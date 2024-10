El Runrún: Las prisas para el desafuero del alcalde de Apulco

Mauro Jáuregui, alcalde de Apulco. | Foto: Cortesía.

Un nuevo episodio político que abrió la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, al solicitar el lunes, con el número de oficio 2192/2024, el inicio del procedimiento de declaración de procedencia y separación del cargo, de Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz en su calidad de Presidente Propietario de Apulco Zacatecas, por “su presunta participación en hechos constitutivos de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa”.

De inmediato, la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, aceptó y emitió el acuerdo de radicación del pedimento de Cristian Paul Camacho Osnaya y lo registró con el número 001/DECPRO/COMJUR/LXV/2024.

El acuerdo fue firmado por tres de los cinco integrantes de la Comisión Jurisdiccional, donde uno de los diputados es Marco Vinicio Flores Guerrero, presidente de Movimiento Ciudadano, y a cuyo partido pertenece el alcalde señalado.

Ayer, en la Presidencia Municipal de Apulco, fue notificado el alcalde del procedimiento en su contra, y también le fue entregado el citatorio firmado por el Presidente de la Comisión Jurisdiccional, para que este mismo miércoles, a las trece horas, acuda a comparecer ante la propia Comisión, para que pueda manifestar lo que a derecho convenga.

La urgencia de apertura del expediente es para evitar que exista la tentación de darse a la fuga como el exalcalde de Guadalupe que fue desaforado. Todo este nuevo escándalo político obliga a que los reflectores estén en la Legislatura en los próximos días. Mauro Jáuregui sería el segundo alcalde desaforado, de concretarse el hecho, en menos de dos años.

Mauro Jáuregui Muñoz, listo para comparecer

Cuestionado por antecedentes “sospechosos” y con un expediente abierto por los presuntos delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa, hoy, poco después del mediodía, se supone estará en la LXV Legislatura el alcalde de Apulco, para responder a las acusaciones.

Movimiento Ciudadano lo va a desconocer, como ya lo hizo con el denunciado regidor de la capital, David García Lira, quien fue acusado de sustraer mas de 400 mil pesos de una asociación de colonos y no comprobarlos. En Movimiento Ciudadano no encuentran la puerta para justificar a sus representantes.

El único tema que Mauro Jáuregui Muñoz solicitará a los diputados es que la comparecencia se haga de puertas abiertas porque “yo no tengo nada que esconder y tampoco me voy a dar a la fuga” como sí lo hizo otro alcalde, dijo el Presidente Municipal. Será una sesión de escándalo hoy en la LXV Legislatura.

Aprueban Ley de Ingresos en Guadalupe

Durante la Sexta Sesión de Cabildo y Tercera Ordinaria se aprobó, de manera unánime, el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, que regirá el Ejercicio Fiscal 2025 y el cual fue presentado por la Comisión Edilicia de Hacienda y Vigilancia.

Esta Ley de Ingresos se contempla el no incremento en el pago del impuesto predial, por el contrario, se mantienen los estímulos fiscales durante los primeros tres meses del año; lo que beneficia -sin duda alguna- los bolsillos de las y los guadalupenses.

El municipio de Guadalupe tendrá ingresos por el orden de 977 mil 853 millones 989.31 pesos. Esto quiere decir que está muy cerca de la barrera de mil millones de pesos, lo que sin duda se espera sea bien invertido y multiplicado para que se vea reflejado el apoyo que sin duda, recibe en forma extraordinaria del gobierno de David Monreal Ávila. Una suma nunca antes vista para las arcas de ese Municipio.

Una zacatecana determinará la elegibilidad de las personas juzgadoras

La zacatecana Maribel Concepción Méndez de Lara, originaria de Villanueva y con una carrera judicial muy avanzada, será integrante del Comité de Evaluación para candidatos a la elección del Poder Judicial Federal. Actualmente es magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario de Poder Judicial de la Federación (PJF).

Maribel Concepción Méndez de Lara es licenciada en Derecho por Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), así como maestra en Gestión Pública por el CIDE. Además de haber cursado un doctorado en Administración del Poder Judicial en la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Cuenta con 29 años de experiencia en materia agraria y 20 años en instituciones agrarias de la Administración Pública Federal (PA-SRA hoy SEDATU, FIFONAFE), según la información del gobierno de México.

Runrunazos

El presidente municipal de Guadalupe, José Saldivar Alcalde, anunció el cambio del secretario de Servicios Públicos, cargo que deja Francisco Soria y ahora estará a cargo de Antonio Berumen.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) entregó 25 reconocimientos y medallas “Ignacio Manuel Altamirano” a personal docente, administrativo y de apoyo, que cumplieron 30 años de servicio en la educación media superior.

Miguel Varela nombró a Manolo Solís, subsecretario de Administración, sigue pagando los apoyos que tuvo en la campaña, ahora un familiar de Cuauhtémoc Calderón se integró al gobierno de la capital.