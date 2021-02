El Runrún: Funcionaria federal va por la presidencia de Villa de Cos

Edna López Hernández, coordinadora de Jóvenes Construyendo el Futuro, se registró en Morena como aspirante para la presidencia de Villa de Cos. Según la minuta de la jornada de vacunación de este martes en la comunidad Bañón, ella fue la responsable de permitirle a 33 gandallas de Bernández, Santa Rita y la Cañada que se saltaran fila para recibir las dosis contra el Covid. Hasta el momento, la funcionaria federal no se ha defendido. “No quiero hacer ningún comentario”, decía. Pero hay compañeros en la 4T que la defienden y sostienen que por algo no firmó la minuta. Mientras tanto, hay indignación en todos lados y hasta entre los mismos morenistas. El alcalde de Fresnillo Saúl Monreal y la senadora Chole Luévano reprocharon ese caso de tráfico de influencias. Cuenta la leyenda que ayer otra caravana de gandallas “fifís” quiso repetir la maniobra en Pánuco, pero esta vez no los dejaron saltarse la fila. En la jornada de Bañón, Villa de Cos, reportaron la aplicación de 370 vacunas, incluyendo 33 que no estaban contempladas, pero hay un rumor de que se acumulan ya 100 vacunados extras en días anteriores. Presuntamente, desde el día 15 están reportando que “les sobran” dosis porque la gente de las comunidades está rechazando la vacuna, y entonces hablan a sus conocidos para que aprovechen el medicamento que sobra.

Operadores encubiertos

Hay inconformidades por una aparente indicación en los círculos de gobierno para que Jehú Salas tenga que llegar (sí o sí) al Congreso local. Hay priístas que ven muy descarada la prioridad de llevar al muchacho de Sombrerete al distrito de Ojocaliente, donde apenas está intentando abrirse camino con la gente. Lo delicado del asunto es que hay funcionarios estatales, como Víctor Medina, que se les encomendó la misión de fungir como operadores “encubiertos”, aunque no tan encubiertos porque todo mundo sabe que están descuidando asuntos institucionales de la Secretaría General de Gobierno por andar ayudándole a Jehú. En todo caso, debieran pedir licencia. Las cosas andan muy movidas en Ojocaliente porque supuestamente el alcalde Dany López iría al distrito y la 4T pondría a Refugio Cristerna como candidata a la presidencia. Cuca es buen perfil por ser una mujer trabajadora y directa.

Acuerdo con Peñasquito

El secretario de Finanzas Jorge Miranda celebra los acuerdos que se han tenido con la empresa Newmont y Goldcorp, que tiene la minera Peñasquito en Mazapil. Mientras otras compañías se resisten por la vía jurídica contra el impuesto ecológico, los de Peñasquito van conciliando con Gobierno del Estado. Como resultado de esos acuerdos Zacatecas recibiría 600 millones de pesos en impuestos de la empresa. Parte de ese dinero, el gobierno de Tello lo usaría para la compra de vacunas contra el Coronavirus.

Castigados

La austeridad y la pandemia del Coronavirus afectaron la operatividad de la delegación de Profepa, que dejaron en manos de Lourdes Briones. Dicen que ya no ponen tantas multas como antes, pero aun así hay uno que otro castigado. Por contaminación de residuos biológico-infecciones multaron con 40 mil pesos al ISSSTE. Como ya no hay delegados, el asunto podría pasar al subdelegado de Administración Alfonso Hernández; al equipo de Gilberto Breña, de la SSZ, también le llegaron multas por el mismo concepto que suman unos 30 mil pesos, derivadas de revisiones en los hospitales comunitarios de Valparaíso, Juchipila y el General de Zacatecas. Las sanciones más fuertes son de 600 mil pesos contra la minera San Pedro Resources, que está paralizada en Miguel Auza.

Ahorros en burocracia

El auditor Raúl Brito también fue uno de los impulsores de la reestructuración que hubo con los Órganos Internos de Control de las dependencias estatales, que pasaron de 17 a ocho. Brito exigía que hubiera funcionarios especializados en investigación, fiscalización y otras áreas, así que los puestos se tuvieron que recorrer y reasignar. En la Función Pública vieron que no era lo mismo la chamba de contralor en la Coordinación Jurídica que, por ejemplo, en Seguridad Pública, así que se repartieron las dependencias según los presupuestos que estas manejan. La asignación de un funcionario para más de una dependencia bien podría aplicarse con los titulares de transparencia, donde la chamba es muy desigual entre una secretaría y otra.

De luto

La terrible pandemia del Coronavirus cobró otra víctima. El dirigente del SUTSEMOP, Miguel Toribio Bañuelos, luchó con la enfermedad, pero lamentablemente falleció este miércoles. Que en paz descanse. De trato amable y comprometido con los trabajadores, Toribio se preparaba ya para la entrega del comité, que está previsto debe renovarse este año.

Runrunazos

El titular de la Sezami, José Juan Estrada, es la opción natural para pelear la posición de diputado migrante en la próxima Legislatura. El de Valparaíso conoce a los clubes, sus necesidades y es un defensor de programas como el 2×1. Ulises Mejía, alcalde de la capital, descarta que vaya a migrar a otros partidos. Se queda en Morena, aunque sus adversarios insisten en que posteriormente buscaría otras opciones. * El secretario de Obras Públicas, Jorge Luis Pedroza, es otro de los funcionarios del gabinete que ha tenido que luchar contra el Coronavirus. Le deseamos una pronta recuperación.