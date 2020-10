El Runrún: Investigan a la Coparmex

Hay broncas en algunas cámaras empresariales para justificar recursos que reciben del Impuesto Sobre Nóminas. Debe vigilarse siempre el manejo de recursos públicos, sea o no en el gobierno. A la Coparmex la tienen en la mira. El expresidente de esa cámara, Gonzalo Castanedo, no comprobó en su totalidad 2.7 millones de pesos que se aportaron a un programa de impulso a la competitividad de las Pymes. Supuestamente no se cumplieron en su totalidad las metas del programa, pues no hay evidencia de las 50 empresas a las que se iba a apoyar. Al actual dirigente de Coparmex, Alejandro Enríquez, le piden aclarar 454 mil pesos “pendientes” de un programa de observatorio empresarial. “Uno hace bien las cosas y le quieren pegar”, dice. Aunque se sabe que ha dejado plantado al secretario de Economía, Carlos Bárcena, cuando le pidió traer documentación comprobatoria. La ASE ya integró expedientes de investigación por esas observaciones de la cuenta pública 2018. También observó 880 mil pendientes del proyecto Zacatecas Certificado, que le aprobaron a Canacintra. Alejandro Valadez, presidente de esta cámara, explica que el proyecto todavía está en marcha.

Reintegros

En la 4T son proclives a criticar los estímulos que se le dan a algunas empresas para que inviertan en el estado. Pero muchos no saben que el secretario de Economía, Carlos Bárcena, ha estado requiriendo a varias de estas compañías la devolución de recursos por incentivos, cuando no se han concretado acuerdos de los convenios de colaboración. La empresa Yulchon, por ejemplo, ha estado dando depósitos a Finanzas para ponerse a mano con 3.7 millones de pesos que recibió en el sexenio anterior. Esos reintegros van al Impuesto Sobre Nóminas.

Cambio de camiseta

Hoy se haría oficial la llegada de Ivonne Ortega, otrora excandidata a la dirigencia del PRI, a las filas de Movimiento Ciudadano. Asumirá funciones clave en la dirigencia. En Zacatecas, el representante de MC, Felipe Álvarez, tiene como prioridad que no lo vayan a dejar fuera de la fiesta del Tucom (Todos Unidos contra Morena). La franquicia naranja suma muy poco en Zacatecas y con que los tomen en cuenta en la mesa de negociaciones Felipe Álvarez ya se da por bien servido.

No le paguen al DIF

Quienes le deban al DIF estatal por concepto de despensas que reparte a los ayuntamientos no debieran preocuparse. Es más, hasta la auditora especial Ana María Mata López ha recomendado de plano no pagarles y cancelar el pasivo. Fue la instrucción que le dieron a Josefina Cerros, tesorera de Vetagrande, porque el director del DIF Omar Acuña no suele tener en orden la evidencia de las entregas. Al enfermero Acuña no le ido bien con los de la ASE. Para auditar los manejos del sistema en 2019, el organismo comisionó a unos 20 funcionarios. Eso sí, la exdirectora del sistema, Yadira Galván, actual directora de Auditoría a Obra Pública, está excusada para no intervenir.

Invasión

Según revisiones que han hecho al salón de fiestas La Cebada, de Roberto Rosales Pitones, son 25.34 metros cuadrados los que el exfuncionario de la capital se agandalló del derecho de vía. El valor catastral de esa ubicación en Paseo La Bufa, según la Dirección de Catastro y Registro Público del estado, es de unos 1,700 pesos el metro cuadrado, pero para gobierno estatal no se trata de resarcir el dinero, sino de recuperar el derecho de vía. Esa responsabilidad por el caso se debate entre los secretarios de Administración, Víctor Rentería; Vivienda y Desarrollo Urbano, Lupita López Marchan, y Obras Públicas, Jorge Pedroza.

Buena y mala

Gustavo Uribe, como presidente estatal del PRI, tiene dos escenarios: uno malo y otro bueno. La mala es que si se da la designación como Fito Bonilla como precandidato a gobernador, es probable que el de Pinos no concluya su periodo como dirigente. La noticia buena es que a los expresidentes del partido se les suelen tener salidas dignas y buenos acomodos. No los dejan desamparados. Por eso, no se descarta que a Uribe lo mandaran como titular de la Secampo.

Runrunazos

Sergio Casas despacha como el coordinador regional de Servidores de la Nación, en relevo de Priscila Benítez, a quien quitaron “por cuestiones administrativas”. * El contralor de Fresnillo, Edmundo Guerrero, lucha contra el Coronavirus. Se asiló en su casa y afortunadamente está estable. Los otros contralores esperan su recuperación para pronto echar grilla. * El Charro Aceves, presidente de Jerez, tiene en trámite la donación de un terreno en El Montecillo para que se instale la Guardia Nacional. Esa gestión también es esperada en Tepetongo y Monte Escobedo. * Pide la diputada Lizbeth Márquez que el presidente AMLO no se olvide de su compromiso con los exbraceros y defienda su fondo para pagarles. Con el tema de la pandemia y el creciente uso de tecnologías, Gaby Pinedo, Héctor Menchaca y Chuy Padilla proponen impulsar la figura del testamento digital.