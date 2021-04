El Runrún: Le dan otra mochada al 2×1; vienen más ajustes del gobierno

Este fin de semana confirmaron otro “drama” para los migrantes. El ya de por sí vapuleado programa 2×1 viene a sufrir otro recorte. Primero fue el gobierno de AMLO el que retiró su aportación para obras del programa migrante. Luego la administración del gobernador Alejandro Tello sufre para mantener el presupuesto para el programa. En reunión virtual con el titular de la Sezami, Pedro Valdez, se les notificó a líderes paisanos y migrantes que viene otra reducción para el programa. El tijeretazo será de alrededor de 10 millones de pesos, de los 33 millones que tenía previsto invertir gobierno del estado. Emigdio Robles, presidente de la Federación Zacatecana del Norte de California, montó en cólera. Recriminó la falta de cooperación de los gobiernos con los paisanos, aunque en los últimos años hay clubes que solo ponían la firma en el programa, no los dólares. Se dice que en la Secretaría de Finanzas, al mando de Ricardo Olivares, están haciendo ajustes por la insuficiencia presupuestal, y que los recortes también se verán en otras áreas. Para desgracia del 2×1, una buena parte de los alcaldes tampoco planeaban aportarle grandes cantidades al programa. Están más preocupados en los cierres de administración y en las campañas.

Más recortes

No solo hay ajustes en la Sezami que maneja Pedro Valdez, quien por cierto presume que ya lo vacunaron contra el Coronavirus, en Estados Unidos. A Nacho Fraire, delegado del Instituto Nacional de Migración, también lo maltrataron con el presupuesto, aunque él está feliz mientras no le toquen su nómina. Aunque Gobierno Federal renombró el programa Paisano como Héroes Paisanos, su contribución con los migrantes está lejos de ser generosa.

Chapulines en Villanueva

En el mercado de Villanueva, frente a la menudería Lolita, Zayd Torres se confrontó con un grupo de morenistas. El candidato a la alcaldía del PRI-PAN-PRD responsabilizó a los de la 4T por la falta de medicinas, la desaparición del Seguro Popular y otros “cambios para la transformación del país”. Hubo gritos entre ambos equipos. Los ánimos se calentaron y cuando perredistas y panistas acusaron a los guindas de chapulines, estos reconocieron que efectivamente dejaron el PRI porque ahí no les dieron espacio. Así, casi toda la estructura que apoya al candidato Rogelio González se compone de tricolores reconvertidos al morenismo.

No quiso diputación

A la súperdelegada Verónica Díaz nunca le interesó promoverse como candidata a una diputación local para este proceso electoral. Siente más responsabilidad como coordinadora de Programas Federales que como legisladora local. Todo indica que seguirá como funcionaria de AMLO, a menos que en el proyecto de David Monreal dispongan de otra cosa si ganan la gubernatura, aunque precisamente es la mancuerna Gobierno del Estado Secretaría del Bienestar la que ofertan como alternativa de gestión. El panista Miguel Varela, quien contiende por el distrito 2 federal, está ofreciendo otra mancuerna gestionadora con Claudia Anaya y ayudar a candidatos de la región como Ricardo González, de Jalpa; Hilda Ramos, Nochistlán, y Chava Arellano, su pupilo en Tlaltenango, entre otros.

Piden apoyos

Políticos del PAN, Morena y PRI reconocen que las campañas no son lo que debieran ser y hay mañas que continúan porque los mismos potenciales electores lo piden. A los candidatos a diputados comúnmente les piden cosas que no tienen que ver con las atribuciones de un legislador, porque hay quienes no distinguen los alcances y limitaciones que tienen. Se sabe que para ser escuchados muchas veces tienen que “soltar” apoyos y no es raro que estos pesen más que sus propias propuestas a la hora de la votación. En esta campaña todos los candidatos se están esforzando en caer bien, aunque lo importante es que los que sean más eficaces como servidores públicos lleguen a los cargos, no los más simpáticos.

Runrunazos

En las juntas de funcionarios con Pablo Pedroza, coordinador de Planeación de gobierno estatal, acordaron que habrá un protocolo y lineamientos específicos para verificar proyectos, antes de que se envíen a concursar por bolsas de recursos en la Federación. La intención es que no se manden propuestas a las bravas y sea un avance que mantengan el próximo quinquenio. * El secretario General de Gobierno, Érik Muñoz, ordenó el cambio de adscripción de algunos funcionarios que andan de mitoteros con el D21. Para estos, el cambio es una especie de castigo “en la congeladora”. No los podían correr porque ya están sindicalizados.