El Runrún: Investigan gasto de $12. 5 millones en “gasolina fantasma”

Las indagatorias de la Auditoría Superior del Estado estarán reviviendo la tensión entre los equipos del exalcalde de Guadalupe, Enrique Flores, y el actual presidente Julio César Chávez. La exdirectora de Finanzas del municipio, Susana Alfaro, y el actual tesorero Alejandro Zapata se lanzaron acusaciones mutuas por 12.5 millones de pesos en gasolina, facturados en agosto del 2018, que no están justificados. No hay firmas ni tickets del combustible que cargaron en Multiservicio San Ramón, ni reportes de bitácora. La versión de Susana es que esas compras estuvieron plenamente justificadas y comprobadas, con todas las de la ley, pero el hijo de Gilberto Zapata deliberadamente se deshizo de la documentación para inculparlos. Mientras tanto, los de la actual administración dicen que el año antepasado hubo un aumento descomunal en los consumos de combustible, y que eso estaría relacionado con las elecciones del 2018. Independientemente de que comprobaran o no el gasto, el aumento fue tan sospechoso que no pasó desapercibido por la auditoría. Por eso ya se integró un expediente especial de investigación.

Se echan de cabeza

Por no ser parejos, los miembros del comité sindical de Guadalupe aceleraron el fin de sus privilegios. Resulta que gracias a la denuncia de uno de ellos, el secretario de actas Pedro Ibarra, el equipo del auditor Brito se percató de que, al menos durante la pasada administración, 10 miembros del comité siguieron cobrando sin trabajar en la presidencia, cuando se supone que debieron pedir licencia sin goce de sueldo. Todos faltaban a la chamba por estar en las grillas sindicales, menos Pedro. La ASE advierte que ya no se permiten comisiones sindicales, con goce de sueldo, en los ayuntamientos. Si quieren estar en el comité que el SUTSEMOP de Miguel Toribio les pague sus salarios.

Apuntada para repetir

Muy a gusto debe estar Griselda Fabiola Flores como presidenta del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje de Zacatecas. Tanto quiere seguir en la impartición de justicia laboral que ya se apuntó para repetir como magistrada, una vez que estas funciones pasen a ser responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia, posiblemente en noviembre de este año. Fabiola Flores ya presume que tiene el respaldo de la Asociación Nacional de Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje, para que no la dejen fuera del cargo. Uno de los motivos por los que ve un buen futuro si consigue el cargo, además del económico, se debe a que marcaría su distancia del secretario de General de Gobierno, Jehú Salas, con quien ha tenido desencuentros. Prefiere trabajar con el magistrado Arturo Nahle.

Desacato

Por varios meses, el presidente de Sombrerete Alan Murillo estuvo haciéndose tarugo ante los requerimientos de la Secretaría de la Función Pública, cuando era dirigida por Paula Rey Ortiz. Ahora, con la nueva secretaria Gabriela Rodríguez tampoco hay mucha disposición del gobierno de Sombrerete por enviar los reportes de avances de obras y convenios. En su momento, Paula Rey amenazó al alcalde con ordenarle al contralor Edwin Flores que iniciara un procedimiento si seguían escondiendo la información.

Estrategia de unidad

Al dirigente estatal del PRI, Gustavo Uribe, le ha ido muy bien con su líder nacional Alito Moreno. Este reconoce que Zacatecas es de los estados en los que el partido tiene posibilidades de mantenerse. En la dirigencia nacional estuvieron contentos con la conformación y ratificación de comités en el estado. Asumen que van por buen camino para la unidad. Eso ya se reflejó con la presentación de los aspirantes Claudia Anaya, Fito Bonilla, Carlos Peña y Roberto Luévano. El comité estatal le ha dado apertura a los cuatro. Para el 9 de noviembre a más tardar ya tendrían listo el mecanismo de designación, por lo que una definición todavía tomaría tiempo.

Por el estado y la UAZ

Entre los diputados federales que han sabido alternar su presencia en Zacatecas y la Ciudad de México están la panista Jaquelina Martínez y el petista Alfredo Femat. Este último no ha soltado los municipios del Distrito 3 federal y será de los principales aliados del rector de la UAZ, Antonio Guzmán, para las gestiones del cierre de año. Asegura que peleará en tribuna para que Gobierno Federal le dé un mejor trato a Zacatecas.

Runrunazos

Ya está casi acordado el intento de relección en Jerez del alcalde Toño Aceves, respaldado por la dirigente panista Noemí Luna. Los dos incluso ya han tenido pláticas con grupos del PRI por el tema de la súperalianza, aunque se prevé que al menos en el Pueblo Mágico cada partido vaya por su lado. * José Juan Martínez se perfilaba ayer como virtual ganador a la dirigencia del SPAUAZ. Para empezar con el pie derecho su gestión en el sindicato, una de sus acciones sería tumbar de las carteras al problemático Rolando Alvarado Flores por cuestiones de equidad de género. Los académicos se lo agradecerán. Por cierto, se dice que Daniel Rodríguez Tenorio, pareja de la candidata Regina Compeán, anduvo haciendo de las suyas en las elecciones, como todo un mapache.