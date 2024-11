El Runrún: La caída de la economía en Zacatecas y el incremento de las remesas

Rodrigo Castañeda fue nombrado coordinador Regional de la Zona Bajío. | Foto: Cortesía.

La falta de visión en el desarrollo económico de Zacatecas se acentúa más con el anuncio de la victoria de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos, y ante el eventual cambio en la política migratoria, se prevé un marcado descenso en el envío de remesas, que se ha convertido en un auténtico pulmón de respiro para la deteriorada economía local.

La economía local se ha desplomado por los altos tipos de interés, la creciente inflación, el desempleo que no se detiene y la falta de eficacia en la política de fomento a la inversión, entre otras deficiencias. Esto provoca que la falta de visión y claridad de la Secretaría de Economía ponga a temblar ante un masivo regreso de paisanos con la llegada en enero del Presidente número 47 de los Estados Unidos.

Zacatecas, lugar 12 en remesas de enero a septiembre

De acuerdo con el Banco de México, Zacatecas registró el lugar 12 a nivel nacional en materia de remesas. De enero a septiembre de este año, a Zacatecas llegaron 1,417 millones de dólares por concepto de remesas, lo que significa que fueron 61 millones de dólares más que en el mismo periodo de 2023.

En este periodo, a nivel nacional, la captación de recursos en el país ascendió a 48,380.3 millones de dólares, lo que significa que los millones que llegaron a Zacatecas representaron el 2.9 por ciento de las remesas a nivel nacional. Esta cantidad representa que al estado, en sólo nueve meses de este año, han entrado 28,340 millones de pesos, es decir, casi el 80 por ciento de lo que fue el presupuesto de egresos del estado para el mismo año. De no ser por las remesas que los paisanos envían a sus familias, y que prácticamente van al consumo, la economía de los zacatecanos estaría por debajo de los niveles de pobreza.

Sin embargo, ante la llegada del Presidente Trump y el endurecimiento de la política migratoria, la economía de las remesas también se puede ver afectada. No existen, en el horizonte inmediato, acciones o políticas que surjan desde el gobierno para atender las causas de migración y desarrollar acciones de inversión que fomenten la economía local.

Insuficiente crecimiento económico

Investigadores como Rigoberto Jiménez sostienen que el crecimiento de la economía zacatecana es insuficiente para disminuir de manera decidida los rezagos sociales acumulados en materia de empleo, pobreza y desigualdad del ingreso. Los factores que no permiten ese crecimiento acelerado que se requiere para comenzar a mitigarlos son diversos, pero destacan aquellos relacionados con una estructura productiva que sectorialmente crece de manera muy heterogénea y que adolece de un claro sector motriz que genere efectos de arrastre y funja como centro de gravedad de mayores encadenamientos intersectoriales.

En ese contexto, la reciente recuperación del crecimiento poblacional de Zacatecas debido a la disminución de la migración y el retorno de migrantes de Estados Unidos podría ralentizar aún más el crecimiento del PIB per cápita si la economía no mejora sustancialmente su dinamismo. Disminuir la desigualdad y la pobreza requiere también de una política social más activa que supere los claros límites de los programas federales y estatales hasta ahora inefectivos si se evalúan en su propósito último.

Mientras el Secretario de Economía del Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Castañeda Miranda, fue nombrado Coordinador Regional de la Zona Bajío, que incluye, además, a los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Ojalá y ese nombramiento traiga por sí solo el crecimiento que tanto ha prometido y en nada ha cumplido.

De entre 170 candidatos saldrán seis jueces de distrito en Zacatecas

Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que en el proceso electoral en materia judicial del año próximo, los zacatecanos deberán realizar una elección de seis jueces de distrito de una lista de 170 nombres de candidatos en diferentes áreas del Poder Judicial estatal.

Los ciudadanos elegirán seis jueces de distrito, por lo que las boletas contendrán 36 nombres (seis por cada una de las seis boletas). En la misma medida, refirió que se elegirán cinco magistraturas de distrito (en tribunales de amparo y apelación), por lo que habría una boleta con 30 nombres (cinco por cada una de las seis boletas). Mientras que en el caso de ministros, habrá otra boleta con 86 nombres más y, en lo que se refiere a la sala regional Monterrey del Poder Judicial de la Federación, los zacatecanos deberán elegir entre 18 nombres diferentes.

Runrunazos

Sergio Casas Valadez fue nombrado Director de Acción Comunitaria y Prevención de Enfermedades en el IMSS-Bienestar, cargo desde donde ahora recibirá indicaciones de Palacio Nacional y dicen que sólo debe responder en una línea institucional y no responder a proyectos políticos de nadie en lo particular.

Este martes inicia el segundo pleno extraordinario en la sección 34 del SNTE con altas expectativas para el lanzamiento de la convocatoria para la elección de la nueva dirigencia magisterial en la entidad. Con el acuerdo tomado en el Movimiento Democrático del Magisterio, la definición de los “institucionales” en favor de Antonio Jacobo de Luna y una inquietante espera de los oficialistas por no saber quién sería el “candidato oficial”, arranca este martes el congreso seccional extraordinario, de donde se espera que mañana miércoles se publique la convocatoria para la elección del 19 de diciembre.