El Runrún: Las gestiones deportivas del alcalde de Guadalupe

Pepe Saldívar, alcalde de Guadalupe. | Foto: Cortesía.

El alcalde de Guadalupe, José Saldívar Alcalde, no está dispuesto a quedarse con los recursos etiquetados de los distintos programas y proyectos estatales y federales. Busca acercarse a mayores recursos para que en el ejercicio fiscal 2025 se puedan destinar algunos millones de pesos a la construcción del “Guadalupe Deportivo”, en donde tiene proyectada la construcción de nueva y mejor infraestructura deportiva.

Pepe Saldívar se reunió con el medallista olímpico Rommel Pacheco, Director General de la CONADE, a quien le expuso el proyecto de “Guadalupe Deportivo” que su administración está apuntalando con la construcción y rehabilitación de espacios deportivos, el fortalecimiento de las escuelas de iniciación y el impulso a deportistas de alto rendimiento.

La visión de que el deporte es un eje transversal que impulsa la prevención en cuestiones de salud, seguridad, cohesión social, valores y generación de paz y prosperidad, fueron los temas que se trataron en esta importante reunión.

El medallista olímpico dijo con claridad que desde la CONADE se apoya e impulsa al deporte en todo el país, y Guadalupe no será la excepción. Por ello se esperan resultados pronto en la gestión y el enfoque del deporte, ya que el municipio va a adquirir un enorme reto que se convertirá en el eje transversal de atención que permitirá dar oportunidad a los niños y jóvenes de construir un desarrollo armónico y alejarlos de las áreas de alta vulnerabilidad.

El secuestro y las desapariciones: el talón de Aquiles de Zacatecas

Día tras día, escuchamos historias o testimonios que nos dan cuenta de lo lesivo que es un secuestro en cualquiera de sus modalidades o una desaparición, no solo para la víctima y sus familiares, sino para la sociedad. Ello no solo se debe al dolor y miedo que se genera directamente de que pronto una persona desaparezca, sino del papel que desempeña dentro de las redes delincuenciales que se dedican al tráfico de drogas, de armas y de personas.

Si ello no basta para calificar el secuestro como un delito grave al que debe dársele la importancia requerida por parte de las autoridades, tomemos en consideración los profundos impactos económicos y políticos en detrimento del Estado de Derecho.

En Zacatecas, en la última semana, se han conocido casos que lesionan gravemente a la sociedad zacatecana, como la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio del hijo de los exdiputados José Antonio García Leyva y María Isabel Trujillo, en el municipio de Pinos; y la reciente desaparición del joven Luis Alberto Espinoza Acuña, cuando iba de Jerez a Zacatecas, deben alertar a las autoridades, porque en la última semana, van al menos nueve secuestros o privaciones ilegales de la libertad que evidencian el grave avance de la delincuencia en esa materia.

Si bien en el rango de la definición son cosas distintas, tanto el secuestro como la privación ilegal de la libertad son hechos que lesionan gravemente a la sociedad zacatecana.

El secuestro se refiere a la acción de encerrar o detener a una persona contra su voluntad, exigiendo alguna condición para liberarla. Este delito es considerado superior en grado debido a su gravedad y las condiciones que usualmente se imponen para la liberación de la víctima. Mientras que la privación ilegal de la libertad se refiere a detener o restringir la libertad de una persona sin exigir una condición para su liberación. Este delito es considerado inferior en grado en comparación con el secuestro.

Al final, hay un incremento en los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad o desaparición de personas, y en todos los casos, es el pendiente más fuerte que las autoridades tienen rumbo al cierre del año de la paz, y en eso quedan mucho a deber. Todos estos delitos se han convertido en “El talón de Aquiles” de la actual administración estatal.

Inauguración del “Museo de la Corrupción”

El titular de la Secretaría de la Función Pública, Ernesto González Romo, anunció que el “Museo de la Corrupción” se inauguraría este lunes 9 de diciembre para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción. Situación que hoy está en veremos.

Padres de familia del Bachillerato General Militarizado mostraron su inconformidad por la apertura y piden que, en lugar de gastar “en esas tonterías”, deberían de invertir para que se mejoren las instalaciones.

Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública, aseguró que el Museo de la Corrupción en el Centro Cultural Centenario no afectará la seguridad ni la vida escolar de los estudiantes del Bachillerato General Militarizado.

Por ello, entre si se inaugura o no la evidencia de la corrupción, hoy habrá una mesa de diálogo para explicar el proyecto a los padres de los estudiantes y llegar a un acuerdo, y todo tiene como propósito lograr la operación de ambas instituciones. Por lo pronto, está en veremos la obra del “Zar Anticorrupción”, que mucho califican como un distractor más para evitar que alguien siga pensando en lo deteriorado que está la economía de los zacatecanos y que logró que su “gran plan” no se le termine convirtiendo en un proyecto en su contra.

Runrunazos

Ayer asumió el cargo como gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, quien fue acompañado por políticos de todo el país, a donde también acudió el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, quien cedió la oportunidad para que el ex subsecretario de operación policial de Zacatecas, Óscar Aparicio, fuera nombrado secretario de seguridad de aquella entidad, a la que por cierto se trasladó en el helicóptero Black Hawk. Se espera que al regreso el mandatario zacatecano haya recuperado el transporte que a los zacatecanos les costó más de 100 millones de pesos.