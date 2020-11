El Runrún: Los damnificados de la Fenaza

Dirigencias locales del PRI, PAN y PRD no han discutido equidad de género

Llegan más remesas a Zacatecas, pese al Covid-19

Hipocresía de regidores en la capital

La pandemia por el Coronavirus puso en la lona a muchos negocios, pero algunos ya enfrentaban broncas de otro tipo. Aunque ya pasó más de un año desde que Ricky Martin dejó plantados a los miles de fans que esperaban verlo en la Fenaza 2019, por supuestos incumplimientos del empresario José Tajonar, hubo otros que perdieron más que su tiempo o el costo de los boletos para el concierto. Al menos una decena de empresas quedaron injustamente embaucadas por la cancelación del evento, con diversas cantidades. La empresa que habría resultado más afectada fue Viajes Gioconda. La familia Ávila Zesati habría perdido por lo menos un par de millones de pesos, por cuentas para el evento de las que ya nadie se quiso hacer cargo. La asociación civil de fiestas populares, que maneja Marisol Gamboa, también se incluyó en la lista de defraudados. En tanto, el director del DIF Omar Acuña sigue atendiendo requerimientos de una auditoría a los festejos.

Estados pactados

Más de uno en Zacatecas se inquietó por la caída de la alianza PRI-PAN en Nuevo León. Los azules ahí van solos, pero en Zacatecas lo más probable es que si vayan en alianza. Por lo pronto, hay otros tres estados en que la súperalianza ya pactó. Sonora será para el PRI con el exsenador Ernesto Gándara; en San Luis Potosí los panistas encabezarán el Tucom con el alcalde Xavier Nava u Octavio Pedroza, y en Michoacán los perredistas lanzarían a Antonio García Conejo, medio hermano del gobernador Silvano Aureoles Conejo. En esas tres entidades pues, las candidaturas a gobernador las tendrían varones. Por eso si queda en firme la disposición del INE para la paridad de género en candidaturas, los boletos para precandidatos se estarían acabando. Las próximas negociaciones serían Baja California, Sinaloa y Zacatecas; se anticipa que estos dos últimos serían para el PRI.

Discusión panista

Según informes del comité estatal de Acción Nacional, mangoneado por Noemí Luna, en la mayoría de los municipios en los que han consultado la propuesta de la alianza están a favor de ir con el PRI, pero las discusiones todavía no han terminado. El 5 y 6 de diciembre habrá sesiones del consejo nacional del PAN y ahí se espera la definición de muchas cuestiones. Dicen que es muy probable que aunque vayan unidos por la gubernatura, en los distritos federales los panistas quieren ir solos.

Sin condiciones

Independientemente de lo que sus dirigencias nacionales vayan a disponer, ni Enrique Flores del PRI, Noemí Luna del PAN o el perredista Arturo Ortiz han tocado el tema de paridad de género en las candidaturas. Ninguno de los tres quiere condicionar, amagar, o presionar para que se den los acuerdos. El delegado del PRD Néstor Moreno abogaba por la postulación de una mujer para la gubernatura, pero no ha estado en las mesas de negociación estatales y dicen, no sabe cómo están las cosas en Zacatecas. Los representantes estatales quieren esperar hasta que no tengan otra indicación.

Ni el Covid-19 detiene las remesas

Pese a la difícil situación a nivel global por el Coronavirus, las remesas que envían los paisanos han aumentado en casi todas las entidades durante este año, menos en Tlaxcala y Tabasco, la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según datos de Banxico, de enero a septiembre llegaron 896.2 millones de dólares, contra los 847.1 millones de dólares que se reportaron en el mismo periodo del año pasado.

Fito Bonilla, coordinador estatal de afiliación en el PRI, tiene muy presentes las cifras y estima que además hay otra cantidad importante de remesas que llega a la entidad y que no se refleja en los datos de Banxico. El año pasado llegaron a la entidad 1,129 millones de dólares en remesas, según Banxico, pero con otras entradas la cifra bien superaría los 1,500 millones.

Bonilla reconoce la gran aportación de los migrantes al estado y por ello no se les puede ni debe de ningunear.

Prioridad en el Congreso

Para Bonilla, el alcalde de Villanueva Miguel Torres y muchos otros cuadros de la súperalianza, es vital quitarle escaños a la 4T para evitar que la Federación agandalle partidas como la del Fondo Minero. Cuando Fito era diputado federal fue uno de los impulsores en la creación de este impuesto. Para cabildearlo se conjugaron varios elementos: a Manlio Fabio Beltrones, como representante de Sonora, un estado minero, le interesó este mecanismo de recaudación, a los perredistas y en general la izquierda les convenció la iniciativa y en la Cámara vieron que era el momento indicado. Ahora, la Federación acaparó el fruto de todas esas negociaciones.

Plantean alianza con el Panal

La dirigente de la Sección 34 del SNTE, Soralla Bañuelos, se reunió con David Monreal y se abordó la propuesta de sumar al Panal al pretendido bloque Morena-PT-PVEM. El tema sigue en pláticas. Los del D21 recriminan que mientras Los Históricos quieren destruir mandando por un tubo a los ecologistas, ellos buscan construir con la suma de más aliados, en este caso los panalistas.

David va haciendo equipos por diferentes frentes. Trae un grupo de alcaldes: Julio César Chávez, de Guadalupe; Luis Enrique Sánchez, Luis Moya; Eduardo Duque, Morelos; Norma Castañeda, Moyahua; Daniel López, Ojocaliente; José Luis Salas, Sain Alto; y de los últimos en unirse, Imelda Mauricio de Villa González Ortega. A las juntas del alcaldes del D21 no se ha sumado Saúl Monreal de Fresnillo.

Otro libro

El exsenador y expresidente del PRI, Pepe Olvera, aprovechó los días de confinamiento para ponerse a escribir. Su obra no será como la de Ricardo Monreal que es para denunciar infamias, sino para contribuir con sus experiencias a la forma de gobernar. En Vuelos del Alma: una experiencia municipal, Olvera aborda su paso como alcalde de Sombrerete de 1983 a 1985 y plantea propuestas, como él dice, “para reivindicar la vida municipal”. El libro será presentado virtualmente el próximo jueves.

Regidores hipócritas

En el ayuntamiento capitalino hay regidores que juran solo recibir su dieta de más de 32 mil pesos mensuales netos, cuando se sabe que les llegan otro tipo de entradas. El año pasado, la administración de Ulises Mejía concedió 8 mil pesos mensuales adicionales para el combustible de cada edil; y este año la partida aumentó a 12 mil pesos. Ediles monrealistas como Susana Portillo y Orlando Torres dicen que no reciben ni un quinto más de su dieta, pese a que el presupuesto para combustibles lo maneja su amiga, la síndico Ruth Calderón. La priísta Mayra Espino también niega recibir prerrogativas adicionales a su dieta, aunque dicen en la presidencia que es de las regidurías que salen más caras. Mayra sale con el cuento de que los regidores solo interceden como gestores ante las secretarías del municipio. Aun con esos beneficios, los ediles se quedan cortos en comparación con sus colegas de Guadalupe, donde Roberto Juárez está dispuesto a lo que sea con tal de que no le arrebaten el hueso. De sus compañeros ediles, Juárez es de los que menos merece estar en cabildo y mucho menos la reelección.

“Para las campañas”

Jura Armando Delgadillo, presidente de Nochistlán, que la compra de luminarias LED que hizo por 2.4 millones de pesos se cotizó y se revisó, pero por las especificaciones de las lámparas, de los 4 mil 615 que costó cada una, se habrían podido conseguir por lo menos a mitad de precio. De cualquier forma, es un asunto que lo tendrá que revisar el auditor Raúl Brito. No vaya a ser que hayan querido clavarse unos pesos para las campañas.

A pelearse con El Waca

Con un par de meses en el SPAUAZ bastan para saber que una de las funciones principales es pelearse con el rector Antonio Guzmán por todos los compromisos pendientes. No es que El Waca no quiera cumplirlos. No puede cumplirlos. La universidad no tiene dinero y las primas de antigüedad, basificaciones pendientes y otras cosas que exige el líder sindical José Juan Martínez se darían en cuanto la rectoría los fuera gestionando. Supuestamente vienen reformas importantes en la universidad y a José Juan le tocará discutirlas.

Sin becas

Desde inicio de año se hicieron los registros para un programa de becas del 2×1 en Cuauhtémoc. El alcalde José Álvarez Martínez y el titular de la Sezami, José Juan Estrada, decían tener todo listo, pero hasta el momento les falta la aportación de Gobierno del Estado. Por eso hasta el momento los becarios no han recibido ni un solo peso, mediante el ya de por sí afectado programa para migrantes.

Publican ley cubrebocas

Ahora sí despertó Andrés Arce Pantoja, director del Periódico Oficial, y publicaron este sábado la ley cubrebocas que impulsó el gobernador Tello. El equipo de Gilberto Breña, en la Secretaría de Salud, tendrá más chamba para vigilar que se cumpla la disposición: que el uso del cubrebocas sea obligatorio. Pero como sucede con los vehículos que circulan sin placas y sin pagar impuestos, las invasiones de terrenos y otras ilegalidades, una cosa será promulgar la ley y otra hacerla cumplir.