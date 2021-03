El Runrún: Geovanna manda al Cepillo para estorbarle al D21

Entre las tropas del D21 se dice que el gallo oficial para el Distrito federal 4 es Rafa Flores Mendoza. Por algo lo mandaron llamar y lo regresaron a Zacatecas. Y no por nada tuvo reuniones y acuerdos con David Monreal en la Ciudad de México. Por lo pronto a Rafa se le incluyó en la encuesta para definir la candidatura. Pero supuestamente para complicar las cosas, José Luis El Cepillo Figueroa, quien ya dejó la presidencia de Loreto, alzó la mano para la medición. Todo mundo en el PT sabe que El Cepillo ya estaba conforme y resignado con apuntarse para el distrito local 9, pero ahora también quiere el federal, con cabecera en Guadalupe. Dicen que la senadora Geovanna Bañuelos fue quien convenció al Cepillo de lanzarse al ruedo, a sabiendas de que está en la lista de non gratos del monrealismo. El D21 también ha tenido diferencias con Geovanna por el impulso que ella le está dando a Xerardo Ramírez para el distrito local 1. En tanto, dicen que El Cepillo “ha estado muy calladito” en las juntas del PT, porque sabe que no cumplió el acuerdo de estarse quieto con su candidatura en el distrito local.

Suspenso

Desde ayer los aspirantes de la 4T a las candidaturas para los distritos federal esperaban la confirmación de la delegada Adela Piña de quiénes son los buenos, especialmente para el 4 de Guadalupe. Los dejaron en suspenso y quedaron de avisarles a más tardar el 8 de marzo. Quienes sean candidatos a diputados federales tienen hasta el 14 de marzo para registrarse, a diferencia de los locales, que tienen hasta el 12 como último día. La candidatura del distrito federal 3 quedaría entre Ulises Mejía o el actual diputado federal Femat; dicen que una solución conciliadora sería que el exrector de la UAZ se acomodara en las plurinominales del PT para mantener su reelección y dejara libre el distrito. Hasta el momento, se acordó que Bennelly Hernández irá en el distrito federal 1 por Morena y Lyndiana Bugarín, del PVEM, en el 2.

Diputados grises

En la Legislatura entregaron un informe del primer periodo ordinario de sesiones, del tercer año, en el que documentaron que Morena es la bancada con mayor porcentaje de intervenciones, con un 36.7% hasta diciembre del año pasado. Le siguió el PRI con el 15.75% y PRD con 12.74%. Ese informe también evidenció que Chabelita Trujillo fue la diputada con menos intervenciones, con solo cuatro, junto a Lolo Hernández, que tuvo seis y Roxana Muñoz con nueve. El informe contabilizó en total 654 intervenciones y el que tuvo más fue Héctor Menchaca con 55; luego siguió Francisco Javier Calzada con 53, de las que muchas las califican como “ocurrencias”, y en tercero quedó Karlita Valdez, con 42.

Perfil de experiencia

Hoy por la mañana, alrededor de las 11, se registra en el IEEZ Flavio Campos como candidato a gobernador del PAZ. Campos es un perfil con mucha experiencia y trayectoria: académico de la UAZ, de profesión Ingeniero Químico. ya es maestro jubilado y fue secretario de Educación en el sexenio de Amalia García. Es un hombre estudioso y de inteligencia aguda, de la izquierda intelectual de Zacatecas. Siempre le ha gustado y participado en la política desde finales de los 70 y fue miembro fundador en Zacatecas del Partido Comunista. Después militó en el PSUM y en el PRD.

Con sombrero ajeno

Priístas que chambearon en la administración de Fernando González en Nochistlán están furiosos con el actual alcalde Armando Delgadillo por “saludar con sombrero ajeno”. Hace poco, el petista inauguró el arco de acceso y presumió que todo se hizo por voluntad y obra de él, pero el exalcalde había dejado la obra gestionada y con presupuesto, ayudado por el comité Pueblos Mágicos. De hecho, Armando es quien le había dado largas al proyecto y ahora que lo inauguró descaradamente se cuelga la medalla.

Mucha responsabildad

En los difíciles y crudos asuntos de inseguridad, una de las tareas importantes es la localización de personas desaparecidas, que en muchos casos lamentablemente las hallan ya sin vida. El gobernador Tello ya inauguró las instalaciones del área de la Fiscalía especializada en Búsqueda de Personas, que se coordina con la Comisión de Búsqueda de Personas de la Secretaría General de Gobierno. El anterior comisionado, Javier Ramírez, como ciudadano hacía mucho activismo en el tema. “¿Qué mejor perfil para ocupar el cargo?”, decían en el gobierno. Luego, cuando lo designaron en el cargo vieron que los resultados no eran tan espectaculares, después de todo. Ojalá que al actual comisionado, Everardo Ramírez, le vaya mejor.