zacatecas y Guadalupe, el basurero de la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario también fue tachado por la dependencia federal.

Martes de votación

El próximo martes hay votaciones en la CMIC. Hay quienes anticipan una victoria del ingeniero Raúl García contra Pascual González. Ambos se incluyeron en el comité del presidente de la cámara, Jorge Eduardo Hiriatt, Raúl como tesorero y Pascual como secretario. Luego se dio la ruptura que los estará enfrentando el día 14 de este mes. Los constructores entusiastas del bando de García calculan que vencerán en proporción tres a uno.

Toros en Juchipila

En la administración de Juchipila, que dirige el panista Rafa Jiménez, están valorando un proyecto para impulsar una declaratoria de patrimonio cultural inmaterial para el municipio. La propuesta está en revisión y lo que se pretende es “blindar” la fiesta brava, aunque no les guste a quienes dicen ser defensores de los animales y promueven iniciativas para su protección. El alcalde Jiménez es precisamente un gran aficionado a las corridas de toros, pero en Juchipila se consideran una gran tradición. Incluso, este domingo habrá una corrida en la que los zacatecanos César Montes, Luis Ignacio Escobedo y El Platerito Ángel Giovanni competirán con una tercia de toreros hidrocálidos por el Xochipilli de Plata.

También en Río

La empresa Competitividad Aplicada, que representaba un exfuncionario de la Conagua, al parecer cercano a Benjamín de León y que este contrató como proveedora de la JIAPAZ, también ofreció sus servicios al gobierno de Río Grande, mangoneado por Julio Ramírez El Campesino. Cuenta la leyenda que la empresa hacía o intentaba hacer su chamba, pero es evidente que a Benjamín como director de la junta, le ganaron los deseos de querer ayudar a sus amistades, y por eso enfrenta observaciones.

Runrunazos

En el equipo de Lupita López Merchant de Seduvot alertan a la gente para que no caiga en fraudes. La Secretaría de Vivienda no subasta terrenos, pies de casa ni ningún otro apoyo que entrega la dependencia, pero hay algunos gandallas que se quieren pasar de vivos encañando a la gente. * La senadora Geovanna Bañuelos pidió que el fiscal Francisco Murillo presente informes sobre las investigaciones por la muerte de reos en una riña en el penal de Cieneguillas. Pero en la Fiscalía saben que no son enchiladas y el procedimiento tendrá que llevar algo de tiempo.